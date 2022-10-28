Yıldız Entegre’de 5’inci kuşak ağacın izinde

Yıldız Entegre, beş kuşaktır ağaç işiyle uğraşan bir ailenin bugüne taşıdığı bir şirket. 1890’da Trabzon’da başlayan yolculuğun fitilini ateşleyen Fehmi Yıldız, büyüten ise onun oğlu Hakkı Yıldız olmuş. İtalya’nın Pordenone kentindeki EXPO SICAM Fuarı’nda Yıldız Entegre’nin global müşterilerini ağırlayan ise, beşinci kuşaktan Melike Alkan’dı. 2000’lerde başlayan kurumsallaşma sürecinin bugün, Yıldızlar Yatırım Holding gibi Türkiye’nin devleri arasına giren bir yapıyı doğurduğunu söyleyen Melike Alkan, Hakkı Yıldız’ın yeğeni. Ailenin beşinci kuşak temsilcisi olarak sürdürülebilirlik, kadınların şirketteki temsiliyetinin artması, topluma dokunan yeni projeler ve dünyaya açılan vizyon Alkan’ın radarındaki konular.

ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine en son 21’inci sıradan giren Yıldız Entegre, bu yıl ilk kez Pordenone’deki Mobilya Endüstrisi Uluslararası Bileşenler, Aksesuarlar ve Yarı Mamul Ürünler Fuarı SICAM’a katıldı. Fuar, başta İtalyanlar olmak üzere mobilya sektöründeki devlerin yakından takip ettikleri bir buluşma. Melike Alkan, yeni ürünler, renk skalaları ve yüzey alternatifl erini burada görücüye çıkardıklarını belirtirken, “Çok verimli, başarılı bir fuar geçirdik. Sektörün önde gelen temsilcileriyle buluştuk. İtalya bizim önemli pazarlarımızdan, bu pazardaki bağlantılarımızı güçlendirdik” diyor.

2021 yılı cirosu 15 milyar TL’nin üzerinde olan Yıldız Entegre, tahmini olarak globalde 250 milyar dolarlık panel levha pazarında rekabet ediyor. 2022 yılsonu hedefi yüzde 55 büyümeyle 23 milyar TL’lik ciroya ulaşmak. Türkiye’de beş tesisi olan şirketin, Romanya’da da bir fabrikası var. İhracatın önemli bölümü bu fabrikadan geliyor. Ancak son dönemde Batı piyasalarındaki resesyondan dolayı ihracatta Türkiye’nin doğusuna doğru bir kayış olduğunu söyleyen Melike Alkan, yeni yatırımlar için fırsatları takip ettiklerinin altını çiziyor. Pandemi döneminde satın alınan Slovenya tesisi de şirketin önemli üslerinden biri olmaya aday. Melike Alkan ve Yıldız Entegre’nin yönetim kadrosu için resesyon kadar ana ürün olan ağacın sürdürülebilirliği de önemli gündem maddesi. Dünyada 40 yıldır gerçek ağaçtan mobilya üretilmediğini belirten Melike Alkan, endüstriyel ormanların bu konuda ana kaynak olduğunun altını çiziyor.

Ancak Ukrayna’daki savaş başta olmak üzere son dönemde bu konuda sıkıntılar yaşandığını da söylüyor: “2018’e kadar tedarikin yüzde 70’e yakını yurtdışından geliyordu. Sonra ABD ile damping süreci başladı. Yüzde 60-40 oranında iç-dış pazar olarak tedarik değişti. Rusya’ya kaydık. Şimdi de savaş çıktı. Türkiye’de büyük bir darboğazdayız. Ciddi bir orman sıkıntısı var. Yurtdışı tedariki artırmaya çalışıyoruz. Günlük 14 bin metreküp plaka üretiyoruz. Bu nedenle sürekli bir yatırım var.”

‘Ağacın İzinde’ manifestosu

Alkan ve ekibi şirketin ağaca vefasını gerek iş modeli gerekse toplumsal projelerde göstermek üzere “Ağacın İzinde” adında bir proje yürütüyor. Hatta bir de Ağacın İzinde Manifestosu hazırlanmış. 10 maddeden oluşan manifestonun temeli “gezegenin ve insanlığın iyiliği için” mantığıyla atılmış. Tüm fikirlerin, inovasyon çalışmalarının, desteklenecek projelerin temelinde de bu felsefenin yatması gerekiyor.

“FSC Belgeli üretim ile söz verdik”

Varlığını ormana borçlu bir şirketin gezegene sorumluluğu ne boyutta? Melike Alkan bu sorumluluğun farkında olduklarını söylüyor. Sorumlu ormancılık belgesi diye de adlandırılan FSC sertifikası bu yüzden önemli. FSC; ormandan tesise, üretim bandından rafa kadar olan sürecin sürdürülebilirliğini belgeliyor. Kullanılan levhaların kontrollü kesimden elde edilen ağaçlardan geldiğini raporluyor. Alkan, kuralları net anlatıyor: “FSC, 1993’te kurulan Orman Yönetimi Konseyi’nin oluşturduğu ForestStwardshipCouncil’n kısaltması. Bu sayede 79 ülkedeki 100 milyon hektar ormanlık alan FSC standartlarına uygunluğu ile sertifikalandırıldı. Orman ürünü kereste ya da hammadde üzerinde bulunan FSC etiketi, tüketicinin kağıt ürünü ya da kereste olarak alacağı orman ürününü seçmesine kolaylık sağlıyor. Zaten dünyada bu belge yoksa ürün satamazsınız. Bir Ikea sizden bu belge olmadan ürün almaz. Ya da belli bir formaldehit oranının altında üretim yaptığınızı göstermek zorundasınız.

Sanata destek için projeler yapıyor

Pordenone’deki SICAM Fuarı, Venedik Bienali’nin de son günlerine denk geldi. Cinsiyet ve ırkların kapsayıcılığına dikkat çekilen Bienal’de özellikle siyahi kadın sanatçıların öne çıkması, ödül alması dikkat çeken başlıklardı. Türkiye pavyonunun da büyük ilgi gördüğü Bienale, Yıldız Entegre yöneticilerinin de ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Şirketin sanata destek projeleri planında Venedik Bienali’ne sponsor olmak da dahil birçok başlık var. Ekip, sponsorluk için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.