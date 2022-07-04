Yılın ilk yarısında ithalat ihracatın iki katı arttı

Hafta sonu Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan verilere göre, Haziran’da ihracat yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar; ithalat yüzde 39,6 artışla 31,6 milyar doldu.

İlk altı ayda ihracatımız yüzde 20 artarken, ithalatımız yüzde 40,6 yükseldi. İthalatın daha hızlı artmasının önemli bir nedeni emtia fiyatlarındaki yükseliş. Ancak tek neden bu değil. Son aylarda biraz zayıflamış olsa da artan kredi kullanımı ile ithal mallara olan talebin canlanması da bunu destekliyor. Başka bir faktör ise, emtia fiyatlarındaki artışın ve kurdaki yükselişin devam etme ihtimaline karşı, pek çok firmanın alımlarını öne çekmesi gibi görünüyor. İhracattaki artışın büyük kısmı ise pazarlarımızdaki büyümeden ve yine emtia fiyat artışından geldi. Ancak ithalat çok daha hızlı arttığı için 2019’da 25 milyar dolara kadar inen yıllıklandırılmış dış ticaret açığı haziran ayında 76,5 milyar doların üzerine çıktı.

Hafta sonu açıklanan verinin birkaç açıdan önemi var:

En yüksek aylık ihracat düzeyine ulaşıldı

En yüksek aylık ithalat düzeyine ulaşıldı.

Yılın ilk yarısında ithalat ihracatın iki katı hızla arttı

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı son dört yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Yakın gelecekte hem ihracatta hem ithalatta daha ılımlı artışlar göreceğiz. Her ikisi de yükselişe devam edecek ama küresel büyümenin yavaşlamaya başlaması ve emtia fiyatlarındaki geri çekilme nedeniyle bu yükseliş ilk yarıdakinden daha yavaş olacak. Haftaya haziran ayı enflasyon verisi ile başlıyoruz. Geçen ay içinde gelen zamlar nedeniyle yine yüksek bir enflasyon resmi ile karşılaşacağız.

Ayın son haftasında kurda yaşanan kısmi gerileme fiyatlara henüz yansımadı. Ancak emtia fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş dönemindeyiz. Metal, hububat, gübre ve üre fiyatlarında gerileme var. Bu durum birkaç ay devam ederse kısmi bir rahatlamaya neden olabilir.

Ayın ikinci yarısında petrol fiyatındaki gerileme nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yapılan indirim TÜ- FE’nin hızını biraz kesecek olsa da aylık bazda yüzde 2’nin üzerinde bir artış açıklaması görebiliriz.