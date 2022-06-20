Yılın otomobilleri

Otomotiv gazetecileri, tüm dünyada her yıl, tüketiciye tercihlerinde fikir verme amacıyla, piyasalara yeni çıkan otomobilleri değerlendirir ve aralarında en iyi ya da satın alınması en mantıklı olanları duyurmaya çalışırlar. 22 Avrupa ülkesini temsil eden 59 kişilik jürisiyle Avrupa’nın köklü Yılın Otomobili ödüllerinde 2022 yılının COTY’si, 279 puanla Kia’nın yenilikçi elektrikli crossover modeli EV6 seçilmiş idi.

Etkileyici bir 528 kilometrelik reel sürüş menzili, 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ultra hızlı 800V şarj özellikleri, ileri teknolojili çok geniş bir iç mekan ve gerçekten keyifl i bir sürüş gibi nitelikleri bir araya getirerek elektrikli ulaşımı eğlenceli, kullanışlı ve erişilebilir kılmak için tasarlanmış EV6, Hyundai Ioniq 5 ile aynı E-GMP alt yapısına sahip olmasına rağmen, asıl, farklı şekillerin zıt kombinasyonları ve pozitif güçleri ile doğal enerjiyi çağrıştıran keskin çizgileriyle “Zıtlıkların Birleşimi - Opposites United” denilen yeni tasarım felsefesiyle oy verenleri etkileyebilmişti.

Aslında Yılın Otomobili seçimlerinde markaların müşteriler için “en iyi otomobil teklifi”ni nasıl sundukları önemli olmalı. Fiyatın öneminin yanında servis ağı, yedek parça dağıtımı ve çok yönlülük gibi onlarca kriterden sonra tasarım ve yeni teknolojilere bakılarak oylama yapılmalı, tüketici bilgilendirilmeli…

Türkiye’de de bu yönde; yedinci kez düzenlenen “Türkiye'de Yılın Otomobili” yarışmasında 64 Otomotiv Gazetecileri Derneği üyesinin oylamasında 3.710 puanla Hyundai Tucson, diğer altı finalist Honda Civic, Opel Mokka, Nissan Qashqai, Mercedes-Benz C-Klasse, Renault Taliant ve Citroen C4’ü sollamayı başardı.

Mansiyonlarda da “Yılın Tasarımı” olarak BMW 4 Serisi Gran Coupe, “Yılın Basın Lansmanı” için Fiat Egea Hybrid test sürüş etkinliği, “İnovasyon” başlığında da Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması ödüllendirilirken, OGD’nin yılın otomobililerinde finale kalan son yedi seçeceğin tam 38 aday otomobil arasından en fazla puan alan, dolayısıyla tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi özelliklerde “En İyi 7”yi oluşturduğunu da hatırlatmamız gerek. Ancak, otomotivin büyük değişimi içinde “Yılın Otomobili” nitelikleri de farklılaşıyor.

AutoBest’in “Best Buy Car of Europe 2022” ünvanına layık görülmüş yüzde yüz elektrikli küçük Spring için Dacia markasının CEO'su Denis Le Vot’un “Rakipsiz fiyat ve çekicilik, yani, maceracı görünümler ile herkes tarafından erişilebilir olabilme, artık öncelikli kriterler!” sözlerini, tavsiye edeceğimiz otomobillerde aklımızda tutmalıyız.

Bundan böyle; elektrikli mobilitenin demokratikleştirilmesi, asıl önemli konumuz olmalı!..