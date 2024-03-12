Yönetim kokpitiniz var mı?

Bir şirketi yönetmek, büyük bir orkestrayı yönetmeye benzer; her enstrümanın doğru zamanda ve doğru şekilde çalması gerekir.

Bu karmaşık süreçte, yöneticilerin kararlarını destekleyen ve işlerin doğru yönde ilerlediğini gösteren güçlü göstergelere ihtiyaçları vardır. Bir yönetim kokpiti, bu göstergelerin etkili bir şekilde sunulduğu bir araçtır ve iş zekâsı ise bu kokpiti güçlü ve anlamlı bilgilerle besler.

Yönetim kokpiti nedir?

Yönetim kokpiti, bir şirketin performans göstergelerini anlık olarak izleyebileceği bir kontrol panelidir. Tıpkı bir uçağın pilotunun, uçuşun güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere sahip olduğu kokpit gibi, bir yönetim kokpiti de şirket liderlerine işletmenin sağlığını gösteren temel metrikleri sunar. Şirketinizin mali durumu, operasyonel gerçekleşmeler, bütçe, risk verileri, rasyolar ve daha pek çok göstergenin yer aldığı kokpitiniz, size şirketi yönetirken yardımcı olur.

Yönetim kokpiti nasıl oluşturulur?

Hedeflerinizi Belirleyin: İlk adım, şirketinizin genel hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için hangi göstergelerin önemli olduğunu belirlemektir. Örneğin, müşteri memnuniyeti, satış hacmi, operasyonel verimlilik gibi.

Gösterge Seçimi: Hangi göstergelerin hedeflerinize ulaşmanızda kritik rol oynadığını belirleyin. Her biri, şirketinizin başarısını ölçmede önemli bir yönü temsil etmelidir. Veri Toplama ve Entegrasyonu: Göstergeleri etkili bir şekilde takip edebilmek için, farklı kaynaklardan gelen verileri bir araya getiren bir sistem kurmanız gerekir. Bu, genellikle çeşitli yazılım araçları ve veri tabanları arasında entegrasyon gerektirir.

Dashboard Tasarımı: Verilerinizi anlamak ve yorumlamak kolay olmalıdır. İyi tasarlanmış bir dashboard, önemli metrikleri net ve anlaşılır bir şekilde gösterir. Görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu olması önemlidir. Sürekli İyileştirme: Bir yönetim kokpiti, bir kez kurulup bırakılacak bir sistem değildir. Sürekli olarak verilerinizi izleyin, KPI'larınızı değerlendirin ve gerektiğinde ayarlamalar yapın.

İş zekâsı ve yönetim kokpitiniz

İş zekâsı (BI), verilerin toplanması, analiz edilmesi ve bu analizlerden bilgi ve içgörüler elde edilmesi sürecidir. Büyük veri setlerini işleme, trendleri tanımlama ve önemli içgörüler elde etmede iş zekası dediğimiz araçtan faydalanırız.

Yönetim kokpitiniz, iş zekâsı tarafından sağlanan bu değerli bilgilerle beslenir. İş zekası araçları, karmaşık verileri anlamlı bilgilere dönüştürerek yöneticilere işlerin nasıl gittiğini ve hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiğini gösterir.

Bu, sadece mevcut durumu değil, aynı zamanda gelecek trendlerini ve olası sonuçları öngörmek için de kullanılabilir. Elbette iş zekası araçları generative AI yani üretken yapay zeka ile desteklendiğinde ortaya ciddi analiz ve içgörüler çıkar. Bunlar sizin şirketinizi ve faaliyetlerinizi daha iyi tanımanızı, anlamanızı ve geleceğe yön verecek stratejilere dayanak olacak bilgileri edinmenizi sağlar.

Kokpitiniz yok ise oluşturmanızı tavsiye ederim

Bir yönetim kokpiti oluşturmak ve iş zekâsını entegre etmek, size güçlü bir navigasyon aracı sağlar. Kokpitiniz, şirketinizin performansını gerçek zamanlı olarak izlemenize, bilinçli kararlar almanıza ve rekabet avantajı sağlamanıza olanak tanır. Ancak bu sistemlerin etkili olabilmesi için, doğru göstergelerin seçilmesi, verilerin doğru bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi ve bulguların eyleme dönüştürülmesi gerekmektedir. Sonuçta, bir şirketi yönetmek bir sanattır ve doğru araçlarla bu sanat ustalıkla icra edilebilir. Bir önceki yazımda şirketlerde gaz, fren ve vites mekanizmalarından bahsetmiştim. Kokpit bunların tamamlayıcısıdır.