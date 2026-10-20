Fransa’da işler karışık. Zelensky’e olan AB bütçesi eğitime niye harcanmıyor diye li­selilerle başlayan hareket Gavroche ile bari­katlara ulaştı. Macron’un Zelensky veya Mi­lei’den farksız neoliberal ekonomik anlayışı karşısında en güçlü aday Mélenchon seçile­cek gibi ve onun AB temsilcisi Manon “Zuc­man Vergisini” getireceğiz diyor. Süper zen­ginden ve uluslararası büyük firmalardan daha fazla vergi alacağız ve sosyal adaleti sağ­layacağız demek.

Mélenchon X’de heterodoks ekonomi mümkün diyor, akılcılık ve pragmatizm yani rasyonel olan heterodokstur diyor, ortodoks politikalar ise dogma ezbercilik diyor. Yapı­sal reform ve acı reçete şart, bilim ortodoks politikalardır demiyor kısaca. Fakat ilginç ve hatta komik olanı, Jean-Luc söylemleri için ölü taklidi yapan bir ana akım neoklasik or­todoks pop iktisat varlığı değil, bizde hete­rodoks iktisadı ve bilimin bizzat kendisi olan epistemolojik kopuşu ti’ye alan, espri konusu yapan, Jean-Luc ile aynı siyasi görüştekilerin varlığı. Gerçi Türkiye Ekonomi Modeline de heterodoks denmezdi, anortodoks politikaydı.

Nobel Ortodoks Ekonomi Ödülü

Alfred Nobel’in vasiyeti nettir. Mevcut ödül­ler arasında ekonomi ödülü yoktur. Olmadığı gibi ailesi Alfred’in böyle bir ödüle ve ismine karşı çıkacağını defalarca beyan etmiştir. Se­bebi ise ekopolitiğin bir ürünü haline dönüşme riskidir ki, nitekim 58 kerede 95 kişiye verilen ödüller arasında, heterodoks sayılabilecek bir tek 1974’te Gunnar Myrdal var, o da İsveçli.

İsveç Merkez Bankasınca Nobel anısına ve­rilen ekonomi ödülünde, 95 kişiden 70’ten faz­lası ABD vatandaşı ve 16 tanesi Chicago Üni­versitesi’nden. Chicago, MIT ve Harvard yo­ğunluklu. Chicago Okulu Avusturya İktisat Okulu gibi neoliberalizmin kalesi. Mesela meş­hur “enflasyon parasal olgudur” diyen Milton Friedman buradan. Gerçi makalesinde “Vol­cker Fed’i (1979-1982) “enflasyonu durdurdu ve aynı zamanda parasal büyüklükleri (M0 ve M1) genişletti” yazan da kendisi (Friedman, American Economic Review, Mayıs 1984). Ke­za FT demecinde, “bu cümlemde eskisi kadar ısrarcı olmazdım” diye itiraf da etmişti.

Vay Emsiey – vay vay Emessiay

Sanayi Devriminde Londra’ya çalışmaya gelenleri desteklemek amacıyla kurulmuş YMCA hareketi.

Ark Investment’ta (Ahit Sandığı Ark) Cat­hie Wood döneminde, ETF fonları %60-70 değer kaybederken stratejiden sorumlu baş yönetici, 2023’te MSCI’ya dönen endekslerin başındaki kişi ve Tematik Endeksler Küresel Başkanı Chicago Booth mezunu. Blackrock kurucu ortağı Susan Wagner, davranışsal ik­tisadın ismi Thaler, Black-Scholes Modeli Scholes, Modigliani-Miller Teoremi Miller yine Chicago Booth kökenli.

Friedman, Hayek gibi isimlerle Chicago Okulu Fakültesi ayrı olsa da Booth Business School ile arasında hocaların kesişim küme­si yüksektir. Chicago (Booth) Okulundan ta­nınmış başka mezun ve isimler de var. Me­sela Eugene Fama. Rasyonel insan ve piyasa aslında yokmuş diye sonra kendi Etkin Piya­salar Hipotezini düzelten. 2026 Nobel anısı­na ekonomi ödülü alan Michael Woodford da eski öğretim üyelerinden.

Borcu uzaylılara mı yaptık?

Dünyanın en etkili bilim insanları liste­si Stanford ve Elsevier sıralaması diye orta­lık inledi. Stanford›dan bir akademisyenin salt Scopus atıflarına göre oluşturduğu Go­ogle reklamları alan bir site için yapay zekâ­dan pros cons rahatlıkla alınabilecekken, kurumsal hesaplardan paylaşımlar yapıldı. Bilimsel bir gösterge mi tartışmalı ama aka­deminin kalite versus kantite sorunu açısın­dan önemli bir gösterge.

Neoliberalizmde haliyle gelişmiş piyasalar, CDS, ülke kredi notu, endeks, renkli liste, bi­limde olmayan swap hariç net rezerv gibi ens­trümanlar, yeni nesil akademik endeksler ve ödüller gibi boldur.

Neoliberal Milei Hocam yapısal reform yap­tı denirken, her 10 Arjantin’liden 6’sı borç içinde, borçların %62’si yemek ve günlük ihti­yaçlar için. Milei döneminde 32.300 şirket ve 437.000 istihdam kaybetti.

UNCTAD’a göre küresel kamu borcu 111 trilyon dolara yükseldi. Fed konsolide bilanço­sunda basılan Benjamin miktarı 2.5 trilyon, Hazine parası 1 trilyon dolar. Tüm dünya ül­kelerinin yılda topladığı vergi IMF’e göre 21, Dünya Bankasına göre 16 trilyon dolarken, 111 trilyon dolar borç nasıl yaratıldı? Ve o zaman bu ülkeler memurlarına maaş nasıl veriyorlar? İşte heterodoks iktisat bu yüzden önemli.