Yönetimde ‘tek çatı’ya geçti, Türkiye’ye güven ve ‘yatırım’ mesajı verdi

FRANSA merkezli Danone Grubu, 2021 yılında “Local First” (Önce Yerel) stratejisini benimsemesinin ardından Türkiye’deki yeniden yapılanmayı yönetmek üzere İngiltere’de Danone Uzman Beslenme Ürünleri Türkiye, Ortadoğu ve Dış Pazarlardan Sorumlu Başkanı olan Cem Küçükcan’ı görevlendirdi.

Danone Grubu, yeniden yapılandırma planıyla şu kararı verdi:

- Ülke yönetimleri daha çok inisiyatif sahibi olacak. Hızlı-çevik davranacak şekilde davranabilecek bir yapıya kavuşacak.

Cem Küçükcan, yeniden yapılandırma için kolları sıvadığında Türkiye’deki mevcut yönetim yapısına baktı:

- Danone, Türkiye’de “sütlü ve bitkisel bazlı ürünler”, “su”, “uzman beslenme ürünleri” (anne-bebek beslenmesi ve medikal beslenme) olarak 3 ayrı şirket şeklinde çalışıyor. Her bölüm bağımsız davranıyor. Aralarında sinerji olmadığı görülüyor.

Danone Grubu’nun “Local First” kararıyla aldığı yetkiyi kullandı, 4 ayrı birimi birleştirdi, genel müdürlükleri, yönetim kadrolarını kaldırdı. Kendisi Danone Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini üstlendi:

- 3 farklı iş birimini “Danone Türkiye” çatısı altında topladık. Ayrı birimleri birleştirip sinerji yaratabilecek hale getirdik. Bu dönüşüm süreci Danone markasının faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde hayata geçti.

Yeni organizasyonun mantığını ekibiyle paylaştı:

- Bu yeni organizasyonla amaç yerel insiyatifleri önceliklendirerek daha güçlü hale getirmek, karar alma mekanizmasını hızlandırmak ve böylelikle daha çevik, yalın ve atak yapıya dönüşüm sağlamak.

Danone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Cem Küçükcan’la buluştuk, dönüşüm sürecini ve grubun Türkiye’ye dönük hedeflerini konuştuk.

Küçükcan, bu yılın Şubat ayında tamamlanan dönüşüm süreciyle ilgili şu mesajı verdi:

- Bu süreç, her ürün kategorisinin kendi dinamikleri, hizmet verdiği tüketicilerin ihtiyaçları ve faaliyet gösterdiği ekosistemin kültürü dikkate alındığında daha önce benzerine rastlanmamış bir dönüşümü temsil ediyor.

Danone Grubu’nun 55 ülkede 100 bin çalışanıyla faaliyet gösterdiğine işaret etti:

- Danone, ülkemizde 40 yıla yakın varlığıyla global kimliğinin yanında artık yerli boyut da kazanmış, Türkiye’nin dinamikleri ve değerleriyle bütünleşmiş bir şirket.

Türkiye’de 8 üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi ile hizmet verdiklerini kaydetti:

- Sütlü ürünler tesisimiz Lüleburgaz’da, su fabrikalarımız Sapanca, Hendek, Bolu, Bursa, Burdur, Aydın ve Pozantı’da bulunuyor. Türkiye’nin dört bir yanında sahada 2 bini aşkın kişi çalışıyor. Tedarikçiler ve bayiler düşünüldüğünde 50 bin kişilik bir ekosistem söz konusu.

Türkiye’de her 10 haneden 8’inin Danone’nin ürünlerini kullandığını bildirdi:

- Türkiye, Danone’nin tüm kategorilerde birden faaliyet gösterdiği nadir ülkelerden biri. Türkiye’de plaza şirketi değil, üreten şirketiz.

Danone Global CEO’su Antoine de Saint-Affrique’nin bir ay önce Türkiye’ye geldiğini aktardı:

- 20 yıldır ilk kez Danone’den global CEO düzeyinde bir ziyaret gerçekleşti. Global CEO’muz ziyareti sırasında şu mesajı verdi: “Türkiye’nin insan kaynağına, buradaki markalarımıza ve ülkenin geleceğine güveniyoruz. Yatırıma devam etmek istiyoruz ve yapacağız.”

Global CEO’nun sözlerini kendisi de şu mesajla perçinledi:

- Danone, Türkiye’nin gücüne inanıyor, bu coğrafyaya yatırım yaparak, yerel tedarikçileri destekleyip aynı zamanda da istihdam olanağı yaratarak ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunuyor.

Türkiye’nin Danone dünyasındaki yerini merak ettim, şöyle tanımladı:

- Grubun “Şampiyonlar Ligi”nde yer alıyoruz…

40 yıldır Türkiye’de bulunan, 8 fabrikada üretimi olan Danone’nin “güven ve yatırıma devam” mesajı, uluslararası yatırımcılar için önemli bir gösterge rolü oynar mı?

Uluslararası yatırımcılardan, “Danone Türkiye’den memnun, biz de gidelim” diyen çıkar mı?

Ar-Ge merkezi yılda 150’ye yakın projeyi hayata geçiriyor

DANONE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Cem Küçükcan, Lüleburgaz fabrikasındaki Ar-Ge merkezinin 2 yıl önce hizmete girdiğini belirtti:

- Ar-Ge merkezimizde 40 kişi çalışıyor. Bu merkezdeki uzman kadro, hem üniversiteler, hem de diğer Ar-Ge merkezleriyle işbirliği içinde yılda 150’ye yakın projeyi hayata geçiriyor.

Ar-Ge merkezindeki çalışmalarla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Ar-Ge merkezinde yetişkin ve çocuk ürünleri kategorilerinde yeni ürünlerin geliştirilmesi, mevcut ürünlerin teknoloji iyileştirmeleri üzerine çalışılıyor. Yenilikçi ve fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi üzerinde de duruluyor.

8 fabrikamızdan 5’i ‘sıfır atık’ sertifikası sahibi

DANONE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Cem Küçükcan, grubun “Tek Gezegen, Tek Sağlık” vizyonu ve 2030 hedeflerine değindi:

- Bu hedefler doğrultusunda gezegenin sadece bugününe değil, yarınına da yatırım yapılıyor. Türkiye’deki 8 fabrikamızda 5’i (Bursa, Hendek, Mahmudiye, Bolu su fabrikaları ile Lüleburgaz Süt Ürünleri Fabrikası) “sıfır atık” belgesine sahip.

Tüm tesislerin “sıfır atık” sertifikalı olması için çalıştıklarını bildirdi, bazı örnekler verdi: