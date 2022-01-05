Yılın ilk grup toplantılarında liderlerin gündemim İBB ve ekonomi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan teftişe, “Sizin feriştahınız da gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapamaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil” sözleriyle tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “O kadar öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, onlar üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar, her türlü iftirayı atabiliyorlar” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İBB teftişine ilişkin tepkisini, “Ekrem İmamoğlu’ndan intikam alacaklarmış, neymiş, teröristler çalışıyormuş. Senin görevin ne? Teröristleri yakalamak değil mi, yakala. Niye bağırıyorsun? Yok öyle bir şey, iftira atacak. İstanbul’un rantını o kadar yediler ki doymuyorlar” sözleriyle dile getirdi.

Dolar kurundaki dalgalanmaya değinen, başta elektrik olmak üzere yapılan son zamları eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bu fahiş fiyatları milletin önüne koyan sarayda oturan zat. Fahiş fiyatın bilinen tek aktörü vardır, ağzından çıkanı Resmi Gazete’de görürüz. Onun adı da Recep Tayyip Erdoğan’dır“ dedi.

İktidarın düşük faiz politikasına ilişkin, “Faizler gerçekten düştü mü?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Bir faiz düştü. Merkez Bankası’nın politika faizi. Peki diğer faizler? Devletin 5 yıllık borçlanma faizi yüzde 17’den yüzde 25’e çıktı. Tüketici kredisi faizleri yüzde 22’den yüzde 25’e çıktı. Ticari kredi faizleri yüzde 21’den 23’e çıktı. ‘Nas var’ deyip, vatandaşı kandırıp, arka kapıdan hazineyi soyup tefecilere, faizcilere hizmet ediyor” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB’ye terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olanların alımında en alttan en üste kadar hiyerarşik zincirdeki herkesin sorumlu olduğunu belirterek, “Belediye Başkanı, kimlerin işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Hiç haberi yoksa, daha tehlikelidir, o zaman da katmerli suçludur. İddialar tevsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir” dedi.

"Enflasyona karşı milli irade teyakkuzdadır” diyen Bahçeli, hiçbir vatandaşın enflasyon canavarına ezdirilmeyeceğini belirterek, ilerleyen aylarda faiz, enflasyon, döviz kurunun makul ve istikrarlı seviyelere gerileyeceğini söyledi.

“31 Mart’ın intikamını alıyorlar”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise, İBB üzerinde bir kumpas başlatıldığını belirterek, ”31 Mart'ın intikamını almaya devam ediyorlar. İstanbul üzerinden tüm ülkeyi, tüm demokrasi güçlerini tehdit ediyorlar. Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, büyük demokrasi ittifakı ile sizi tarihin çöplüğüne gönderecektir” dedi.

Son zamları da eleştiren Buldan, “AKP’nin ampulü sebeptir, elektrik zammı sonuçtur. Bu iktidar halkın ekonomisine çöken, sadece vergi ve zam üreten bir canavara dönüştü” diye konuştu.