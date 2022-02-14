Yükselen Asya

Dünya ekonomisi ve siyasetinin ağırlığının doğuya doğru bir meyil gösterdiğini ve Asya ülkelerinin gittikçe artan önemini uzun süredir konuşuyoruz. Son 50 yıl içerisinde Asya’da yaşayan milyonlarca insan serbest ticaret ve yüksek ekonomik büyüme sayesinde yoksulluktan kurtuldu.

Japonya ve Taiwan’ın öncü olduğu, Singapur, Güney Kore ve Malezya’nın devam ettirdiği ve esasen hem nüfusu hem de ekonomik büyüklüğü açısından Çin’in 1978’de başlayan başarı hikayesi ile liderliği ele aldığı bir süreç bunu sağladı.

Artık o coğrafyanın birçok yerinde üretilen malların kalitesi veya üretim safhasında işçi haklarının gözetilip gözetilmediği gibi konular daha az konuşulur hale geldi. Başka bir ifadeyle başta Çin olmak üzere bu ekonomiler kritik eşiği aşıp gelişmiş ülkeler seviyesinde mal ve hizmet sunar seviyeye geldiler.

Şimdi bu konuları geride bırakan Çin, ABD ile “veri güvenliği” konusu gibi yüksek teknoloji mevzularını görüşür hale geldi. Dünyanın ajandasında da Çin - ABD, Çin - Avustralya ilişkileri 2022’de nasıl bir seyir izleyecek, Çin Komünist Partisi’nin 20. Kongresi, Kuşak ve Yol projesinin seyri, Filipinler ve Güney Kore’de yapılacak başkanlık seçimleri, Japonya ve Avustralya’daki parlamento seçimleri, Malezya ve Tayland’da yapılması muhtemel genel seçimler gibi birçok siyasi ve ekonomik gündem var.

Ayrıca, Covid-19 sürecinde uzun süre kapanma yaşayan birçok Asya ülkesinin de 2022’de kapılarını açması bekleniyor. Bu da seyahat, turizm ve ticareti olumlu yönde etkileyen bir gelişme olacak. Hindistan ise çok yüksek potansiyele sahip bir başka Asya ülkesi. Bildiğiniz gibi, 15 ülkenin katılımıyla imzalana RCEP anlaşmasına Hindistan taraf olmamıştı.

Hatırlamak gerekirse RCEP, mevcut haliyle dünya nüfusunun yüzde 30’una, küresel ekonominin yüzde 30,5’ine (25,84 trilyon dolar), uluslararası ticaretin yüzde 27,4’üne ve doğrudan yabancı yatırımların yüzde 29,8’ine karşılık gelen bir büyüklüğü temsil ediyor. Anlaşmaya Hindistan’ın taraf olması halinde bu rakamların ulaşacağı boyut devasa hale gelebilecek. Hindistan ile ilgili gelişmelere bir başka yazımda değineceğim.