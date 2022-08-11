Yine Kavala davası…

Kavala Davası, bir hukuk curcunası oluşturdu. İvedilikle tahliyesi gerekirken, “hüküm özlü” adlı hukuk zemini olmayan bir kavramla, Kavala

hapiste tutuluyor…

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Toplantısında Kavala Davası’ndan söz edip, ”Osman Kavala hakkında AİHM’nin verdiği hak ihlali kararı Türk mahkemeleri tarafından uygulanmış ve uyulmuştur. Bir başka suç nedeniyle tutuklanmış ve yargılanmıştır. Şimdi hüküm özlüdür” açıklamasını yapmış.

Bozdağ’ın bu beyanını okuyunca, Kavala’nın Henri Barkey ile yemek yediği iddiasıyla “casusluk” suçlamasıyla tutuklandığı ve beraat ettiği davayı hatırladım. Barkey, “O gece lokantada Kavala ile değil, tanınmış bir gazeteciyle yemek yedim. Kavala’nın beraat ettikten sonra, o bahane sebep gösterilerek hapiste tutuluyor olması esef vericidir” diyor. Bütün bunlar, işin hukuksal akışının tarafl arın gözünden özetlemesi.

Bu hukuk özünü yitirmiş davanın devamı nasıl olur?

6100 sayılı HMK‘nun 304. Maddesinde anılan “Karar Tashihi” söz konusu olabilir mi? Kavala’nın avukatlığını üstlenmiş olan ceza hukukçusu Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a, “Bu tür açıklamalar sonrasında tashih-i karar (hükmün tashihi) başvurusu yapacak mısınız?” diye sordum. Dr Bayraktar’dan aldığım değerlendirme şu oldu:

-Kavala halen hükümlü değil, tutukludur. O nedenle AİHM kararı uygulanmalıdır. AİHM Büyük Dairesi de hükümlü değil, tutuklu olduğunu söylüyor. Bakanlık hüküm özlü infaz diyor. Oysa böyle bir hukuk kavramı yok. Tashih-i karar için ancak, istinaf veya üst mahkemede hükmün kesinleşmesi sonrası başvurabiliriz.

Bu tablo gösteriyor ki, AİHM’den “ceza yemek” ve AB üyelik görüşmelerini yapmama pahasına Hükümet, Kavala’yı hapiste tutmaya devam edecek.

Bu durum gösteriyor ki, biz daha uzun süre Kavala davasını ve hukuk sistemimize zararlarını tartışmaya devam edeceğiz.

Osman Kavala ve onunla birlikte cezaya çarptırılanlara, Gezi direnişinin kefaretlerinin ödetildiğine inanıyorum.

Nokta koyarken, hukukun iyileşmesine bir gün herkesin ihtiyacı olacağını belirtmekten kendimi alıkoyamıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

KKTC‘nin 5. İslami Dayanışma Oyunları’na davet edilmemesi Kıbrıs Türkleri arasında büyük tepki aldı. Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı, “Cumhurbaşkanı Tatar bizi Konya’da temsil etmiyor‘’ çıkışını yaptı.