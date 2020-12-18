YouTube adım attı, gözler diğer sosyal ağ sağlayıcılarında

YouTube, Türkiye’de temsilcilik açma kararı aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bütçe görüşmeleri sırasında YouTube’un kararını “AB, Rusya, Hindistan ve başka yerlerde nasıl kanunlara uyuyorlarsa 'Türkiye’de de kanunlara uysunlar’ diye bir düzenleme yapmıştık. Bunun güzel neticelerini görüyoruz” şeklinde değerlendirdi. Yapılan yasal düzenlemeyle global teknoloji şirketlerinin Türkiye’de birer temsilci bulundurarak Türkiye’nin kanunlarına uymalarının hedeflendiğini kaydeden Varank, “YouTube gibi bir global firmanın burada temsilcilik açması, beraber hareket edildiğinde Türkiye’nin nasıl kazandığının güzel bir örneği" dedi. TBMM’de yeni kurulan Dijital Mecralar Komisyonu’nun Başkanı Hüseyin Yayman ise “Kararın diğer sosyal ağ sağlayıcılarına da örnek olacağını umuyoruz” açıklaması yaptı. Yayman, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye’de temsilcilik açma yükümlülüğü getirildiğini hatırlatarak “YouTube’un bu kararının, diğer sosyal ağ sağlayıcılarına da örnek olacağını umuyoruz. Bu bağlamda komisyon olarak sosyal ağ sağlayıcılarının ülkemizde temsilci atayarak hukuki ve mali muhataplık oluşturması hususunun takipçisi olacağız” dedi. Yayman, sosyal ağ sağlayıcılarının Fransa, Almanya ve Kanada’da geliştirdiği hukuksal ve kurumsal ilişkinin Türkiye’de de kurulmasını istediklerini belirtti. Türkiye’de 35 milyon facebook kullanıcısı bulunduğunu Türkiye’nin facebook kullanımında 10'uncu sırada, Twitter kullanımında 6’ncı sırada olduğuna dikkat çekerek, bu rakamların bile acilen bir muhataplık ilişkisinin kurulmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Para cezalarının ardından Canan Sakarya reklam yasağı gelecek

Temmuz ayında Meclis’ten geçen yasayla Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilcilik açma şartı getirildi. 1 Ekim’de yürürlüğe giren kanuna göre 5 aşamalı yaptırım uygulanacak. Temsilcilik açmayan şirketlere ilk yaptırım olarak 10 milyon TL, daha sonra 30 milyon TL para cezası kesildi. Şirketler ocak ayına kadar temsilci belirlemezlerse reklam yasağı ve kademeli olarak erişim hızı sınırlandırılacak.