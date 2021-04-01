Yol yapımı ve su tasarrufunda eyleme geçme zamanı

Kahramanmaraş’ta, bir önceki dönem Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan, kentin batısıyla doğusunu birbirine bağlayan 30 kilometrelik kuzey çevre yolunun 10 kilometrelik bölümü tamamlanmıştı. Kalan 20 kilometrelik bölümü için ise yerel seçimlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, bir çalışma görünmüyor. Şehir içi trafiğine ciddi katkı sağlayacak bu yolun akıbetinin ne olacağı ise merak konusu. Belediye çevrelerinden edindiğim bilgilere göre, Ulaştırma Bakanlığı ile görüşüldüğü ve bu yolun bakanlığa devredilerek, Karayolları’na yaptırılmaya çalışıldığı söylense de, şu an ki duruma baktığımda, Ulaştırma Bakanlığı’ndan da bir sonuç çıkmamış gibi görünüyor. Bir de geçte olsa bitirilen projeler ve halen devam eden Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası’nın yakınındaki 9 aydır devam eden ve halen bitirilemeyen kavşağı düşünürsek, Karayolları kuzey çevre yolunu bugün alsa dahi 10 yıl da bitirebilir mi? Bu da bilinmezlerden biri. Çünkü Karayolları Kahramanmaraş’ı sevmiyor, tüm yapılanlardan ben bu sonucu çıkarıyorum. Mevcut işler ve yapılması gereken projelere baktığınızda, bir arpa boyu yol kat edemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 1. Su Şurası Lansmanı’nda, “Kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. 2007’de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayet için içme suyu eylem planları hazırladık” demişti. Bu sözleri çok önemliydi. Su dağıtımında kayıp-kaçak oranlarının yüksekliğinden konuşulup durulur yıllardır. Ama bir türlü engellenemiyor. Kahramanmaraş’ta da kayıp kaçak oranları yüksek. Hem de Eski Maraş diye tabir ettiğimiz bölgedeki kayıp kaçak oranının yüzde 30- 40 seviyelerinde olduğu söyleniyor. Eğer rakamlar söylendiği kadar yüksekse vay halimize. Kamu kurumları, belediyeler su tasarrufu ile ilgili çağrılar yapıp duruyor ve vatandaştan tasarruf yapması isteniyor. Öncelikle belediyelerin kayıp-kaçakları engellemeleri gerekmiyor mu? Esas su tasarrufunun öncelikle burada yapılması gerekmiyor mu? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu ile ilgili, hemen kayıp kaçakları tamamen ortadan kaldırmak için çalışma başlatmalı. Her yıl kuraklığın giderek attığı, bundan sonra ise önümüzün karanlık olduğu su konusunda herkesin tasarruf yapması ve bunun lafta kalmaması gerekiyor. Söylemden öte eyleme geçme zamanı. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi kentte yaşayan insanların suyu tasarruflu kullanmaları için, hane başına 20 metreküp olan 1. kademeden ücretlendirdiği, 20 metreküpten sonrasını 2. kademeden ücretlendiriyordu. 1. kademeyi 15 metreküpe çeken belediye, böyle yaparak, vatandaşın su tasarrufu yapmasını hedefliyor. Bu hedef ne kadar tutacak, zaman içerisinde göreceğiz.

En önemli konu ise kayıp-kaçak sular şehrin altına gitmektedir. Bu daha büyük bir tehlikedir. Deprem bölgesinde bulunan kentte, yerin altına giden bu sular binaların altındaki toprağı yumuşatarak, deprem anında, binaların daha çabuk hasar almasına sebep olmaz mı? Bunun için tedbirlerin ivedilikle alınması gerekmektedir.