Yüksek faiz oranları temiz enerji finansmanını zorlaştırıyor

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP27’de masaya yatırılacak 11 başlık arasındaki en önemli başlıklardan biri, “çoklu kriz dönemi” olarak adlandırılan süreçte, başta gelişmekte olan ülkelerin yeşil dönüşümünü desteklemek ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan yıllık 4 ila 7 trilyon dolara ulaşacak iklim finansmanı ihtiyacını karşılamak.

Hedef, önümüzdeki dönemde yeşil borçlanmanın maliyetini düşürmek; çünkü mevcut finansal koşullar ve özellikle de faiz oranları, temiz enerjinin geleceğini olumsuz etkileyebilecek.

2008 yılında gerçekleşen COP14 sonrasından bu yana, dünyanın büyük bir kısmı çok düşük devlet borçlanma oranlarından yararlandı. Avrupa’da faiz oranlarının yıllardır sıfırın altında olduğu ülkeler var. Her ne kadar ABD, COVID-19 pandemisinden önce faiz oranları artırmış olsa da, ne Euro bölgesi ne de Birleşik Krallık’ta son on yılda hiçbir COP toplantısında faiz oranları yüzde 2’nin üzerine çıkmadı.

Fakat bugün geldiğimiz noktada, enflasyonun Avrupa ve ABD’yi etkisi altına aldığını, hükümetlerin de faiz oranlarını yükselttiğini izliyoruz. Bu faiz oranı ortamı, her alanı olduğu gibi yenilenebilir enerji finansmanını da olumsuz etkiliyor.

Temiz enerji finansmanı düşük faizli, uzun vadeli borçlardan geldi

2004 yılından bu yana, yaklaşık 4.4 trilyon dolarlık yenilenebilir enerji varlığı finanse edildi. Bu fonların büyük bölümü uzun vadeli borçlardan sağlandı. Bu varlık finansmanının 3,6 trilyon dolarından fazlası, 2009 ila 2021 arasındaki çok düşük faiz oranı döneminde aktı.

Diğer bir deyişle, düşük oranlar, bugüne kadar yenilenebilir enerji varlık finansmanı için temel beklenti oldu. Merkez Bankası oranları, aslında yenilenebilir enerji finansmanı için oldukça ‘dışsal’ bir faktör; çünkü rüzgar ve güneş santralleri veya elektrikli araç şarj altyapısı geliştiricileri, Japonya Merkez Bankası veya Fed’den borç almıyorlar; bunun yerine hükümet oranlarına çıpa olan ticari kuruluşlardan borç alıyorlar.

Bu süreçte öne çıkan konu ise, projenin risk faktörünü doğru yönetmek. Fakat yaşadığımız bu çok riskli ortamda, projelerin uzun vadeli borçlanma sağlaması zorlaşıyor. Özellikle de siyasi risklerin ön plana çıktığı gelişmekte olan ülkelerde.

COP27’de görüşlerini açıklayan Vestas CEO’su Henrik Andersen, temiz elektriğin ucuzlamayacağını kabul etmek gerektiğini ifade ediyor. Nijerya gibi pazarlarda ise, güneş enerjisi hem şebeke gücüyle rekabet edebilir bir konumda; hem de dizel jeneratörden sağlanan güçten beş kat daha ucuz. Pazarın genel tablosunu ise şöyle özetleyebiliriz:

Küresel emtialarda izlenen tarihi fiyat artışları, faiz oranlarının yükselmesi, uzun süreli tedarik zinciri kısıtlamaları ve kalıcı enflasyon. Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek tün finansman süreci, bu riskler üzerine şekillenecek.

TÜSİAD COP27’YE KATILIYOR

TÜSİAD COP27 kapsamında gerçekleştireceği ve katkı sağlayacağı etkinliklerle Türk iş dünyasının iklim değişikliği ile mücadeleyi gözeten iyi uygulamalarını paylaşacak. TÜSİAD bünyesinde gerçekleştirilen yeşil dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verilecek. COP27 kapsamında TÜSİAD’ın gerçekleştireceği ve katkı sağlayacağı birçok etkinlik var: