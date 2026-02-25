Yüksek ücret alanlar mart ayında gelir vergisi beyannamesi verecek

Gerçek kişilerce; 2025 yılına ilişkin olup 2026 yılı Mart ayında beyan edilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi yedi gelir unsurundan oluşmaktadır. Bu gelirlerin bi­ri de ücret geliri olup, tek işverenden alınan ücretin 4.300.000 TL’yi aşan ve birden son­raki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 330.000 TL’yi aşan ücretliler Mart ayında beyanname vermek zorunda.

Gerçek kişilerce bir takvim yılında elde edilen gelirler; 1-Ticarî Kazanç, 2-Ziraî Ka­zanç, 3-Ücret, 4-Serbest Meslek Kazancı, 5-Gayrimenkul Sermaye İradı, 6-Menkul Sermaye İradı, 7-Diiğer Kazanç ve İratlar ol­mak üzere yedi gelir unsurundan oluşmakta. Mart ayına girmekte olduğumuz bu süreçte, yıl içerisinde kesinti yoluyla vergisi öden­diği halde, bazı ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi ge­rekiyor.

Ücret, para şeklinde olabileceği gibi ayni veya para ile temsil edilebilen menfaat şek­linde olabilir. Ücretin; ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazmina­tı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka ad­lar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazan­cın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması ücretin niteliğini değiştirmez.

Beyan edilecek ücretler

2025 yılında, tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş safi ücret gelirlerinin yıllık tutarının 4.300.000 TL’yi aşması durumunda 2026 yılı Mart ayında yıllık beyanname ile beyan edilmesi gere­kiyor. Ücret gelirlerinin safi tutarının yıllık beyannameye dâhil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ücret üzerinden kesilen gelir ver­gisi mahsup edilecek olup kalanı ödenecek­tir.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesin­de, tek işverenden ücret geliri elde edenler ile birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin durumuna göre önem arz etmek­tedir. Buna göre;

-Tek işverenden kesinti yoluyla vergi­lendirilmiş ücret geliri elde eden ve ücret toplamı 2025 yılında 4.300.000 TL’yi aşan ücretliler,

-Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücret­lilerden, birden sonraki işverenden aldıkla­rı ücretlerin toplamı 2025 yılında 330.000 TL’yi aşan ücretliler,

-Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücret­lilerden, birinci işverenden aldıkları ücret geliri dâhil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 2025 yılında 4.300.000 TL’yi aşan ücretliler,

-Tevkifata tabi ücret gelirleri 2025 yılın­da 4.300.000 TL’yi aşan veya birden fazla iş­verenden ücret alan ve birden sonraki işve­renden aldıkları ücretlerin toplamı 330.000 TL’yi aşan profesyonel spor yarışmaları ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten spor ha­kemleri,

-Tevkifata tabi olan ücret geliri toplamı 2025 yılında 4.300.000 TL’yi aşan sporcular ücret gelirlerinden dolayı yılık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar.

Beyan ve ödeme

Yukarıdaki izahatlar çerçevesinde 2025 yılında ücret geliri elde edenler, 2026 yılı Mart ayında (1 Mart-31 Mart) yıllık gelir ver­gisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Yıl­lık ücretin brüt tutarından belli indirimle­rin yapılmasından sonra kalan tutar üzerin­den vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden, yıl içerisinde, işverenleri tarafından kesinti yoluyla ödenen vergiler mahsup edildikten sonra (varsa) kalan vergi Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksitle ödenme­si gerekiyor. Bazı durumlarda ise iade de çı­kabiliyor, iade çıkması halinde ise ilgili tutar kişiye iade ediliyor. Beyanname vermek zo­runda olacak kişiler beyannamelerini, GİB üzerinden Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında beyan edebilirler.

Sonuç olarak; yüksek ücret alan veya yıl içerisinde işyeri değiştirerek birden çok iş­verenden ücret alanların ücret gelirlerinden dolayı bir sonraki yıl Mart ayında beyanna­me vermeleri gerekiyor. Beyannamelerini ihmal edenlerin, sonradan tespiti halinde ciddi vergi ve cezalarıyla karşı karşıya kala­cakları bilinmeli. Özellikle, yıl içerisinde iş­yeri değiştirerek birden fazla işverenden üc­ret alanların yanılgıya düştükleri ve cezayla karşılaştıkları görülüyor.