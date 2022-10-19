Yüksek enflasyon varken para nereye akıyor?

Enflasyon yüksek… Daha da yükselecek. Zira para muslukları yılbaşına doğru şırıl şırıl lira akıtacak. Baz etkisi, yaz etkisi, güz etkisi dediklerine bakmayın. Geçen Aralık’ın %13,6 aylık rakamı endeksten çıkacak ama yerine bu yılın hangi yüksek rakamları girecek, bilemiyoruz. Belli ki tırmanışı sürecek.

Bu ortamda liradan kaçış hız kazandı. Zira düşük faizle gelen rekor negatif reel faiz, hiperenflasyon eşliğinde kovalarken kendisine güvenli liman bulması da zor. Neticede seçenekler az. TL mevduatından çıkış var. Altın; FED etkisinde… Borsa, şimdilik tek umut kapısı gibi görünüyor.

KONUT ÇIKIŞ KAPISI OLMAKTAN ÇIKINCA

Düne kadar güvenli liman gibi görülen konut, tıkanıverdi. Satışlar %23 azaldı, 113 bin 402 oldu. İpotekli satışlarda ise %43’lük gerileme var; 16 bin 970. Yabancıların azalışı %24 ve satış; 5 bin 49 ile sınırlı kaldı. Enflasyon varken konut neden bir kaçış noktası olmaktan çıkıverdi?

Sorunun cevabı, yükselen konut fiyatlarında yatıyor. Öyle ki bu fiyatlandırma, sürdürülebilir olmaktan çıkardı sektörü… Kur Korumalı Mevduat ile konut arasında sıkışanlar da para için yeni alanlar aramaya başlandı. Kripto paralar ise kendi krizi içinde debeleniyor ve güçlü seçenek değil.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Peki, nedir bu yeni av sezonu?

Elbette açıklanacak olan şirket bilançolarının tetikleyeceği yeni Borsa İstanbul rallisi… Şirketler 9 aylık bilançolarını açıklamaya başlıyor. İşte bu dönemde hazır seçim süreci yaşanırken bütün oyuncuların odak noktası işlem tahtaları... Son banka operasyonu sonrası yüksek oynaklığa rağmen getiri arayışında olanlar hisse senetlerine sığınma telaşında.

Para ağırlıklı olarak nereye yöneliyor?

Para riskli varlıklara yöneliyor. Çünkü sabit getirili enstrümanlarla enflasyonla mücadele edilir gibi değil. Sanayicilere gelince; güçlü kalmayı başaran, yeni hikâye yazabilen yatırımcılar bu dönemde öne çıkabilir. Arazi fiyatları doyuma ulaştı ama büyüme istidadı gösteren start-up’lar çok daha cazip hale gelebiliyor akıllı ve meraklılar için.

NOT

FAİZ SEÇİMDEN ÖNCE TEK HANE SEÇİMDEN SONRA ÇOK HANE

Merkez yarın 100 puan daha indirecek. Zira talimat böyle… Tek haneye 3 basamak ve yılsonuna 3 ay kaldı zaten. İyi de tek hanede park alanına çekilecek faizin bir sonraki serüveni ne olur dersiniz? Buna artık Merkez’e talimat veren iç güçler değil; küresel ekonominin dinamikleri, yani “ dış güçler” karar verecek.

Görünen odur ki seçime kadar tek haneli faiz ile kendimiz kandıracağız ve ortalık, yığınca farklı faiz oranıyla dolup taşacak. Düşük faiz var ama kredi yok denilen tuhaf durumun sürdürülebilmesi mümkün değil. Mevduat üretemeyen banka, Merkez’in fonlamasıyla nereye kadar gidebilir ki…

Olacağı şu; seçime kadar tek hane ama seçimden sonra çok hane… Zaten seçimi kim kazanırsa kazansın, faiz nass olmaktan çıkar, piyasanın metametiği bizim siyaset hesaplarını aşar, acı gerçekler ağır ağır üzerimize çöker. Kaşıkla verilenler kepçeyle geri alınır ve ödeyeceğimiz bedeller katlanır, gider…