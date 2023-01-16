Yok mu kuralları uygulayacak birileri?

Trafik. En basitinden bir kurallar silsilesi, akışın sağlanması, huzurla, güvenle eve, işe, varabileceğimiz yere gidebilmemiz için konulan faydalı kurallar. Peki bu kurallar ne zaman fayda ediyor? Uygulandığı zaman.

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Ülkemizde genel kanı olarak “uyanık olmak” hak yemekle eş değer görüldüğünden, siz sıra beklerken önünüze geçen, koca servisiyle üstünüze kıran, vızır vızır motosikletle aynanızda daha görmeden önünüzde beliren, Üsküdar gibi kozmopolit yerlerde yaya olarak ışık, yaya geçidi yerine her bulduğu yerden karşıya geçebileceğini düşünenlerle birlikte yayasından, otomobiline, otobüsünden elektrikli scooter’ına kadar kuralsızlık kural, uyanıklık geçer akçe olmuş. Buna bir dur diyecek yok mu?

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Son dönemde beni sosyal medyada da takip edenler AVM’lerdeki engelli yerlerine park edenlere olan öfkeme tanıktır. Emaar AVM’ye her gittiğimde tüm engelli yerlerinin dolu olduğuna şahit oluyorum, bazen biraz bekliyorum ( engellilerin ailelerinin de kullanabildiğini biliyorum) sadece geniş yere park etmek, kolaylıkla AVM’ye girmek için en kafaya otomobil çekiyor herkes. AVM yönetimi birkaç uyarı yazdı ama neticede cezayı kesecek onlar değil? Bir kez Amerika’da AVM’de yokuş yukarı çıkış halindeki otoparkta bagajımızdakiler gözükmesin diye ters yönlü araç park etmiş ve otoparkta gezen görevli polis tarafından cezayı yemiştik. Kendimi de çok kötü hissetmiştim. Ama kural kuraldır. Engelli yerlerinde parklananların en azından camlarına engelli kartlarını koyma zorunluluğu denetlense, uyanıklar cezalandırılsa ben de sinir hastası olmasam?

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Bir diğer konu da yayalara, özellikle oturduğu semt olan Üsküdar sahilinde tüm yayalar suya atlayan balıklar gibi araba var yok demeden yola atlıyor, az ötede ışık var halbuki. Ne bir uyaran, ne bir ceza kesen yok, araç trafiği aksıyor, yol tıkanıyor. Trafik bir bütündür, eğitim de çocukken başlar, eğer eğitim yoksa sıkı ceza sistemiyle bir yön vermek de çözümlerden biri düşüncesindeyim.