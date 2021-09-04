Yöneticiler nasıl lidere dönüşür?

Yücel UYGUN

DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider olmaya layıktır.“

Cicero

Şüphesiz ki, fonksiyonel liderlikten şirket liderliğine geçiş kolay değildir; yeni beceriler, anlayışlar, farklı alanlarda bilgi sahibi olma vb. unsurlar gerektirir. Liderlik geçiş süreçlerinin belki de en zorlu olanıdır. Liderlin geçmiş görevlerinde geliştirdiği beceriler artık yeterli değildir. Meraklı ve vizyon sahibi bir lider, bakış açısı geliştirme ve sorumluluk sahibi olma konusunda aşağıdaki 7 sismik dönüşümü* model aldığında kendisine ve şirkete önemli bir rekabet avantajı getirmiş olur.

- Uzmanlıktan yöneticiliğe

Liderin tek bir fonksiyondan tüm fonksiyonları anlama ve yönetme becerilerini ivedi bir şekilde geliştirmesi şarttır. Özellikle kilit öneme sahip diğer departmanların yönetiminde kullanılabilecek zihinsel model, araç ve sistemlere hakim olmalıdır. Liderin her fonksiyonun dilinden iyi anlayabilmesi için de kuvvetli bir iletişime sahip olması, ekipten de bir sürekli bir şeyler öğrenmesini sağlar.

- Analistlikten entegre ediciliğe

Etkili liderlik uygulamaları için liderin tüm fonksiyonları ortak bir çatı altında toplaması ve kolektif bir kültür oluşturması gerekir. Diğer her bir fonksiyon ile ilgili bilgi sahibi olması, alt yönetimin vermiş olduğu kararların mantığını anlayabilmesi için önemli bir yaklaşım olacaktır. Biz bilinci oluşturmak, liderin en önemli asli görevlerinden biridir. Son tahlilde ise, verilen kararlardan ders çıkarılması da liderin gelecekte proaktif bir tutum sergileyebilmesini sağlar.

- Taktisyenlikten stratejistliğe

Liderin, artık baş stratejist olduğunun farkında olması gerekir. Artık rakip hamlesinin üstesinden gelmek dışında, gelecekteki rakip hamlelerini de tahmin etmesi için önemli bir önsezi oluşturmalıdır. Çok merak edilen soru “Stratejist sonradan da olunur mu?”nun yanıtı ise ‘evet’dir. Liderin aynı zamanda kriz yönetimi konusunda da kendisini sürekli geliştiriyor olması, gelecekteki krizleri önlemek veya üstesinden gelmek konusunda önemli bir yetkinlik oluşturacaktır. Gerçek liderler, her krizin altında yatan fırsatı ortaya çıkarabilen kişilerdir.

- İşçilikten mimarlığa

Büyük liderler her zaman için zihinlerinde ‘büyük resim’ ile dolaşır. Ve bu büyük resimlerini, işletmenin değerleri, ilkeleri ve misyonu ışığında, ekibine aşılar. Alt yönetimle olan toplantılarında, bunu dile getirir ve onların da inanmasını sağlar. Aynı zamanda liderin, kurumsal tasarım, süreç geliştirme, örgütsel gelişim konularında da bilgi sahibi olması gerekir. Yapılan araştırmalar çoğu liderin bu konuda eğitim eksiği olduğunu bulguluyor. Bu aşamada deneyimli personel ve güven unsurunun yüksek olduğu bir örgüt kültürü de işleri kolaylaştıracak bir öneme sahiptir.

- Problem çözücülükten gündem belirleyiciliğe

Liderlerin hemen hepsi geçmişte çözmüş olduğu bazı problemlerden dolayı bulunduğu pozisyonlarına getirilmiştir. Şirket yönetiminde problem çözme yetisi yine önemli olmakla birlikte, asıl dikkat edilmesi gereken, problemlerin daha fazla oluşu ve bunların önceliklendirilmesidir. Kurumun hangi problemi öncelikli olarak ele alacağını bilmek, kriz yönetimi konusunda da önemli fayda sağlar. Bu sebepten şirketin SWOT analizinin yapılması ve belirli aralıklarda güncellenmesi gerekir.

- Savaşçılıktan diplomatlığa

Lider, geçmişte salt rakiplerle karşı karşıya iken, şimdi ise birçok işletme paydaşı ortaya çıkmıştır; medya, yatırımcılar, partnerler, sponsorlar vb. İşletme paydaşlarını etkileyebilmek için müzakere, ikna, kriz yönetimi vb. konularda da liderin sürekli kendisini yenilemesi gerekir. Bazen hiç yönetmediği bir departman için işe alım yapacak olan liderin, bu konuda başarı sağlayabilmesi, öncesinde önemli bir hazırlık yapabilmesine bağlıdır. Aksi halde bu vb. girişimler hüsranla sonuçlanabilir.

- Yarımcı oyunculuktan başrole

Gerçek lider, aynı zamanda önemli bir rol-modeldir. Lider sahip olduğu vizyonu ile kişisel veya kurumsal değerleri ve davranışları ile tüm ekibe örnek olan kişidir. Ve yükseldikçe etki alanı önemli ölçüde artar. Bugün hemen her şirkette, liderin sahip olduğu bu tarz tutumlar, giderek alt ekibe yayılır.

Yukarıdaki 7 sismik dönüşüm modeli, liderin duygusal zekâsı ile çok yakından ilgilidir. Duygusal zekâ seviyesi yüksek liderlerin bu konuda çok daha fazla başarı kaydedecekleri kesindir. (https://www.dunya.com/kose-yazisi/is-yasaminda-duygusal-zekanin-onemi/422342)

Günümüzde birçok şirkette, özellikle liderlik uygulamaları konusunda (fonksiyonel veya şirket liderliği) eksikler mevcuttur. Özellikle Z veya Y kuşağını yönetecek olan liderin, liderlik konusunda kendisini sürekli yenilemesi, sürdürülebilir başarılara imza atmasında önemli bir faktör olarak her zaman yerini koruyacaktır. Bu konuda şirketlerin kurumsal eğitimlere önem vermesi, hem çalışan, hem de şirketin itibarını ve rekabet gücünü yükselten önemli bir unsurdur.

*Kaynak: Harvard Business Review-Liderlik Michael D. Watkins