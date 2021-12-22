Yönetim kurullarına daha fazla kadın çağrısı

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek ve yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasını sağlamak amacıyla çalışan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD)’nin, 10 yıldır sürdürdüğü mentorluk programında beşinci dönem başladı.

2021 sonu itibariyle ilk dört dönemi tamamlanmış olan ve 195 üst düzey kadın yöneticinin mezun olduğu Yönetim Kurulunda Kadın Programı’nın beşinci dönemi Ocak 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında planlanıyor. YKKD bir yandan bu programı devam ettirirken, diğer yandan yönetim kurullarında kadın temsil oranının artırılması yönünde iletişim, işbirliği, farkındalık ve bilgi paylaşım platformu olarak çalışıyor.

“Yönetim Kurulunda Kadın konusu liderlerin meselesidir!”

YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin yaptığı konuşmada, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin Türkiye’de cinsiyet eşitliği kavramının yaygınlaşması açısından öncü bir misyon üstlendiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bu programı toplumsal eşitlik, kapsayıcılık, çeşitlilik, sürdürülebilirlik için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Geçen yıl dile getirdiğimiz çağrıyı takiben son dönemde Yönetim Kurullarına kadın atayan tüm kurumları ve liderleri kutluyorum. Geçen dönemin başlangıcından bu yana 82 mezunumuz toplam 155 adet Yönetim Kurulu koltuğuna atandı. 60 mentimiz ise pandemi döneminde mezun oldu. Ancak gidecek daha çok yolumuz var. Bu başarının devam edebilmesi için mevcut şirketlerin mentilerine bağımsız üyelik için izin vermesi büyük önem taşıyor. Yönetim kademesindeki cinsiyet eşitsizliğini gidermek bir kadın meselesi değil liderlik meselesidir. Dolayısıyla, bizim meselemizdir.”

“Korkusuz Kız heykellerimizi dikmeye devam edeceğiz"

Konuşmasında, Amerikan şirketlerine yönetim kurullarına daha çok kadın atamalarını hatırlatmak amacıyla New York Borsası’nın karşısına konulan Kristen Visbal'ın Korkusuz Kız Heykeli'nin hikâyesinden bahseden YKKD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil ise şunları söyledi: “Kadın ve erkek birlikte, dayanışmayla yeniden inşa edeceğimiz bir dünya mümkün mü? Bize göre evet. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği olarak çıktığımız bu yolda kadınların tepe karar mercilerinde daha fazla rol almalarını sağlayarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini iş dünyasının en üst noktasına taşımaya çalışıyoruz. YKKD olarak kararlıyız, yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği sağlanana kadar ‘Korkusuz Kız heykelleri’mizi dikmeye devam edeceğiz."

“Tepe yönetimlerde eşitliği görene kadar durmayacağız”

YKKD Eş Başkanı Burçak Güven, “Yönetiminde ve kurullarında daha çok kadın olan, kültüründe çeşitlik ve kapsayıcılığı benimsemiş kurumların performanslarının, yenilikçiliklerinin, etik yaklaşımlarının, itibarlarının ve de sürdürülebilirliklerinin daha iyi olduğu, tüm paydaşlarına ve ülkemize daha faydalı olacakları araştırmalarla nettir. Son dönemdeki atamalar bize umut veriyor. YKKD'nin oluşturduğu eğitimli, sertifikalı, güçlü aday havuzunun kurumlar tarafından tercih edilmesinden gurur duyuyor, her geçen gün bu çeşitliliğin yaratacağı değerin daha iyi anlaşılacağına kuvvetle inanıyoruz” yorumlarını yaptı. Güven, Türkiye’nin ekonomisini şekillendiren şirketlerin tepe yönetimlerinde eşitliği görene kadar durmayacaklarını sözlerine ekledi.

“Yeni dünyanın yeni bir akıl setine ihtiyacı var”

YKKD Başkan Yardımcısı Arzu Aslan Kesimer ise görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Yeni dünyanın yeni bir akıl setine ihtiyacı var. Masanın etrafında daha farklı seslere, ezberleri bozan seslere ihtiyaç var. Bu da ancak çeşitlilikle olur. En tepe karar noktalarında çeşitlilik... Kadın ve erkek aklının eşit oranda temsili... Bu noktaya varana kadar azimle çalışmaya devam edeceğiz.”

Son 2 yılda 82 kadın yönetim kurullarına girdi

Yönetim Kurulunda Kadın "Şirketler Arası Mentorluk ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı"nın beşinci döneminde; 68 menti, 18 ay boyunca kendilerini yönetim kurullarında göreve hazırlayacak, iş dünyasının deneyimli isimleri olan mentorlarıyla eşleşti. Programdan mezun toplam 195 lider kadının 82’si son iki yılda; 43’ü bağımsız, 52'si grup şirketi ve 59’u sivil toplum olmak üzere toplam 155 adet yönetim kurulu koltuğuna atandı. Törende bu başarının altı çizildi ve iş dünyasına yönetim kurullarına daha fazla kadın yönetici atanması çağrısı yenilendi. Etkinlikte, YKKD Mentoru, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü’ye kurumunun bünyesindeki Yönetim Kurullarına gerçekleştirdiği ve tavsiye ettiği kadın YK Üyesi atamaları nedeniyle “Altın Mentor” ödülü verilirken, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’a Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu Yönetim Kuruluna atanan kadın YK Üyeleri nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.