YMCA
Fransa’da işler karışık. Zelensky’e olan AB bütçesi eğitime niye harcanmıyor diye liselilerle başlayan hareket Gavroche ile barikatlara ulaştı. Macron’un Zelensky veya Milei’den farksız neoliberal ekonomik anlayışı karşısında en güçlü aday Mélenchon seçilecek gibi ve onun AB temsilcisi Manon “Zucman Vergisini” getireceğiz diyor. Süper zenginden ve uluslararası büyük firmalardan daha fazla vergi alacağız ve sosyal adaleti sağlayacağız demek.
Mélenchon X’de heterodoks ekonomi mümkün diyor, akılcılık ve pragmatizm yani rasyonel olan heterodokstur diyor, ortodoks politikalar ise dogma ezbercilik diyor. Yapısal reform ve acı reçete şart, bilim ortodoks politikalardır demiyor kısaca. Fakat ilginç ve hatta komik olanı, Jean-Luc söylemleri için ölü taklidi yapan bir ana akım neoklasik ortodoks pop iktisat varlığı değil, bizde heterodoks iktisadı ve bilimin bizzat kendisi olan epistemolojik kopuşu ti’ye alan, espri konusu yapan, Jean-Luc ile aynı siyasi görüştekilerin varlığı. Gerçi Türkiye Ekonomi Modeline de heterodoks denmezdi, anortodoks politikaydı.
Nobel Ortodoks Ekonomi Ödülü
Alfred Nobel’in vasiyeti nettir. Mevcut ödüller arasında ekonomi ödülü yoktur. Olmadığı gibi ailesi Alfred’in böyle bir ödüle ve ismine karşı çıkacağını defalarca beyan etmiştir. Sebebi ise ekopolitiğin bir ürünü haline dönüşme riskidir ki, nitekim 58 kerede 95 kişiye verilen ödüller arasında, heterodoks sayılabilecek bir tek 1974’te Gunnar Myrdal var, o da İsveçli.
İsveç Merkez Bankasınca Nobel anısına verilen ekonomi ödülünde, 95 kişiden 70’ten fazlası ABD vatandaşı ve 16 tanesi Chicago Üniversitesi’nden. Chicago, MIT ve Harvard yoğunluklu. Chicago Okulu Avusturya İktisat Okulu gibi neoliberalizmin kalesi. Mesela meşhur “enflasyon parasal olgudur” diyen Milton Friedman buradan. Gerçi makalesinde “Volcker Fed’i (1979-1982) “enflasyonu durdurdu ve aynı zamanda parasal büyüklükleri (M0 ve M1) genişletti” yazan da kendisi (Friedman, American Economic Review, Mayıs 1984). Keza FT demecinde, “bu cümlemde eskisi kadar ısrarcı olmazdım” diye itiraf da etmişti.
Vay Emsiey – vay vay Emessiay
Sanayi Devriminde Londra’ya çalışmaya gelenleri desteklemek amacıyla kurulmuş YMCA hareketi.
Ark Investment’ta (Ahit Sandığı Ark) Cathie Wood döneminde, ETF fonları %60-70 değer kaybederken stratejiden sorumlu baş yönetici, 2023’te MSCI’ya dönen endekslerin başındaki kişi ve Tematik Endeksler Küresel Başkanı Chicago Booth mezunu. Blackrock kurucu ortağı Susan Wagner, davranışsal iktisadın ismi Thaler, Black-Scholes Modeli Scholes, Modigliani-Miller Teoremi Miller yine Chicago Booth kökenli.
Friedman, Hayek gibi isimlerle Chicago Okulu Fakültesi ayrı olsa da Booth Business School ile arasında hocaların kesişim kümesi yüksektir. Chicago (Booth) Okulundan tanınmış başka mezun ve isimler de var. Mesela Eugene Fama. Rasyonel insan ve piyasa aslında yokmuş diye sonra kendi Etkin Piyasalar Hipotezini düzelten. 2026 Nobel anısına ekonomi ödülü alan Michael Woodford da eski öğretim üyelerinden.
Borcu uzaylılara mı yaptık?
Dünyanın en etkili bilim insanları listesi Stanford ve Elsevier sıralaması diye ortalık inledi. Stanford›dan bir akademisyenin salt Scopus atıflarına göre oluşturduğu Google reklamları alan bir site için yapay zekâdan pros cons rahatlıkla alınabilecekken, kurumsal hesaplardan paylaşımlar yapıldı. Bilimsel bir gösterge mi tartışmalı ama akademinin kalite versus kantite sorunu açısından önemli bir gösterge.
Neoliberalizmde haliyle gelişmiş piyasalar, CDS, ülke kredi notu, endeks, renkli liste, bilimde olmayan swap hariç net rezerv gibi enstrümanlar, yeni nesil akademik endeksler ve ödüller gibi boldur.
Neoliberal Milei Hocam yapısal reform yaptı denirken, her 10 Arjantin’liden 6’sı borç içinde, borçların %62’si yemek ve günlük ihtiyaçlar için. Milei döneminde 32.300 şirket ve 437.000 istihdam kaybetti.
UNCTAD’a göre küresel kamu borcu 111 trilyon dolara yükseldi. Fed konsolide bilançosunda basılan Benjamin miktarı 2.5 trilyon, Hazine parası 1 trilyon dolar. Tüm dünya ülkelerinin yılda topladığı vergi IMF’e göre 21, Dünya Bankasına göre 16 trilyon dolarken, 111 trilyon dolar borç nasıl yaratıldı? Ve o zaman bu ülkeler memurlarına maaş nasıl veriyorlar? İşte heterodoks iktisat bu yüzden önemli.
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