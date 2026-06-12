“Yüksek fiyatlara rağmen, tüketim artıyor” repliği…

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Tüketim harcamalarındaki artış, yıllık bazda yüzde 42’yi aştı…

Enflasyon oranı da yüzde 32…

Yani, yüksek fiyatlara rağmen tüketim artıyor…” demek, yanıltıcı olur…

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“Kira”, tüketim harcamaları içinde en yüksek paya ulaşmışsa…

Ve…

2020’de kiranın toplam tüketim içinde­ki payı yüzde 20 iken, 2025 yılında bu pay yüzde 30 seviyesine yaklaşmışsa…

Dahası:

Eğitimin payı, 2020’deki yüzde 1,1’den, bugün, yüzde 1,8’e çıkmışsa…

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Tüketicinin elinde olmayan nedenler­le gerçekleşen bu verilere dayanarak:

“Fiyatlardaki fahiş artışa ve sıkılaş­maya rağmen, talep kısılamıyor, tüke­tim artıyor…” denilebilir mi?

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Dahası:

2020 yılında, toplam içindeki payı yüzde 19 olan gıda ve alkolsüz içecek harcamala­rı, 2025’te yüzde 17’ye gerilemişse…

2020 yılında, toplam içindeki payı yüz­de 6,3 olan mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinin payı yüzde 5,3’e düşmüşse…

Giyim ve ayakkabının payı yüzde 5,2’den yüzde 4,3’lere gerilemişse…

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Bu verilere bakıp:

“Fiyatlardaki fahiş artışa ve sıkılaşma­ya rağmen, talep kısılamıyor, tüketim artı­yor…” denilebilir mi?

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Enflasyonun çok daha yüksek olduğuna dair, güçlü bir kanı varken, enflasyon/tüke­tim oranlarını karşılaştırıp, “Fiyatlardaki fahiş artışa ve sıkılaşmaya rağmen, talep kı­sılamıyor, tüketim artıyor…” denilebilir mi?

VELHASIL

Verimliliği artıran/artıracak harcamala­rı da, “tüketim harcaması” olarak sınıflan­dırmak ne kadar doğru ise;

“Eğitim”, “kira”, “sağlık” (ki sağlığın içi­ne sağlıklı gıdadan, spora kadar birçok kalem giriyor/girmeli) gibi harcamaları, “tüketim harcaması” olarak sınıflandırmak o kadar doğru olur…

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Soru şu:

Büyümenin motorunun “iç talep” de­ğil, “üretim ve ihracat” olması için, mal ve hizmet üretimde verimliliği artır­mak tek yol ise; verimliliği artıran/artı­rabilecek kalemleri, tüketim diye nite­lendirmek (eğitim, gıda…) ve kısılması­na seyirci kalmak ne kadar doğru?