Yılı tamamlamamıza iki hafta kaldı

Ekonomik büyüklüklere ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağına ilişkin işaretler netleşmeye başladı. Örneğin bu sabah açıklanacak olan Ekim ayı sanayi üretim endeksi yılın son çeyreğinde büyümenin ne aralıkta geleceğine yönelik önemli bir ipucu verecek. Geçtiğimiz günlerde açıklanan üçüncü çeyrek verileri büyümenin yüzde 6,7 olduğunu, Türkiye’nin tüm dünyada en hızlı büyüyen ülke olduğunu ortaya koydu. Çok hızlı ve tüketime dönük bir kredi genişlemesine dayalı ve biraz da gelecek çeyreklerdeki büyümemizden kırparak ulaşılan bu yüksek büyüme hızının, önümüzdeki dönemde bazı yan etkileri olacağa benziyor.

Sanayi üretim endeksi, COVID- 19 nedeniyle birkaç ay sert düşüşten sonra çok hızlı bir toparlanma gösterdi. Bunun ana nedeni, Mart-Mayıs döneminde ertelenen iç ve dış talebin Haziran ve sonrasında realize olmasıydı. Ama artık yavaş yavaş salgın etkilerinin geride kalmakta olduğu, diğer ekonomik faktörlerin etkili olacağı bir döneme giriyoruz.

Sanayi üretiminin öncü göstergesi olan PMI, ekim ayında Eylül’e göre 1,1 puan artışla 53,9’a yükselmişti. Kasım’da ise endeks 51,4’e indi. Dolayısıyla Ekim’de PMI’daki yükselişe bakıp sanayi üretiminin de artacağını söylemek güç. Bugünün önemli bir başka verisi ise Ekim ayı perakende satış ve ciro endeksleri. Bu ikisi, üretimin değil, satışların nasıl bir performans gösterdiğini ortaya koyacak.

Salı günü Kasım ayında satılan konut sayısını öğreneceğiz. Haziran ve Temmuz aylarında astronomik düzeylerde artan konut satışları, izleyen aylarda normalleşmeye başlamıştı. Eylül ve Ekim aylarında ise satışlarda yüzde 7 ve yüzde 16 gerileme oldu. Son verilere göre hem ilk el, hem ikinci el satışlarda düşüş var. Kredili satışlarda düşüş Ekim ayında neredeyse yüzde 50’ye vardı. Bu hafta açıklanacak Kasım verisinde resmin fazla değişmediğini göreceğiz. Zira kredilerdeki yavaşlama devam ederken, kredi faizlerinde de yükseliş süreci devam ediyor.

Haftanın önemli gelişmelerinden biri de cuma öğleden sonra açıklanacak olan TCMB beklenti anketinin sonuçları olacak. Kasım ayında enflasyonun yüzde 14’ün üzerine çıkması ve gelecek birkaç ayda bu yükselişin devamının gelecek olmasının, beklentileri nasıl etkilediğini göreceğiz.

YURT İÇİ

Pazartesi 10:00 Ekim ayı perakende satış endeksleri

Pazartesi 10:00 Ekim ayı sanayi üretim endeksi

Salı 10:00 Kasım ayı konut satış istatistikleri

Cuma 10:00 Kasım ayı kurulan/kapanan şirketler

Cuma 14:30: Aralık ayı TCMB beklenti anketi

YURT DIŞI

Çarşamba 17:45: ABD Aralık Flaş PMI

Cuma 12:00 Almanya Aralık IFO iş iklimi