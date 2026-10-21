Yolsuzluk kalkınmadan ne çalar?
Birleşmiş Milletler’in 16’ncı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın yolsuzluğu azaltmayı ve etkili, hesap verebilir, şeffaf kurumlar oluşturmayı doğrudan hedef olarak belirlemesi tesadüf değil. Yolsuzlukla kalkınma birbirinden ayrı iki başlık değil; kamu kaynağının nasıl kullanıldığından yatırım ortamına, rekabetten kamusal hizmetlerin niteliğine kadar biri diğerinin imkânlarını doğrudan belirliyor.
Son haftalarda fon soruşturmaları, piyasa manipülasyonu iddiaları ve kamu kaynaklarının kullanımı etrafında yürüyen tartışmalar gündemin önemli bir bölümünü kaplıyor. Üstelik yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık tartışmaları yalnız hukuk ya da siyaset başlığı altında ele alınabilecek meseleler değil.
Kaynakların nasıl dağıtıldığından, hangi yatırımların öncelik kazandığına, rekabetin ne ölçüde korunabildiğinden kamu hizmetlerinin niteliğine kadar pek çok başlığı doğrudan etkiliyor. Bütün bu tartışmaların ortasında asıl sorulardan biri de şu: Yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık bir ülkenin kalkınmasından gerçekte ne götürüyor?
Yolsuzluğun fırsat maliyeti
Dünya Bankası yolsuzluğun sağlık, eğitim ve adalet gibi temel hizmetlerin maliyetini artırdığını, bu hizmetlere erişimi azalttığını, yatırımı ve kamu gelirlerini zayıflattığını söylüyor. Aynı zamanda kamu harcamalarının yönünü bozabiliyor; daha gerekli yatırım yerine daha kolay rant üretilebilen proje öne çıkabiliyor.
Bir yolun, hastanenin ya da altyapı yatırımının maliyetinin şişirilmesi yalnız bütçeden fazla para çıkması anlamına gelmez. Aynı bütçeyle yapılabilecek başka bir yatırımın yapılamaması demektir. Kötü ihale, gereksiz yatırım veya kayırmacılıkla dağıtılan kaynak, gelecekteki üretim kapasitesinden de pay alır. Ekonomide buna fırsat maliyeti deniyor. Yolsuzluğun da bir fırsat maliyeti var.
Kaynak yanlış yere gidince
Kalkınmanın temel sorularından biri, sınırlı kaynakların nereye yöneltileceğidir. Eğitim mi, sağlık mı, sosyal politika mı, altyapı mı, teknoloji mi? Yolsuzluk bu tercihin yönünü değiştirdiği gibi ölçüsünü de değiştirebilir. Kaynağın toplumsal getirisi yerine kişisel veya siyasi getirisi belirleyici hale geldiğinde sorun yalnızca “para kaybı” olmaz; ekonominin kaynak dağıtma mekanizması da bozulur. Bunun özel sektör tarafında da karşılığı var.
Kuralların herkese aynı uygulanmadığı, ilişki ağlarının rekabet avantajına dönüştüğü bir ortamda iyi şirket ile bağlantısı güçlü şirket arasındaki yarışın sonucu değişebilir. Bu durumda verimlilik değil erişim, yenilikçilik değil yakınlık ödüllendirilmiş olur.
Yolsuzluğun kalkınmaya verdiği zarar yalnız kaynağın yanlış kullanılmasından ibaret değil. Bir başka maliyet de kurumlara duyulan güvenin aşınması. Kuralların liyakatten çok ilişkilere göre şekillendiği düşüncesi güçlendikçe insanlar yalnız yönetime değil, ekonomik sistemin işleyişine de daha temkinli yaklaşıyor. Üstelik güven kaybı bir noktadan sonra ekonomik sistem tarafından da fiyatlanıyor.
MSCI kararı somut bir örnek
MSCI’ın, 15 Ekim’de Türkiye endekslerindeki bazı yukarı yönlü değişiklikleri dondurması, finansal kurumlara güven kaybının güncel örneklerinden biri. MSCI, şeffaflık ve denetim alanında yeterli ilerleme görülmemesi halinde Haziran 2027’den sonra Türkiye’nin “Gelişmekte Olan Piyasalar” statüsünün de yeniden değerlendirilebileceğini açıkladı.
Böyle bir değerlendirme, kurumsal güvene ilişkin kuşkuların yalnız bugünkü yatırım kararlarını değil, ülkenin uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu da etkileyebileceği anlamına geliyor.
Buna benzer örnekler, güven kaybının telafi edilemez bir hale getirir ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili asıl kırılma da burada başlar. Bir ülke kaybettiği parayı yeniden kazanabilir. Fakat yanlış yatırımlarla geçen yılları, bozulan rekabeti, kaybedilen kurumsal güveni ve büyüyen fırsat eşitsizliğini aynı hızla geri kazanamaz.
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