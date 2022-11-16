Yirmi birinci yüzyılın liderleri nasıl olmalı?

İş dünyasında en sevilen başlıklardan birisi “Liderlik”tir. Konferanslar, arama toplantıları, çalıştaylar, seminerlerde liderlik modelleri üzerinde durulur. Araştırmalar yapılarak insanların liderlerden neler beklediği sorgulanır. Ancak, şirketlerin yöneticileri kar-zarar dengesine zaman ayırmaktan ve rekabetle uğraşmaktan liderlik yapmaya pek de vakit bulamazlar. Belki de bu yüzden, çalışanlarının motivasyonu ve verimliliği düşük olur. Genç yetenekleri şirketlerine çekmeyi ve onlara bir gelecek umudu vererek elde tutmayı başaramazlar. Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakırken, yeni liderlik modellerine ihtiyaç olduğu açık. Pandeminin yarattığı sorunlar ve su yüzüne çıkardığı eşitsizlikler, iş dünyasının kar edip, istihdam sağlamanın ötesinde, topluma ve gezegene karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Şirket yönetimlerinin söyledikleriyle veya faaliyet raporlarıyla değil, katkılarıyla değerlendirilecekleri bir dönem başlamış durumda. Başarılı lider nasıl olur? diye soranlar için ülkemizde mükemmel bir örnek var.: Geniş çaplı pek çok sosyal sorumluluk projesinin mimarı olan, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk. Yaşam Boyu Başarı Ödülü Alan İlk Türk olan Nurten Öztürk yıllardır ülkemizin dört bir yanında faydalı işler yapıyor. Başlattığı çalışmaların büyük bir bölümüne aralıksız olarak destek veriyor. Şirketinde çalışanları ve iş ortaklarını projelere dahil ediyor. Kamu ve yerel yönetimlerle büyük bir uyum içinde çalışıyor. Bunları yaparken, çalışmalara her zaman daha çok kaynak ayırılmasını sağlıyor. Kendisi bizzat tüm projelere katılıyor. Ekiplere liderlik yapıyor. Gençlere ve kadınlara rol model olarak ilham veriyor.

Yılın sosyal değişim yaratıcısı

Bu yıl, Stevie International Business Awards’ta Nurten Öztürk, “Yılın Kadını”, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ve “Enerji Sektöründe Yılın Yöneticisi” kategorilerinde ödül kazandı. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görülen ilk Türk olarak tarihe geçen Nurten Öztürk, Stevie Women In Business Awards’da da ‘Yılın Sosyal Değişim Yaratıcısı’ dalında ödülün sahibi oldu.

Jüri üyeleri Nurten Öztürk’ün başarısını şu cümlelerle ifade ettiler: “Nurten Öztürk’ün başarısı ilham verici bir liderin hikayesidir. Sektöre girişi ve başarısını inşa etme mücadelesi yaşam boyu başarının en iyi kanıtı. OPET’in çalışmalarından elde edilen sonuçlar liderliğinin öncü konumunu da destekliyor”

“Türk kadınları için toplumsal değişim yaratan rol model”

Nurten Öztürk, Globee Awards Women World Awards’da ise “İş Dünyasında Yılın Başarılı Kadın Rol Modeli” kategorisinde altın ödül alarak Türk Kadınları için toplumsal değişim yaratan rol model olarak gösterildi.

Öztürk organizasyonda ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini kapsayan “Yılın Kadını” kategorisinde de altın ödülün sahibi oldu. Öztürk, Globee Awards Business Excellence Awards’ta ise ‘Yılın Vizyoner Kadın Lideri’ seçildi.

Sosyal katkıya adanmış bir şirket

OPET’in, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi” Stevie International Business Awards’da “Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde altın, “Yılın Sosyal Sorumluluk Alanında En İyi İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası” kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi ile ayrıca Stevie for Great Employers’dan “KSS Genel Strateji-En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi” dalında bronz ödül alan OPET, Globee Awards Business Excellence Awards kapsamında ise sosyal sorumluluk stratejisiyle ‘Topluluk Bazlı İletişimde Başarı’ altın ve ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Programı’ gümüş ödüllerine layık görüldü.

Kadın gücü ve Etno-Köy en başarılı projeler

OPET’in mesleğin cinsiyeti olmaz yaklaşımı ile 2018 yılından bu yana devam eden “Kadın Gücü Projesi”, Globee Awards CEO World Awards’da ‘Kadın İstihdamında Başarı’da altın, Globee Awards Business Excellence Awards’ta ‘Eşitlikte Başarı’ ve ‘Kurumsal Çeşitlilikte Başarı’ dallarında 2 altın ödüle layık bulundu.

Stevie Women In Business Awards’da ‘Sosyal Sorumlulukta Başarı/Kadın İstihdamı’ kategorisinde ödül kazanırken Stevie International Business Awards’da ‘Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası-Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık’ dalında altın ve “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Başarı” kategorisinde gümüş ödül de Kadın Gücü Projesi’nin oldu.

Stevie jürisi OPET’ten şu şekilde bahsetti: “Sosyal katkıya adanmış bir şirket. Kadınların bu sektörde çalışmaya teşvik edilmesi büyük bir hareket. Temiz Tuvalet ve Doğaya Saygı projelerinin etkinliği yüksek. En iyi KSS stratejisini ve projelerini gerçekleştiren OPET; topluma değer katan, gelecekte etkisi olan iyi tasarlanmış girişimlere imza atmış.”

Etno-Köy Projesi ise Stevie International Business Awards’da ‘Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası’ kategorisinde altın ödülün sahibi olurken, Globee Awards Business

Excellence Awards’ta da ‘Sosyal ve Gönüllülük tabanlı Fırsatlarda Başarı’ ve ‘’Toplum İlişkileri -Kamu Hizmetinde Yenilik’ altın ödüllerine layık bulundu.

Yılın işvereni ve insan kaynakları takımıOPET, çalışan bağlılığı ve deneyimine verdiği önem ve bu alandaki uygulamaları ile Globee Awards CEO World Awards’da ‘İnsan Kaynaklarında Başarı’ kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Globee Awards Business Excellence Awards’ta ise ‘Yılın İşvereni’ ve ‘İnsan Kaynakları Yönetimi, Planlaması ve Uygulaması’nda İnovasyon gümüş ödüllerine layık bulundu. OPET, İnsan Kaynakları ve Eğitim/Gelişim odaklı Stevies for Great Employers'ta (SAGE) ise , ‘İnsan Kaynakları Stratejisi-Yılın İnsan Kaynakları Takımı’ kategorisinde gümüş, ‘Yılın İşvereni’ kategorisinde bronz ödül aldı. Stevie International Business Awards’da da “İnsan Kaynakları Projeleri- Yılın İnsan Kaynakları Ekibi” dalında bronz ödülün sahibi oldu.