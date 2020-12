Yılın son etkinliklerinden…

“Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah” sergisi; İş Sanat Aralık programı izleyicilerini bekliyor; Mark Eliyahu 20 Aralık’ta Zorlu PSM Online’da!; İstanbul Modern’in sanatçı atölyelerinde konuk, Deniz Aktaş… ve dahası, Yaşam Keyfi’nde…

- “Ölümünün 500. yılında Şeyh Hamdullah” sergisi

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid dönemlerinin büyük hattatı Şeyh Hamdullah’ı, ölümünün 500. yılında çağdaşları ile birlikte özel bir sergiyle anıyor. Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’nda Şeyh Hamdullah ve çağdaşlarının, Şeyh yolundan giden hattatların ve 16. yüzyılın usta müzehhiplerinin elinden çıkmış nadir eserleri koruyan SSM’in hayata geçirdiği “Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah” sergisi, 15. yüzyılın ikinci yarısı ve 16. yüzyılın ilk yarısında üretilmiş nadir el yazması kitaplar, Kuran-ı Kerim nüshaları, kıtalar ve albümlerden oluşuyor.

SSM koleksiyonunun yanı sıra, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’ndan derlenen eserlerin de yer aldığı sergide; Topkapı Sarayı Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Dallas Museum of Art ve Hannover Kestner Museum’daki sanatçıya ait eserler, dijital bir yerleştirme ile sanatseverlerle buluşuyor.

Bu haber ve köşemizin diğer haberlerinin ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

- İş Sanat Aralık programı izleyicilerini bekliyor

İş Sanat’ın Aralık ayı etkinlikleri sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda William Shakespeare’in “Kuru Gürültü” ve “Bir Yaz Gecesi Rüyası” eserlerinden seçilmiş bölümler, 23 ve 30 Aralık’ta edebiyatseverlerle buluşacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda ise “Çizmeli Kedi” 20 Aralık’ta. “Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan” başlıklı Nâzım Hikmet şiir dinletisi 14 Aralık’ta yayında olacak. Yazarının Sesinden serisinde bu ay Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin” ve Sinan Tuzcu “Böcek” kitaplarıyla 21 ve 28 Aralık’ta yayında olacak. Semplice Quartet: “İyi ki Doğdun Beethoven” başlıklı konseriyle 17 Aralık’ta, Iraz Yıldız 22 Aralık’ta, “Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri” projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık’ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak.

- Mark Eliyahu 20 Aralık’ta Zorlu PSM Online’da!

Mark Eliyahu, yalnız Zorlu PSM Online’a özel gerçekleştireceği konseriyle

20 Aralık’ta dinleyicisiyle buluşacak. Bugüne kadar verdiği çevrimiçi tüm konserlerinde solo ya da duo olarak performans sergileyen sanatçı, bu konserde tüm grubuyla yeni parçalarını da seslendirecek. Konser, çevrimiçi yayınlanacak.

- Arter’deki Alev Ebüzziya sergisinin kitabı yayınlandı

Alev Ebüzziya Siesbye’nin, Arter’de devam eden Tekerrür başlıklı kişisel sergisi sanatçının son dönemde ürettiği yeni yapıtlarını bir araya getiriyor. Seramik sanatçısı Siesbye’nin tekrar kavramından yola çıkarak ve tek bir malzemeye, yönteme ve biçime odaklanarak gerçekleştirdiği üretimin yeni bir bağlamda sunulduğu sergiye, Arter Yayınları aracılığıyla okurlarla buluşan bir kitap da eşlik ediyor. Sergiyle aynı başlığı taşıyan kitapta Abidin Dino, Nermin Kura, Ali Kayaalp gibi isimlerin metinlerinin yanı sıra sanatçının arşiv fotoğrafları da yer alıyor.

- İstanbul Modern’in sanatçı atölyelerinde konuk, Deniz Aktaş

İstanbul Modern, Borsa İstanbul’un sponsorluğunda gerçekleştirilen “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Atölyeleri’nde katılımcıları sanatçılarla bir araya getirmeye devam ediyor. 17 Aralık’taki Sanatçı Atölyeleri’nin çevrimiçi konuğu Deniz Aktaş

- “Pandemide her güne bir oyun, her güne bir masal!”

KoçSistem tarafından hayata geçirilen, bilinçli teknoloji kullanımına dikkat çekmeyi ve aile içerisinde ebeveyn-çocuk iletişimine katkı sağlamayı amaçlayan Aile Saati projesi, yeni proje ortağı Yapı Kredi Yayınları ile etki alanını genişletmeyi hedefliyor. “Eğitim Ortağı” AÇEV’in ardından “Kitap Ortağı” olarak Yapı Kredi Yayınları ile iş birliği yapan KoçSistem, pandemi dönemiyle birlikte ev içerisinde artış gösteren teknoloji kullanımının aile üyelerinin birbirleriyle kaliteli zaman geçirerek dengelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

- Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Ersin Onay’ın

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı kurucularından Cevza And anısına oluşturulan ve çok sesli müziğe olağanüstü hizmetler vermiş, uluslararası düzeyde tanınmış bir besteci, yorumcu ve/veya eğitimciye, sanat kurumu yöneticisi ya da müzik sanatı alanında etkinliklerde bulunan kamusal veya özel kuruluşlara katkılarından dolayı Vakfın ve müzikseverlerin şükranlarının bir ifadesi olarak her yıl takdim edilen “Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası”nın 34. sahibi Ersin Onay oldu.