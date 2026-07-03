Yılın ikinci yarısında neler beklenebilir?

2026 yılının ilk yarısı da son yılları arat­mayacak şekilde piyasaları ters köşede bırakan bir sürece sahne oldu. Kasım-ara­lık ayında hazırlanan ve genelde ocak ayı­nın ilk yarısında yayınlanan yıllık strate­ji raporlarında yer alan tahminleri büyük ölçüde geçersiz bırakan bir savaşı geride bırakmaya hazırlanıyoruz.

Dolayısıyla dü­şük enerji fiyatları ile dezenflasyon prog­ramının başarıyla devam edeceğine dair öngörüler petrol fiyatlarının 120 dolar va­ril seviyelerine geldiği noktada boşa çıktı. Şimdi fiyatlar savaştan önceki seviyelere doğru geri gelse de, akılda tutmakta fayda olan bir gerçek var. Petrol fiyatlarının 60- 70 dolar bandında yıla başlaması ve orada kalması ile orada başlayıp iki katına çıktık­tan sonra aynı yere gelmesi arasında büyük farklar var.

Etkileri önümüzdeki aylarda göreceğiz

Aylarca devam eden yüksek jeopolitik risk ortamında devreye alınan stratejik re­zervler, geleceğe yönelik belirsizlikler ile şirketlerin enerji maliyetlerini koruma al­tına alma yani hedge etme eğilimi, yapılan kontratların uzun vadeleri dolayısıyla spot piyasada yaşanan gelişmelerin reel sektö­re sirayet etmesi arasında yaşanan zaman kaymaları gibi çok sayıda faktör bulun­makta.

O yüzden şirket finansalları ve re­el ekonomi üzerinde bu olası pozitif etki­leri önümüzdeki aylarda görmeye başlaya­cağız. Yani yılın ikinci yarısı ek bir gelişme yaşanmadığı takdirde biraz yaraların sa­rıldığı, ekonomik aktivitenin daha iyi bir tempoda artış kaydettiği, gıda ve enerji fi­yatlarının katkısıyla da enflasyonun nispe­ten kontrol altına alındığı bir dönemi içe­recek.

TCMB’den değişiklik beklemiyoruz

Siz bu satırları okurken haziran ayı enf­lasyon oranı açıklanmış olacak, piyasa bek­lentisi olan yüzde 1 civarı bir gerçekleşme makul, temmuz ve ağustos aylarında gıda fiyatlarının yavaşlamasının katkısıyla dü­şük oranlar görebiliriz, ancak eylül-ekim dönemi ile beraber okula dönüş ve iç talep­te canlanma süreci yine bizlerle olacak.

Bu kapsamda TCMB tarafından çok yakın va­dede para politikasında mevcut uygulanan setin dışında bir değişiklik beklemiyoruz. Global şartların da elvermesi halinde, tem­muz toplantısında eylül ayında normale dönüş sinyali gelebilir. Eylül ayında da TC­MB haftalık repo ihalelerine dönüş yapa­bilir. Mart ayının başından bu yana geçer­li olan 300 baz puanlık örtülü faiz artırımı geri alınmış olur. Yılın geri kalan son top­lantılarında ise kademeli faiz indirimleri söz konusu olabilir.

Dikkat, dikkat…

Yılın son çeyreğine kadar enflasyon bek­lentilerine görece yüksek seyreden para piyasasından faydalanılabilir, burada pa­ra piyasası fonu, kısa vadeli mevduat ya da özel sektör tahvil ihraçları gibi geniş bir yelpaze var, bono piyasası da stopaj avan­tajı ile ön planda tutulabilir. Toparlamak gerekirse, hem risksiz getiri hem de çok iyi performans sergileyen sermaye piyasala­rı bir arada olmaz, üçüncü çeyrek son dö­nemde hep geride kalan sermaye piyasala­rının toparlanma çabası, son çeyrek de bu çabanın ivme kazanması ile geçebilir, yine de meşhur son söz: Siyah kuğulara dikkat!