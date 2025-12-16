Yönetici özeti
Son dönemin hızlı ajandasına dair özetle yavaş yavaş yılın Z raporunu alalım. Değerli ekonomi gazetecileri ile hafta sonu majör gelişmeleri neden sonuç ilişkisi, Modern Para Teorisi, Post-Keynesyen Teori ile Heterodoks İktisat kapsamında ana akım dışındaki güncel ve bilimsel cari kuramları paylaştık.
Vatikan Bankası
Beykent Üniversitesi’nin 3. Ekonomi ve Finans Kongresinde “Vatikan Bankası Üzerine Literatür Taraması” bildirimi sundum. “Istituto Per Le Opere Di Religione, IOR” üzerine akademide yapılmış çok fazla çalışma olmadığından kaynakça olması adına önemli. Mesela Web of Science’ta ekonomi alanında 14 çalışma var sadece.
Vatikan Bankası diye bilinen IOR biraz banka, biraz merkez bankası, biraz Katolik Finans birleşimi. Vatikan bir ülke olduğu için hazinesinin acentası, aynı zamanda vatandaş, çalışan ve bağlı kuruluşların ödeme ve yatırım işlemlerine aracılık eden bir banka. Din işleri ile ilgili danışılan bir başrahip (prelate), yönetim kurulu gibi çalışan “Kardinaller Komisyonu” var. Yedi kişilik denetim komisyonu dışında bir genel müdür.
2014 (skandallar) sonrası Papa Francis ile yeniden yapılanıp piyasa profesyonellerini istihdam eden bankanın 12 bin civarında müşterisi 110 civarı ülkede bulunuyor. 1887’de bağış, vakıf ve fonların yönetimi için oluşan komisyon, zaman içerisinde 1934 Lateran Anlaşması ve 1942 “Din Eserleri Enstitüsü” adı ile son haline geliyor.
Mazars onaylı 2024 finansallarına göre aktif büyüklüğü 5,7 milyar avro, 732 milyon sermayeli olan SEPA üyesi banka 32,8 milyon karının 13.8’ini Papa’ya temettü olarak verme kararı alıyor. Sermaye yeterlilik rasyosu %69,4.
AB dağılıyor mu?
Almanya Başbakanı Merz haftasonu “Pax Americana bitti” dedi. Bu itiraf aslında küreselleşmenin, neoliberalizmin bittiğinin de teyidi. Son Arjantin gibi coğrafyalarda Çin’e karşı son denemeleri ile bakiyesi kaldı sadece. Bu aynı zamanda uzantısı olan “gelişmekte olan ülkeler” gibi kavramların da rafa kalkması demek.
Bu hafta düşen bir habere göre İtalya, Macaristan, Polonya ve Avusturya’nın birlikten çekilmesini isteyen ABD var. Fransa zaten başta bütçesi nedeni ile Almanya, İngiltere gibi hasta adam durumunda. Hasta adamı BBC, The Guardian, FT yazıyor.
İki Dünya Savaşının da çıktığı yerde Dolara karşı kurulan “Kömür Birliği’nin” ilk ipinin hazırlanması 2008 sonrası Yunanistan’ı kurtarma ile başlamış Brexit ile çekilmişti, COVID ile resmiyet kazandı. Euro kalkanı ile enflasyona karşı koruma ve bu gibi nedenlerle daha çok birbirlerine yakınlaşmaya çalışsalar da bu sonu hızlandırıyor.
Son olarak Rusya merkez bankasının 210 milyar avro varlığını dondurup Ukrayna’ya buna karşılık kredi verme hazırlığında, oybirliği ile karar mekanizmasını da devre dışında bıraktılar.
Hollanda’nın Goods Availability Act ile Çin’li çip firmasına el koyması gibi, bir hafta sonunda iki İsviçre bankasının genel kurul ve yasal düzenleme olmadan birleştirilmesi gibi örnekler, normalde bizdeki ana akım söylemler ile yabancı sermayenin AB’ye gitmesi önündeki en büyük engeller. Kısaca AB’ye yapısal reformlar şart, birleşmiş veya dağılmış olarak.
Keep Calm and The BLS
Dünya’da ve Türkiye’de tek yazan, gündeme getiren köşemiz İstanbul Ekolüydü. Amerikan İstatistik Bürosu 1,8 milyon kişi işsizlik verisini geçen yıl geriye dönük revize etmişti. Trump bu yüzden direktörünü değiştirmişti.
Bütçe kapanması nedeni ile Ekim ve Kasım ayı işsizlik ve Kasım enflasyon verilerini açıklayamadı. Fed bunlar olmadan (ana akımda iddia o ya) veriye dayalı ve bilimsel olarak (?!) politika faizini belirledi.
Pek bilinmez. BLS 2023 yılı itibarı ile “Owners’ Equivalent Rent (OER)” kira eşdeğerinin ağırlığını değiştirdi. Kira CPI sepetinin yaklaşık üçte biri. Kişisel ziyaretler ve telefon görüşmeleri ile verileri toplar (Brookings, 2024; BLS, 2022). Keza BLS birçok kalemde ve metodolojide sürekli güncelleme yapar ve bu sitesinden izlenebilir (BLS, Recent and upcoming methodology changes notice archive).
Avrupa Birliği müktesebatı gereği Eurostat’ın tüm üye ülkelerde, UN COICOP 2018 kapsamında 2026’da yapacağı yeni metodoloji güncellemesi malum bu aralar yine tartışma konusu (https://ec.europa.eu/ eurostat/en/web/ products-euro-indicators/w/2-02122025-ap). İlgililerine bu hususları hatırlatalım.
|Borsa
|11.456,34
|1,28 %
|Dolar
|42,6994
|0,01 %
|Euro
|50,2129
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1752
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.912,19
|0,05 %
|Altın (ONS)
|4.305,31
|0,02 %
|Brent
|60,5100
|-0,80 %