Yine yeniden DÜNYA

Nida Anıl

nida.anil@dunya.com

2005 yılında Malatya’da başlayan DÜNYA Gazetesi yolculuğuma bir süre ara verdikten sonra kaldığım yerden devam etmenin mutluğu içerisindeyim. Bu bir yuvaya dönüş benim için…

İnsanın kendini evinde hissetmesinin verdiği mutluluk ile çalışmasının tadı vazgeçilmezdir. Doğu’da yaşamanın getirdiği birçok zorluk ile karşı karşıya kalsak da bir kadın olarak çalışma hayatının içinde olma azmimizi göstermeye devam ediyoruz.

Malatya, yüzyıllar öncesinde Orta Asya, Ortadoğu ve Mezopotamya’dan gelen ticari yolların kesiştiği, Batı’nın geçiş noktası olan bir merkez. Anadolu topraklarının zenginliğini yansıtan Malatya’nın ismi de Hititlere kadar uzanıyor. Malatya Hitit kaynaklarında Maldiye, Asur ve Urartu kaynaklarında Melid, Melide, Melitea gibi farklı isimler ile adlandırılmış, günümüze bugünkü ismiyle ulaşmıştır.

Malatya’nın günümüzde en önemli değerlerinden biri olan ve Malatya ile özdeşleşmiş meyvesi bildiğiniz gibi kayısı. Türkiye’nin en önemli üretim merkezi olması itibariyle Malatya, kuru kayısı ihracatında özel bir konuma sahip. Türkiye’de taze kayısı üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını sağlayan ilimizde, üretim yoğun olarak kuru kayısıcılığa yönelik. Üretilen kayısının yüzde 90’ı kurutuluyor. Bu kurutulan kayısının da neredeyse yüzde 95’i ihraç ediliyor. Bu büyüklüğüyle Malatya, dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini karşılıyor.

Malatya’nın 80’li yıllara kadar sanayileşmesi büyük ölçüde kamu yatırımları ile olmuş. Sümerbank, Tekel ve şeker fabrikaları bunun en güzel örneği. Geldiğimiz noktada kent ekonomisinin liderleri özel teşebbüsler. Üç Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) ve küçük sanayi sitelerimiz var.

Artık turizmde de iddialıyız. 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ve çok önemli eserleri bünyesinde barındıran Arslantepe Höyüğü’nün 2021 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi Malatya’yı dünya gündemine de taşıdı.

Son yıllarda sağlık turizmi, dikkate değer bir gelişim gösterdi. Turgut Özal Tıp Merkezi, Karaciğer Nakil Merkezi, Onkoloji Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilde her geçen gün artan sağlık yatırımları sektörün gelişiminde önemli bir faktör.

Malatya, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip ve bunu daha da yükseltecek. Umarım bu kentin ekonomisini Türkiye gündemine yansıtma sorumluluğumu en iyi şekilde yaparım. Hem DÜNYA’ya hem Malatya’ya hayırlı olsun…