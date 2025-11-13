Yıllık cari açık 20 milyar doları aştı
Türkiye’nin cari işlemler dengesi aylık bazda temmuz ve ağustostan sonra eylülde de “fazla” verdi. Eylüldeki fazla 1,1 milyar dolarla beklenti altı kalırken, son üç aydaki pozitif seyre rağmen yıllık bazda cari açık büyümeye devam ederek 20 milyar doları aşarak son 15 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.
Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 112 milyon doları fazla kaydetti. Geçen yıl aynı ayda 2 milyar 831 milyon dolar cari fazla verilmişti. Bu yılın ilk dokuz ayındaki kümülatif cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 188,6 artışla 14 milyar 894 milyon dolara ulaştı. Bu gelişmelerle, ağustos sonunda 18 milyar 427 milyon dolar olan yıllık cari açık, eylül sonunda 20 milyar 146 milyon dolara ulaştı. Böylece yıllık bazda açık 14 ay sonra yeniden 20 milyar doları aştı. Yıllık cari açık bir yıl önce 9 milyar 748 milyon dolar olan düzeyine göre yüzde 106,7 büyüdü.
Altın ve enerji hariç 6,8 milyar dolar fazla
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise eylül ayında 6 milyar 803 milyon dolar fazla verdi. Eylülde parasal olmayan altında net ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129 artışla 2 milyar 329 milyon dolar oldu. Aylık net enerji ithalatı ise yüzde 9,7 düşüşle 3 milyar 362 milyon dolara geriledi.
Ocak-eylül döneminde net parasal altın ithalatı yüzde 54,4 artışla 13 milyar 286 milyon dolara ulaşırken, net enerji ithalatı yüzde 1,7 düşüşle 34 milyar 744 milyon dolara geriledi, böylece dokuz aylık dönemin altın ve enerji hariç cari dengesi, geçen yılın aynı dönemindekinden yüzde 14,6 daha az olmak üzere 33 milyar 136 milyon dolar fazla verdi.
Eylül sonu itibarıyla son bir yılda da net altın ithalatı önceki bir yıllık döneme göre yüzde 50,5 artışla 18 milyar 299 milyon dolar, net enerji ithalatı yüzde 1,3 artışla 48 milyar 425 milyon dolar oldu. Son bir yılda enerji ve altın hariç cari dengede elde edilen 46 milyar 578 milyon dolarlık fazla, önceki bir yıllık dönemdekinin yüzde 7,2 altında gerçekleşti.
Eylülde dış ticaret açığı büyüdü
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret işlemlerinde ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 22 milyar 190 milyon, ithalat ise yüzde 11,3 artarak 27 milyar 546 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı yüzde 72,3 büyüyerek 5 milyon 356 milyon dolara yükseldi.
Uluslararası taşımacılık, turizm, dış müteahhitlik gibi faaliyetleri kapsayan hizmetler alanında toplam gelir yüzde 7,1 artışla 12 milyar 804 milyon dolar, giderler de yüzde 7,5 artışla 5 milyar 97 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi fazlası net 7 milyar 707 milyon dolarla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında bir artış kaydetti. Bu kapsamda net taşımacılık geliri 2 milyar 269 milyon ve seyahat kalemindeki net gelir 6 milyar 259 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Doğrudan ve portföy yatırımları kapsamında elde edilen gelir ve yapılan giderler ile faiz gelir-giderini kapsayan “birincil gelir dengesi”ndeki açık eylül aylarına göre yüzde 6 büyüyerek 1 milyar 330 milyon dolara çıktı. Karşılıksız transferleri kapsayan ikincil gelir dengesinde ise aylık 91 milyon dolarlık bir fazla elde edildi.
İlk dokuz ayda da dış ticaret büyüttü
Cari açığın ana kaynağı olan dış ticaret açığı bu yılın ilk dokuz ayında hızlı büyürken, bunu kompanse eden hizmet gelirlerindeki artış ise düşük kaldı. İlk dokuz aydaki kümülatif cari açıkta bu gelişme etkili oldu.
Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 21,5 artışla 49 milyar 815 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık net hizmetler geliri ise sadece yüzde 2,6 artarak 48 milyar 758 milyon dolar oldu. Geçen yıl ilk dokuz ayda dış ticaret açığının yüzde 115,9’u kadar hizmetler geliri elde edilirken, bu yıl yüzde 97,9’u kadar elde edilebildi. İlk dokuz ayda birincil gelir dengesindeki açık da yüzde 15,2 büyüyerek 13 milyar 410 milyon dolara çıktı. İkincil gelir dengesinde de 427 milyon dolarlık bir açık verildi.
Şimşek: Cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Eylülde yıllık cari açığın 20,1 milyar dolar olduğunu belirten Şimşek, “Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, dış finansmana erişimdeki olumlu görünümün üçüncü çeyrekte de sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 oldu.
Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın 9 ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Net doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artarak 4,3 milyar dolar oldu. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla, sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız.”
Rezerv bir ayda 8,7 milyar dolar eridi
Finansman cephesine bakıldığında, doğrudan yatırımlarda gerilemeye karşılık, büyük oranda portföy yatırımı girişi ve rezerv kullanımı dikkati çekti. Eylül ayında yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 722 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları ise 884 milyon dolar arttı, böylece doğrudan yatırımlar kaynaklı 162 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.
Bu kapsamda, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında gayrimenkul alımı 211 milyon dolarla, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki 180 milyon dolarlık alımının üzerinde gerçekleşti. Portföy yatırımlarında ise eylülde 1 milyar 152 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 322 milyon dolar net satış, DİBS piyasasında ise 554 milyon dolar net alış yaptı.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında; yurt dışı yerleşiklerin banka kağıtlarında 1 milyar 336 milyon, genel hükümet kağıtlarında 1 milyar 726 milyon ve diğer sektör ihraçlarında 865 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi. Eylülde, yurt dışından bankalar 1 milyar 335 milyon, genel hükümet 134 milyon dolarlık net geri ödeme yaparken, diğer sektörler 842 milyon dolar net kullanıma gitti.
Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki TL mevduatları 323 milyon, yabancı para mevduatları 612 milyon dolar olmak üzere toplam 935 milyon dolar net artış kaydetti. Bu gelişmelerle eylül ayında rezerv varlıklar kaleminde 8 milyar 692 milyon dolar net azalış yaşandı. Net hata ve noksan kaleminde izlenen kaynağı belirsiz hareketlerde ise 3 milyar 824 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşti.
Eylül itibarıyla son bir yılda verilen cari açığın finansmanına ise net doğrudan yatırımlar 5,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 2 milyar dolar, krediler 22,8 milyar dolar ve ticari krediler 1,9 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 1,1 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 6,8 milyar dolar oldu.
|Borsa
|10.640,86
|0,61 %
|Dolar
|42,2484
|0,04 %
|Euro
|49,0668
|0,18 %
|Euro/Dolar
|1,1591
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.700,51
|0,05 %
|Altın (ONS)
|4.195,46
|-0,02 %
|Brent
|62,6100
|0,10 %