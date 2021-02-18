Yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelere ciro kaybı desteği

17 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile “Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği” ne ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Anılan tebliğdeki düzenlemelere göre;

- Ciro: İşletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutarı,

- Ciro kaybı: 2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalmasını,

- İşletme: COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi mükellefiyeti olan mükellefleri

ifade etmektedir.

Bu destek programından,

- 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve

- 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan,

- 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilceeklerdir.

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirası’ndan az ve 40.000 Türk Lirası’ndan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’üdür.

İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacaktır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Öte yandan, anılan tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”nın 3’üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk Lirası tutar, bu tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecektir.

Başvuru, değerlendirme, itiraz ve destek ödemesi.

Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunacaklardır. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacaktır.

Ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacaktır.