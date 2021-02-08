Peri masallarında mucizeler yaratan sihirli yıldız tozu, otomotivde de asırlık sembollerden biriydi …

1883’te Carl Benz’in başlattığı Benz & Cie. ile 1890’da Gottlieb Daimler ve Wilhelm Maybach’ın kurdukları Daimler Motoren Gesellschaft, otomobil tarihinin ilk günlerinde rakip olmalarına rağmen Birinci Dünya Savaşı sonrasının zorlu yıllarında Mayıs 1924’de iş ortaklığına soyunmuş ve iki yıl sonra da Daimler-Benz olarak birleşmişlerdi…

Şimdi dünyanın en eski bu iki otomotiv üreticisinin birleşmesiyle doğan ve dünyanın en başarılı otomotiv grubu olmayı başaran yıldızlı otomobil ve motorlu taşıtlar şirketi Daimler AG, şimdi daha da güçlü net likiditeye sahip olmak ve çok daha iddialı finansal hedefler peşinde koşmak üzere “bineklerle hafif ticariler” ve “kamyonlarla otobüsler” olarak iki bağımsız şirkete ayrılıyor.

Mercedes-Benz, elektrikli sürüş ve otomobil yazılımında lider olmaya, dünyanın önde gelen premium otomobil şirketi hedefinde ilerlemeye devam edecek…

Daimler Truck ise, dünyanın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi olmanın yanında sektörün teknoloji lideri olarak emisyonsuz yük ve yolcu taşımacılığına giden yolu hızlandıracağı, elektrikli araçlara ve sürücüsüz teknolojiye odaklanmayı sürdüreceği daha hızlı adımlar atacak.

Daimler Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu, kamyon ve otobüs işlerinin ayrıştırılması ve Daimler Truck’ın ayrı bir şirket olarak konumlanması için hazırlıklara başlama kararı alırken; bağımsız bir Denetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere tamamen bağımsız ayrı bir kurumsal yönetime sahip olmasını, 2021 yılı sonuna kadar işlemler için Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmesini, DAX’ta bağımsız listelenen bir şirket olarak nitelendirilme kriterlerini karşılamasını planlamış.

Böylece Daimler Truck şirketinin çoğunluk hissesini mevcut ortaklık yapısına oranla hissedarlarına devretmeyi ancak azınlık hissesini elinde tutmayı planlayan Daimler de, kendini Mercedes-Benz olarak yeniden adlandırmayı amaçlıyor. Diğer yanda Daimler Mobility finansal hizmetler ise, iki şirkete ayrı ayrı hizmet vermeye devam edecek.

Aslında bir yıl önce Project Future adı verilen küresel değişim stratejisi doğrultusunda şirketler yeniden yapılanmış ve Türkiye’de de olduğu gibi iki ayrı şirket halinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardı. Ancak bağımsız değillerdi. Yapılan resmi açıklama ile birlikte Daimler Truck şirketi artık resmen Mercedes-Benz’ten ayrılacak, fakat yıldız logosuyla ürünlerini süslemeye devem edecek…

Bu değişim kapsamında 1967’de Otomarsan unvanıyla İstanbul Davutpaşa’da kurulmuş olan Mercedes-Benz Türk de, 2020 yılı itibarıyla iki ayrı şirket yapısı oluşturmuştu. Mercedes-Benz marka hafif ticari araçların ve Daimler AG çatısı altındaki tüm otomobil markalarının ithalat, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek için yeni kurulan “Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.”, bünyesine 40’tan fazla ülkeye 7/24 IT hizmeti veren Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni de alarak, ayrı bir tüzel kişilik oluşturmuştu.

Artık sadece kamyon ve otobüs gruplarından sorumlu olan “Mercedes-Benz Türk A.Ş.” ise, belki gelecekte ismi “Daimler-Türk” olarak, bundan böyle Daimler Truck AG çatısı altında faaliyetlerine devam edecek.

Almanya’da “kamyon”un, ülkemizde ise “otomobil”in ayrıldığı tüzel kişiliklerde yaşanan bu bölünmenin, Türkiye’deki binlerce “Mercedes” çalışanı için fiili olarak değişiklik yaratmayacağını umuyoruz.

Daimler CEO’su Ole Källenius, “İki şirket de sanayi alanında yer alan ve büyük teknolojik ve yapılsal değişimlerden geçiyorlar. Faaliyetleri ikiye bölerek ve net likiditeyi güçlendirerek kurumsal bir yapı haline getirerek daha etkili çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Finansal performansımızı artırmak ve rotamızı daha hızlı uygulamak için net stratejilerimiz var. Gelecekte karlılık anlamında sektör lideri olmak için güçlü ve tanınmış global markalarımızın gücünü, ölçek ekonomimizi ve teknolojik yetkinliğimizi kullanacağız.” diyor ve bağımsız bir yönetimin daha hızlı hareket etmek ve daha rekabetçi olmak adına önemli olduğunu ifade ediyor.

"Bu, Daimler Kamyon için bir dönüm noktası. Bağımsızlık ile yeni fırsatlar, görünürlük ve şeffaflık kazanıyoruz. Büyümeye ve alternatif sürüş ve otomasyonda lider olmaya devam etmek istiyoruz. Bataryalı elektrikli ve yakıt hücreli kamyonlarımız ile otonom sürüş alanındaki güçlü konumumuzla, işimizin geleceğinin neye benzeyeceğini şimdiden açıkça tanımladık.” açıklamalarında bulunan Daimler Truck Yönetim Kurulu Başkanı Martin Daum, "Hedeflenen ortaklıklar ile müşterilerimize birinci sınıf ürünleri hızlı bir şekilde sunmak için daha fazla teknoloji geliştirmeyi hızlandıracağız.” sözleriyle de, bu değişimin müşteriler, hissedarlar ve çalışanlar için önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Mobilite hizmeti şirketlerinden destek alınarak, müşteriye özel finansman, kiralama ve mobilite çözümleriyle satışları yükseltmeyi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığını güçlendirmek de isteyen Daimler Denetim Kurulu Başkanı Manfred Bischoff ise, planlanan listelemeyi katma değer üretme yolunda önemli bir adım olarak görerek “Mercedes-Benz ve Daimler Truck, bu dönüşüme büyük bir güçle girişiyor. Bağımsız şirketler olarak daha güçlü olacaklarına ve ilgili müşterilerine daha iyi hizmet verebileceklerine inanıyoruz. Farklı getiri profilleri ve sermaye gereksinimleri göz önüne alındığında, iki bağımsız birime ayrılmanın avantajları açıktır. Sermaye piyasalarının daha odaklı bu şirketlere yatırım yapma fırsatını takdir edeceğinden eminiz.” şeklinde konuşuyordu.

35'ten fazla ana lokasyonda 3 milyar Euro’ya yaklaşan FVÖK ile Daimler Truck, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya pazarlarında lider pozisyonlara sahip. Dünyanın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi olarak, 100 binden fazla çalışanıyla yedi markayı tek bir çatı altında birleştiriyor. BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built otobüsler ve Western Star’ı çatısı altında tutan Daimler Truck, yıllık toplamlarda yaklaşık 40,2 milyar Euro’luk yarım milyon kamyon ve 4,7 milyar Euro’luk otobüs teslim edebiliyor.

Daimler Genel İşler Konseyi Başkanı Michael Brecht de, "Sektörümüzün dönüşümü hızla ilerliyor. Buna ayak uydurmak için, yeniliğe daha cesurca ve daha hızlı kararlar vererek yatırım yapmamız gerekiyor. Bu amaçla, mevcut finansal planlamaya ek olarak, Daimler Truck için 1,5 milyar Euro'luk bir başka inovasyon fonu kuracağız. Bu, yeni ürünlere ve teknolojilere yatırım yapmamızı sağlayacak ve fikirlerimizle aktif olarak katkıda bulunacağız. Bu, üretim konumlanımızda ek beklentiler getiriyor ve istihdamı güvence altına alıyor. Ayrıca, gelecekteki istikrar için yapılmış anlaşmalar da on yılın sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Planlanan bağımsızlık, Mercedes-Benz ve Daimler Truck için birçok avantaj getiriyor ve meslektaşlarımızın çıkarlarını korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." sözleriyle açıkça planlardan yana olduğunu gösteriyordu.

Daimler'in endüstriyel işlerini net bir profile sahip iki bağımsız şirkete bölme niyetiyle güçlü net likidite göstermesi ve iddialı finansal hedefleri olması bekleniyor. Daimler Trucks’ın halka açılmasından beklenen 1.5 milyar Euro’luk kaynağın da yeni teknolojilere aktarılacağı tahmin ediliyor.

Genellikle düşük getirili Daimler Trucks ağırlığından kurtulacak olan Mercedes-Benz’in de otomobillerinin cazibesiyle hisse fiyatını arttıracağı düşünülürken; projenin planlanan bölümünün diğer tüm ayrıntıları, 2021'in üçüncü çeyreğinde olağanüstü bir genel kurul toplantısında Daimler hissedarların zorunlu onayına sunulmadan önce; Volkswagen Ticari Araçlar, MAN ve Scania’nın da benzer bir ayrım denemesiyle ne derece başarılı olduğu da incelenmeli!..