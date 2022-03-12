Yüksek teknoloji fırın modelinin getirdikleri

Serdar YALÇINKAYA

Bay Bread CEO

Ekmek ve unlu mamuller dünya üzerinde birçok medeniyetin temel maddesidir. Ekmek, karbonhidrat, protein ve vitaminler açısından insan vücudunun ihtiyacını karşılamasının yanında tüm diğer gıda maddeleri ile tüketilmesi çok eğlenceli bir gıdadır. Ekmeksiz hamburger, tabansız pizza ve pide, hamursuz bir öğün kısacası imkânsızdır.

Bu kadar önemli ve hayatımızın içinde yer alan ekmek ve unlu mamullerin üretiminde neler oluyor ve neler yaşanıyor? Ülkemizde son yıllarda gündemde hep ilk sıralarda yer alan ekmek ve unlu mamuller üretimi yoğunlukla geleneksel yöntemler ile mahalle fırınlarında gerçekleşmektedir. Burada uygulanan yöntemde, üretim için gerekli ham maddeler temin edilir ve mahalle içerisindeki işletmede üretilerek hem kendi satış reyonunda hem de çevredeki ekmek satan bakkal, market veya restoran gibi işletmelerde tüketilir. Geçmişte fırınlarda çok az çeşit ürün olması nedeni ile bu üretim ve satış yöntemi başarılı bir şekilde uzun yıllar sürdürülmüştür. Ancak son 20-25 yıl içersinde gerek tüketici taleplerindeki değişim, gerek teknoloji ile gelişen gerekse iletişim, erişim konularındaki gelişmeler tüketicilerin ekmek ve unlu mamuller alanındaki beklentilerini de geliştirmiştir. Fırınlar, pastaneler, simitçiler, börek ve pideciler, baklavacılar, kurabiyeciler bir çatı altında birleşerek unlu mamuller altında bir araya gelmişlerdir. Ancak bu birleşmeler teknolojik gelişmelerden yeteri kadar faydalanmadığı için bugün geçmişte birçok sektörün yaşadığı kaybolma riski ile karşı karşıyadırlar. Öncelikle müşteri taleplerini karşılayamadıkları yani taze, ekonomik, hijyenik ürünleri sağlayamadıkları ve bu sürecin yarattığı mali baskının sebep olduğu mutsuzluğun müşterisine negatif olarak yansıdığı işletmeler haline gelmeye başlamıştır. Özetle bugün gelinen noktada unlu mamuller işletmeleri geleceğe kaygı ile bakar hale gelmiştir.

Ancak durumu gerek sektörün, gerek ülkemizin ve gerekse sektörden geçimini sağlayan yüz binlerin lehine çevirebilmek mümkündür.

Yüksek teknoloji fırın modeli ile birden fazla üretim tesisinde üretilerek, uzmanlaşmış üretim modeli sayesinde en ekonomik, sağlıklı ve hijyenik olarak üretilen unlu mamullerin sıcak satış noktalarında tüketicinin talep ettiği çeşitlilik, ekonomiklik ve hijyeniklikle sunulması mümkündür. Bu sayede yılda 2,5 milyar dolar israfın önüne geçilerek ülke ekonomisine katkı sağlama, yeni istihdam alanlarının oluşması ve geleceğe istikrarlı şekilde yürümelerini sağlamak mümkün olacaktır. Ekmek ülkemizin stratejik gıda maddesi olması nedeni ile yerli ve milli cefakar esnafın elinde hayatına devam etmelidir. Uluslararası ticareti mümkün olan unlu mamuller sektöründe dünyanın birçok ülkesinde talep gösterilecek Türk lezzetlerinin varlığını hepimiz bilmekteyiz. Bu neden ile Yüksek Teknoloji Fırın modeli ile sağlanacak faydalar sadece yerel piyasalarda sağlayacağı tasarruf değil aynı zamanda ihracat potansiyeli ile de ülke ekonomimize ciddi katkıları olabilecek bir sektördür.