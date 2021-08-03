Yol haritasının mesajları

Son dönem içerisinde karşılaştığımız fiyatlama eğilimlerini farklı pencerelerden okumakta fayda olabilir. Bir yanda meşhur ‘yaz rehaveti’ kavramı ve piyasalara olan etkileşimini takip ediyoruz. Ne gibi? Azalan işlem hacimleri, müşteri ilgisindeki düşüş, fiyatlamaların anomali çerçevesinde hareket etmesi gibi. En önemli örnekler listesinin ilk sırasında ABD tahvil piyasasındaki yaklaşımlar geliyor. Tek ve sabit bir nedeni olmamakla birlikte gerekçelerden birisinin bu konu olduğunu söylemek yanlış bir değerlendirme kapsamına girmez. Öte yandan kendi yol haritası çerçevesinde ilerleyen başlıklar da söz konusu. Mesela, Fed.

Geçtiğimiz hafta bu köşedeki değerlendirmelerimizde aslında koşulların Fed açısından ideale yakın durumda olduğundan söz etmiştik; özellikle de finansal koşullardaki ek sıkılaşma riskine karşı. Nominal ve reel faiz hadlerindeki düşük seviyeler, son FOMC toplantısının ardından 6 haftadır net spekülatif uzun yönlü Amerikan Doları pozisyonlanmasının 20 milyar dolardan fazla olmasına rağmen FX çaprazlarında kayda değer bozulmaların olmaması ve risk iştahının bir şekilde korunarak ülkelerden Mayıs 2013 sonrası dönemde olduğu üzere ciddi fon çıkışlarını tetiklememesi gibi faktörler iç ve dış kapsamda Fed’in elini rahatlatan gerekçeler konumunda. Diğer yanda ise Delta ve Delta+ varyantlarına yönelik endişelerin Amerikan para politikası duruşunda nasıl bir karşılık bulacağı sorusu ise kısmen belirsizlik taşıyordu.

Bugün itibarıyla elimizdeki başlıklara baktığımızda endişelerin en azından Fed cephesinde korkulan düzeyde olmadığını, hatta şu aşamada yok sayılabilecek bir zeminde oluştuğu yorumunu yapmak pek de yanlış olmaz. Nitekim Başkan Powell da bu eksende açıklamalar ile sözle yönlendirmesini gerçekleştirdi. Gün sonunda Fed’in kendi belirlediği ve sınırlı düzeyde de olsa duyurduğu yol haritasında ilerlediği bir resim karşımıza çıkıyor. Görünen o ki varlık alımlarının azaltılması noktasında yılın son çeyreğinde önce daha kuvvetli bir açıklama, devamında da –kuvvetle ihtimal- aralık ayında resmi duyurunun geldiği bir süreç bizleri karşılayacak. Zamanlama olarak ise ağustos ayının son kısmında gerçekleştirilecek olan meşhur Jackson Hole Sempozyumu listede yer alan adaylardan birisi. Ancak, Fed’in biraz daha makroekonomideki hedeflerini gözlemleme isteği nedeniyle hayata geçme olasılığı artık nispeten düşük. O vakit potaya iki kritik tarih giriyor: 22 Eylül ve 3 Kasım. Net/net-1: Fed cephesinde değişen pek bir şey yok. Haziranda atılan ilk adım biraz gürültülü de olsa peşi sıra yapılan iletişimler ve büyük oranda piyasa katılımcılarının hazırlanmış olması Mayıs 2013’e kıyasla pozitif ayrışma sebepleri arasında yer alıyor. Bu nedenle FOMC’nin devamında Amerikan Doları zayıfladı, risk iştahında bozulma olmadı.

Dışarıdan içeriye doğru ilerlemekte fayda var. Fed, globalin değişmez konusu. Bir nevi Fed’in yol haritası onların dışındaki evrenin de yol haritası konumunda. Ayrışmak negatif anlamda kolay, pozitif anlamda sanılan kadar basit ve mümkün değil. Bu konu gelişmişinden gelişmekte olanına dek tüm varlık sınıfları için geçerli. Bizim açımızdan en önemli başlık TCMB’nin yayımladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu (ER) oldu. Piyasa beklentilerinin 2021 yıl sonu için kendi düzenledikleri temmuz ayı anketinde yüzde 15,64, gelecek 12 ayda ise yüzde 12,62’de oluştuğu ortamda orta nokta tahminleri (yüzde 70 olasılıkla) nisan raporuna kıyasla sınırlı yukarı yönlü güncellemelerle sırasıyla yüzde 14,1 (Nisan, yüzde 12,2) ve yüzde 7,8 (Nisan, yüzde 7,5) olarak açıklandı ve beklentilerin gerisinde kaldı. Fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya sık sık atıf yapılırken, emtia fiyatlarındaki dalgalanma da öne çıkarılan gerekçeler arasında ilk sırada yer aldı.

Daha önce de birçok kez tartışmıştık; ER sunumları gibi kamuoyu buluşmaları gelecek dönem politika duruşu iletişimi açısından doğru kullanıldığında maliyeti düşük ve değerli bir araç haline dönüşebiliyor. Bugün enflasyonun yılın son iki ayında baz etkisi kaynaklı gerileyecek olması dışında ne bu cephede ne de politika duruşu açısından farklı bir beklenti başlığı oluşmuş değil. O halde yönlendirme nereden baktığınıza göre farklı değerlendirilebilir pozisyona geçiyor. i) Faiz indirim beklentileri değişmiş değil; istenerek korundu ii) Ek sıkılaşma düşüncesi ve/veya mevcut faiz düzeyinin korunacağı fikri güçlenmedi; ek yönlendirme yapılmadı. Net/net-2: GOÜ evreni Fed’e göre, Fed öncesinde, politika duruşlarını sıkılaştırmaya devam ediyor. Rusya, Macaristan derken bu hafta Brezilya’dan da bir kez daha +100bp adım atılması konsensüs beklenti.