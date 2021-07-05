10 Nisan 2014 günü Otomotiv Gazetecileri Derneği’mizi Türkiye’de otomobil müşterilerinin daha iyi bilgilendirilmesi, otomotiv gazeteciliği etiğinin korunması, mesleki disiplin ve informatik çalışmalar yapmak üzere otomobil ve otomotiv hakkında yazarak ve yayın yaparak geniş kitlelere ulaşabilen gazeteci ve yazar tüm medya mensuplarının oluşturacağı bir birlik olarak kurmuştuk.

Otomotiv ve otomobil branşının sağlıkla gelişimi yönünde, tarihten geleceğe, yeni ürünler ve teknolojileri inceleyip güncel pazar trendlerini değerlendiren OGD, sektör ve müşteriler arasında bir köprü oluşturma amacıyla çalışmalarına devam ederken, Türkiye’de ilk kez, kullanıcılara tavsiye niteliğindeki Yılın Otomobili seçmeleri ve sektörü onurlandıracak Yılın Ödülleri için aktiviteler düzenlemeye başlamıştı. Yeni çıkan tüm otomobil modellerini listeleyen ve bunlar arasında önce 7 finalist için oylama yapan OGD üyeleri, daha sonra Intercity Park Formula 1 pistimiz üzerinde ALJ Finans, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTürk desteğiyle gerçekleştirdiği son testlerin ardından Türkiye’de Yılın Otomobilini belirliyor. Araçların yakıt tüketimininden bagaj kapasitesine, güvenlik donanımından yol tutuş niteliklerine, tasarımdan üretim kalitelerine kadar çeşitli kriterlerle puanlar belirlendikten sonra, finalistler arasında segment farkı gözetilmemeksizin inovatif özelliklerinin yanında özellikle fiyat kalite oranı öne çıkarılarak tüketiciye tavsiye edilebilecek “TYO” en objektif şekilde ortaya çıkıyor.

Böylece 2016’da Skoda Superb, 2017’de Renault Megane, 2018’de Hyundai Ioniq, 2019’da Toyota Corolla ve 2020 yılında Renault Clio’nun ardından bu Yılın Otomobili Fiat Egea Cross seçildi.

Dikkat edildiğinde, Mercedes S-Klasse ya da Porsche 911 gibi niş alternatifl er değil, genelin ulaşabileceği seçenekler değerlendiriliyor. Amaç, Türkiye’de satılan en iyi, en lüks ya da en hızlı otomobili bulmaktan ziyade; otomotiv ve otomobil ihtisasları hakında bilgi verme mesleğinde birikimlerini geliştirmiş ve piyasadaki tüm seçenekleri karşılaştırabilen OGD üyelerinin, müşterilere “en mantıklı seçim”i duyurabilmesi…

Bu yıl ise üretime başlandığı ilk günden bu yana sedan kasasıyla 279 bin, hatchback olarak 23 bin, station wagon şekliyle bile 4 bin adede yakın satılmış Fiat Egea’nın yepyeni Cross versiyonu en yüksek oyu topladı. Türkiye yollarında dolaşan 315 bin Egea’nın “en çok tercih edilen otomobil” başarısına, yıl başından bu yana 9 bini geçen Cross ile adeta tüketicinin beğenisinin teyidi olarak “Türkiye’de Yılın Otomobili” ünvanı eklendi. OGD üyesi 76 gazetecinin ilk turda 27 aday otomobil arasından son 7 finalist oylamasında Renault Captur, Dacia Sandero, Toyota Yaris, Hyundai i20 Peugeot 208 ve Skoda Octavia’yı da belirlemiş olması, aslında tüm bu finalistlerin en yüksek puanlarla değerlendirilmiş olduğunu ve pazardaki “en çok tavsiye edilebilir” otomobiller arasında olduklarını da kanıtlıyordu.

Fakat, özellikle ölçüleri, tasarımı, donanımı ve en önemlisi fiyatıyla öne geçen Fiat Egea Cross, satışlardaki başarılarını bu ödülle taçlandırırken; OGD üyelerinin tüketiciyle paralel düşündüğü de kanıtlanmış oldu… Bu arada “tecrübeli” gözleriyle “Yılın Tasarımı” seçimini de Land Rover yeni Defender için yapan Otomotiv Gazetecileri, öznellikte bile “biçim işlevi takip eder” prensibini takip ettiklerini gösterdiler.