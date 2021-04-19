Yolunuzu Kahramanmaraş’a mutlaka düşürün

“Şehr-i azim”, azimli ı̇nsanların şehri

Kentleri önce insanları, sonra doğası ve de lezzetleri nedeniyle severim. Üçünü de yaşadım geçtiğimiz hafta sonu tıpkı daha önceki Malatya ve Mersin seyahatlerimde olduğu gibi… Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO), şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtmak, doğal ve tarihi güzelliklerinin turizme kazandırmak amacıyla düzenlediği program nedeniyle Evliya Çelebi’nin söyleyişiyle “şehr-i azim”deydik (azimli ı̇nsanların şehri). Üç günlük seyahatimizde fıstık ezmesi, sızma zeytinyağı, parmak peyniri, ravanda şerbeti, sarı çeltik pirinci, urmu dudu, ı̇rişkik, havuçlu pilav, ekşili turşu, eli böğründe, Maraş paçası, yavan köfte, ekşili çorba, tarhana çorbası, ekşili aya sulusu, helise, haşlama ı̇çli köfte, ekşili kabak sulusu, Andırın tirşiği, Maraş tava, çullama, keçi sütüyle yapılmış yoğurt, Maraş çöreği, Maraş köftesi, sömelek köfte, cevizli kırma tatlısı gibi saymakla bitmeyecek kente özgü 100 farklı lezzeti tatma; Maraş tarhanası, sumak ekşisi, dondurma gibi marka ürünlerinin yapımını da yerinde izleme fırsatı bulduk. Kahramanmaraş’ın muhteşem zenginliklerini, kuşaktan kuşağa kültürümüzün temsilcisi olan yemeklerinin lezzetlerini Anadolu halk mutfakları araştırmacısı gazeteci ve yazar Adnan Şahin ile tattık. Ve fark ettik ki Kahramanmaraş’ın “Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri” olarak tescil edilmemesi için hiçbir neden yok; azimli insanlar şehrinin azimlerine tanık olduğumuz sevdalıları bir an önce başvurmalı…

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Dondurmadan tarhanaya, sumaktan bibere Maraş lezzetleri

Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerinin aslına uygun şekilde üretilmesinin sağlanması ve korunması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurular sonucu “Maraş Dondurması, Maraş Burma Bileziği, Maraş Çöreği, Maraş Biberi, Maraş Tarhanası, Andırın Tirşiği, Hartlap Bıçağı, Oyma Ceviz Sandığı, Yemenisi, Çağlayancerit Cevizi, Sim Sırma, Sumak Ekşisi Akıtı, Fıstık Ezmesi”nin de aralarında olduğu 13 yöresel ürün, coğrafi işaret alarak tescil edilmiş; farklı ürünler için başvuru süreçleri devam ediyor.

Adım adım Kahramanmaraş şehir merkezi

Kahramanmaraş’a indiğimizde yazı anımsatan çok güzel bir hava bizi karşılıyor. İlk sabah kahvaltımızı tıpkı Maraşlılar gibi kelle paça çorbası içerek yapıyoruz. Şehrin neredeyse her köşesinde bir paçacı var. Biz, Menekşe Paça’ya gidiyoruz. Remzi Usta’nın hazırladığı beyin kavurma, tirit (Maraş tarhanası ile yapılıp üzerine dört çeşit kuruyemiş koyuluyor) ve paça ile masaya serpiştirdiği Maraş peyniri, bal, köy tereyağı, Maraş çöreği, suböreği ilk yemeğimizde masamıza gelenler… Sirke yerine koyulan sumak ekşisi tuzlamaya harika bir lezzet veriyor… Ben, bol sarımsak ve kırmızıbiber eklemeyi de ihmal etmiyorum. Bu lezzet mekânından yoğun bir güne hazırlanmış olarak ilk durağımız olan 30 bin eserin sergilendiği Kahramanmaraş Müzesi’ne geçiyor, müdür Safinaz Akbaş’ın rehberliğinde müzeyi dolaşıyoruz…

Maraş tarhanası yapımından yaylada akşam yemeğine…

Kahramanmaraş’taki ikinci günümüzde kentin sivil mimarisinden örnekleri gördükten sonra tarhana yapımını izliyor, ardından mikroklima özelliğiyle de bilinen Başkonuş Yaylası’na doğru yola çıkıyoruz. Akşam yemeğinde Süreyya Erdoğanyılmaz tarafından hazırlanmış yöresel Maraş Yemekleri sunuluyor: Toyga çorbası, havuç dolması, mimbar, pancar sarması, etli kuru dolma, el açması ıspanaklı börek, kabak kabuğu kavurması, helise, Maraş havuçlu pilavı (Acem pilavı), havuç ekşilemesi; tatlılar çullama, kırma kavurması yöresel samsa, cevizli- fıstıklı sucuk, bastık kavurması…

Maraş baharı, yerini karlara bırakıyor

Kahramanmaraş’taki üçüncü günümüze yöresel kahvaltı ile başlıyoruz. Ardından Yedikuyular Kayak Merkezi’ne doğru tırmanırken lapa lapa kar yağışı bizi karşılıyor. Şehre, kebap çeşitlerini tadarak veda edeceğiz...

Yıldız Holding’de “Kadın Sanatçılar - Esmâlar ve Hilyeler” sergisi

Her yıl Ramazan ayında geleneksel sanatlarımızı Çamlıca’daki Sergi Salonu’nda geniş kesimlerle buluşturmayı hedefleyen Yıldız Holding, bu sene de “Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilyeler” sergisine ev sahipliği yapıyor. Kadın tezhip sanatçılarına ait 75 eser, 18 Haziran’a kadar dijital katalog aracılığıyla da sanatseverlere sunuluyor.

“İnanç ve Sanat” sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde

Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan 150 eserin yer aldığı “İnanç ve Sanat” sergisi ziyaretçileriyle buluşuyor. “Kur’an-ı Kerim”, “Peygamber Efendimiz”, “İbadet”, “Dua” ve “Medeniyet” konu başlıklarında ve Şam Evrakı altbaşlığında düzenlenen sergi, müzenin geçici sergi salonunda ziyaret edilebiliyor.

Hat ustalarından Şeyh Hamdullah’ın eserleri uluslararası erişime açıldı

Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM), Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid dönemlerinin büyük hattatı Şeyh Hamdullah’ı çağdaşlarıyla ile birlikte andığı “Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah” sergisi, kültür sanat dünyasının en önemli dijital platformlarından Google Arts & Culture’a taşındı.

Türk yapımlar için Dramax dönemi

Türkiye dışında, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan abonelik sistemiyle hayata geçirilen yeni dijital platform Dramax, yayınlarına başladı.