Yönetim kurulları güçlendirilmeli

Bildiğiniz üzere iş dünyası ve şirketler olarak belirsizlik ve değişkenliğin yeni normal kabul edildiği bir ortamda faaliyette bulunuyoruz. Elbette bir kısmı yurt dışı konjonktür, bir kısmı ise yurt içinde politika tercihleri nedeniyle oluşan bu ortam bizler için oldukça yeni ve şaşırtıcı. Deniz uzun süredir alıştığımız gibi durgun değil, artık dalgalı. Bu dalgalı denizde kaptanlık daha önemli hale geliyor.

Bu zorlu dönemde tepe yöneticilerin, kaptanlık yetkinliklerinden bağımsız olarak desteğe ihtiyaç duydukları ortada. Strateji belirlemede, yatırım kararlarında, strateji değişikliklerinde, önemli maliyet/gider azaltma projelerinde, rekabete yönelik tasarruflarda ve en önemlisi şirketin karşı karşıya olduğu stratejik ve mali risklerin yönetiminde tecrübe ve yetkinliklerine güvendikleri Yönetim Kurulu üyelerinden fikir ve tavsiye almaları, konuları onlarla istişare etmeleri bu dönem beklenen bir tepe yönetim stratejisi.

Güçlü yönetim kurulu nasıl oluşturulur?

Eğer icraya bu yönde destek verebilecek güçlü bir yönetim kurulu yapınız varsa, yani aile içinden veya dışından faaliyette bulunulan sektör ve süreçler ile ilgili farklı yetkinliklere sahip üyeler ile finans, risk yönetimi ve iç denetim gibi alanlarda tecrübe sahibi bağımsız üyelere sahipseniz, bu istişareler çok verimli ve faydalı geçecektir.

Ancak yönetim kurulunuz güçlü değilse, pasifse veya şirket içinde doğrudan icrai bir yönetim kurulunuz varsa, o halde bu söylediğim destek ve istişare mekanizmasından fayda sağlayamazsınız. Eğer yönetim kurulunuz aktif değilse, ya da bahsettiğim kriterlere haiz değilse, tavsiyem güçlendirmeniz olacaktır.

Yönetim kurulları zor dönemlerde ne tür stratejiler izlemeli?

Yönetim kurulları başta makro ekonomik politikalar olmak üzere, finansallar, pazar, sektör, rakipler, iş stratejileri, kritik mevzuat değişiklikleri, önemli iş riskleri, denetim zafiyetleri, bütçe gerçekleşmeleri ve şirketi ilgilendiren trendleri yakından takip etmeliler.

Yönetim kurulları, çalışanlar, hissedarlar ve diğer paydaşlarla açık ve dürüst iletişim kurarak, güven inşa etmeli ve şirketin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını ifade etmelidir.

Yönetim kurulları bu dönemde ayrı bir icrai mekanizma mevcut ise, icraya destek vermeli hem içeriye hem de dış paydaşlara birlik görüntüsü içinde olmalıdır. Fikir ayrılıkları düzenli toplantılar ile ele alınmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır. Yönetim kurulları, operasyonel verimliliği artırmak için maliyetleri düşürmeye ve süreçleri yeniden düzenlemeye odaklanmalıdır. Bu, iş gücü ve enerji maliyetlerini azaltma, tedarik zinciri optimizasyonu ve diğer alanlarda iyileştirmeler yapma gibi önlemler almayı içerebilir.

Bu noktada yönetim kurulları beklentilerini net şekilde tepe yönetime iletmelidir. Ekonomik zorluklar, şirketlerin yenilikçi çözümler geliştirme ve iş modellerini dönüştürme fırsatı sunar. Yönetim kurulları, şirketlerinden yeni ürün ve hizmetler sunmalarını, iş süreçlerini dijitalleştirerek ve mevcut pazarda yeni nişler keşfetmelerini talep ederek, rekabet avantajı sağlaması için çaba göstermelidir.

Yönetim kurulları, şirketin risk profiline dikkatle bakarak, uygun risk yönetimi stratejileri geliştirmelidir. Bu, potansiyel tehditleri önceden belirlemeyi, olası senaryoları değerlendirmeyi ve önleyici tedbirler almayı içerir.

Yönetim kurulları risk yönetimi görevlerini yerine getirirken, risk ve denetim komitelerinden faydalanmalıdır. Yönetim kurulları şirketlerinin en iyi yetenekleri bulmak, işe dahil etmek, geliştirmek ve elde tutmak için yeterli sistem ve süreçlere sahip olduğundan emin olmalıdır. Yazının daha uzun bir versiyonuna dijital ortamda www.dunya.com adresinden erişebilirsiniz.