Yolsuzluk kalkınmadan ne çalar?

Birleşmiş Milletler’in 16’ncı Sürdürü­lebilir Kalkınma Amacı’nın yolsuzlu­ğu azaltmayı ve etkili, hesap verebilir, şef­faf kurumlar oluşturmayı doğrudan hedef olarak belirlemesi tesadüf değil. Yolsuz­lukla kalkınma birbirinden ayrı iki başlık değil; kamu kaynağının nasıl kullanıldı­ğından yatırım ortamına, rekabetten ka­musal hizmetlerin niteliğine kadar biri di­ğerinin imkânlarını doğrudan belirliyor.

Son haftalarda fon soruşturmaları, piya­sa manipülasyonu iddiaları ve kamu kay­naklarının kullanımı etrafında yürüyen tartışmalar gündemin önemli bir bölümü­nü kaplıyor. Üstelik yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık tartışmaları yalnız hukuk ya da siyaset başlığı altında ele alınabile­cek meseleler değil.

Kaynakların nasıl dağıtıldığından, hangi yatırımların öncelik kazandığına, rekabe­tin ne ölçüde korunabildiğinden kamu hiz­metlerinin niteliğine kadar pek çok başlığı doğrudan etkiliyor. Bütün bu tartışmaların ortasında asıl sorulardan biri de şu: Yolsuz­luk, usulsüzlük ve kayırmacılık bir ülkenin kalkınmasından gerçekte ne götürüyor?

Yolsuzluğun fırsat maliyeti

Dünya Bankası yolsuzluğun sağlık, eği­tim ve adalet gibi temel hizmetlerin ma­liyetini artırdığını, bu hizmetlere erişimi azalttığını, yatırımı ve kamu gelirlerini za­yıflattığını söylüyor. Aynı zamanda kamu harcamalarının yönünü bozabiliyor; daha gerekli yatırım yerine daha kolay rant üre­tilebilen proje öne çıkabiliyor.

Bir yolun, hastanenin ya da altyapı yatı­rımının maliyetinin şişirilmesi yalnız büt­çeden fazla para çıkması anlamına gelmez. Aynı bütçeyle yapılabilecek başka bir yatı­rımın yapılamaması demektir. Kötü ihale, gereksiz yatırım veya kayırmacılıkla dağı­tılan kaynak, gelecekteki üretim kapasite­sinden de pay alır. Ekonomide buna fırsat maliyeti deniyor. Yolsuzluğun da bir fırsat maliyeti var.

Kaynak yanlış yere gidince

Kalkınmanın temel sorularından biri, sınırlı kaynakların nereye yöneltileceği­dir. Eğitim mi, sağlık mı, sosyal politika mı, altyapı mı, teknoloji mi? Yolsuzluk bu tercihin yönünü değiştirdiği gibi ölçüsünü de değiştirebilir. Kaynağın toplumsal geti­risi yerine kişisel veya siyasi getirisi belir­leyici hale geldiğinde sorun yalnızca “para kaybı” olmaz; ekonominin kaynak dağıtma mekanizması da bozulur. Bunun özel sek­tör tarafında da karşılığı var.

Kuralların herkese aynı uygulanmadığı, ilişki ağlarının rekabet avantajına dönüş­tüğü bir ortamda iyi şirket ile bağlantısı güçlü şirket arasındaki yarışın sonucu de­ğişebilir. Bu durumda verimlilik değil eri­şim, yenilikçilik değil yakınlık ödüllendi­rilmiş olur.

Yolsuzluğun kalkınmaya verdiği zarar yalnız kaynağın yanlış kullanılmasından ibaret değil. Bir başka maliyet de kurum­lara duyulan güvenin aşınması. Kuralla­rın liyakatten çok ilişkilere göre şekillen­diği düşüncesi güçlendikçe insanlar yalnız yönetime değil, ekonomik sistemin işleyi­şine de daha temkinli yaklaşıyor. Üstelik güven kaybı bir noktadan sonra ekonomik sistem tarafından da fiyatlanıyor.

MSCI kararı somut bir örnek

MSCI’ın, 15 Ekim’de Türkiye endeks­lerindeki bazı yukarı yönlü değişiklikle­ri dondurması, finansal kurumlara güven kaybının güncel örneklerinden biri. MS­CI, şeffaflık ve denetim alanında yeter­li ilerleme görülmemesi halinde Haziran 2027’den sonra Türkiye’nin “Gelişmekte Olan Piyasalar” statüsünün de yeniden de­ğerlendirilebileceğini açıkladı.

Böyle bir değerlendirme, kurumsal gü­vene ilişkin kuşkuların yalnız bugünkü ya­tırım kararlarını değil, ülkenin uluslarara­sı sermaye piyasalarındaki konumunu da etkileyebileceği anlamına geliyor.

Buna benzer örnekler, güven kaybının telafi edilemez bir hale getirir ve sürdü­rülebilir kalkınmayla ilgili asıl kırılma da burada başlar. Bir ülke kaybettiği parayı yeniden kazanabilir. Fakat yanlış yatırım­larla geçen yılları, bozulan rekabeti, kay­bedilen kurumsal güveni ve büyüyen fırsat eşitsizliğini aynı hızla geri kazanamaz.