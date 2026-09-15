Yol yaparak değil, yolları daraltarak; tasarruf/verimlilik/ sağlık/hız artıranlar…

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Akaryakıt zamları ile (insan/yük taşımacılığı) ulaştırma maliyetinin payı/yıpratıcılığı yük­seliyor:

Karayollarını/caddeleri genişlettikçe, trafiğin aza­lacağına, maliyetlerin düşeceğine, verimliliğin artaca­ğına inanırken…

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Belçika, Danimarka, İsveç gibi ülkelerde:

Şehir merkezlerindeki yollar daraltılıyor ve/veya ücretlendiriliyor...

Bisiklet ve yaya yolları genişletiliyor...

Otopark ücretleri yükseltiliyor...

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Bu yolla:

İsraf azaltılır mı?

Tasarruf/verimlilik/hız/sağlık artırılır mı?

Belçika, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerdeki ger­çekleşmeler, bu uygulamanın olumlu sonuçlar doğur­duğunun kanıtı…

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Bunları yapmadan önce:

Toplu taşımada alternatifler (tren, gemi, metro vb…) ve hız ve güven ve erişilebilirlik artırılıyor...

Toplu taşımanın fiyatları düşürülüyor...

Ve…

“Toplu taşıma yatırımları/kullanımı” teşvik edili­yor...

(Aynı alternatifler yük taşımacılığında da öne çıkarılıyor…)

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Bu yolla:

Trafiğe çıkan araç sayısı düşürülürken;

Akaryakıt, lastik, yedek parça, servis (vb.) maliyet­leri (ithalatı) azaltılıyor;

Hem de vatandaşa para/zaman tasarrufu ve “sağlık­lı yaşam” fırsatı tanınıyor...

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(Aynı şekilde köprü/yol zamları…

Bazı ülkelerde:

Alışkanlıklar/mecburiyet nedeniyle “ARTI mali­yet” anlamına geliyor…

Bazı ülkelerde ise:

Gelişmiş toplu taşıma altyapısı nedeniyle, “israfı önleme” politikası olarak kullanılabiliyor…)

VELHASIL

Akaryakıt zamları ile:

Vatandaşın genel giderleri içerisinde, ulaştır­manın ortalama payının (maliyetinin) yüzde 25’i aşabileceği hesaplanıyor…

6 ay önceki veri, bu maliyet kaleminin, giderler içerisindeki payının yüzde 20 civarında olduğunu gösteriyor…

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Alım gücündeki daralma da eklendiğinde:

Ulaştırma giderlerinin, “aile bütçeleri dışında”, başta psikolojileri ve dolayısıyla verimliliği olumsuz etkileyerek, “çalışma/eğitim hayatında” çok daha bü­yük sorunları büyütebileceği de biliniyor…

Ama;

İnsan ve yük taşımacılığında, önceliklendiremedi­ğimiz “toplu taşıma modellerini” önceliklendirme ve hızlandırma zorunluluğumuz, maalesef, “gündemi­mizde” son madde olarak dahi yer bulamıyor…