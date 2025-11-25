Yükselen değer
Son haftalarda yapay zekâ hisselerinin gerek yüksek değerlemeleri, gerekse ralliyi kaçırma korkusunun sona ermesinin ardından piyasa, bu hisse grubunu satarak fiyatları bir miktar normalleştirdi. Ancak bu süreçte bir hisse grubu alıcısını buldu ve yükseldi. Özellikle temiz/yeşil enerji hisseleri olarak bilinen bu grup güç kazandı. Peki neden böyle oldu? Çünkü yapay zekâ ile ilgili en büyük sorun bu temanın işleyebilmek için çok büyük bir enerji ihtiyacı olmasıydı ve elektrik şebekesinin bile bu ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağı bir tartışma konusuydu.
Bu yeni bir durum değildi ama işte piyasa bu, her şeyi görüp bilmesine rağmen faktörleri birer birer fiyatlamayı sever. Bu zamana kadar geleneksel enerji şirketlerinin pozitif fiyatlanmasına neden olan Trump politikaları bir anda önemini kaybetti ve solar, rüzgar, nükleer gibi alternatif enerji şirketleri ön plana çıktı. Diyecek bir söz yok, piyasa işte!
Diyecek bir şey yok ama şaka maka temiz enerji hisseleri 2025’te ortalama %50 yükseldi. Bakarsanız muhteşem 7’liyi bile geride bıraktı. Gelecek zamanlarda teknolojik gelişmelerle enerji talebinin yaklaşık 4 kat artacağı üzerine yazılan raporlar okuyorum. Aslında bu değişim eskinin defansif şirketleri olan elektrik dağıtım şirketlerini ciddi birer lojistik destek kaynağı haline getiriyor. Doğrusu, bu bakış açısıyla 2026’nın iyi temalarından birisi elektrik şebekesi şirketleri olacak gibi duruyor. Zaten eğer şirketler bu konuyu kotaramazlarsa yüksek enerji talebi olan yapay zekâ temalı şirket hisseleri de performanslarında zayıflık göstereceklerdir. Örnek vermek gerekirse Microsoft’un enerji talebi son 10 yılda yapay zekanın geliştirilmesiyle birlikte 7 kattan fazla arttı. Örnekler sadece Microsoft ile sınırlı değil, diğer büyük teknoloji şirketlerin de benzer şekilde enerji ihtiyacı giderek artıyor.
Yapay zekâ işin vitrini ama paralelde koşan bir başka karakter ise enerji. Enerji temasını enerji üretimi, enerji dağıtımı ve enerji depolaması olarak düşünmek gerekir. Fon yöneticilerinin bundan sonraki sevgilileri belki de muhteşem 7’li yerine yukarıda bahsettiğim, güneş, rüzgar ve nükleer enerji şirketleri olacak.
Karanlıkta el yordamı
İlginç zamanlardan geçiyoruz… Eskiden sadece 15 dakikalık fiyat hareketlerine neden olan Fed başkanı açıklamaları veri yokluğunda büyük etki yapıyor ve fiyatlamaların savrulmasına neden oluyor. Geçen hafta önce Cook’un varlık fiyatlarının yüksek olduğuna dair açıklamasıyla endekslere 1 günde sert satış geldi. Endeksler artıdan eksiye geçerken hemen ertesi gün New York Fed Başkanı Williams’ın aralık toplantısında faiz indirimine sıcak baktığını açıklaması da birden alıma neden oldu. Tabi biliyorsunuz bir söz vardır bizde, koyunun olmadığı yerde keçi matahtır… İşte bu da onun gibi. Bir de bunun üstüne bu hafta Şükran Günü nedeniyle perşembe tatili geliyor. Genellikle bu büyük aile tatili için piyasa oyuncularının çoğu aradaki cumayı da izin alarak evinde geçirir. Bu da sığ piyasa günleri demektir. Umarım böyle bir ortamda piyasada fiyatlamalar aşırı hareketlerle savrulmazlar.
Ne yazık ki zor günler sene sonuna kadar bitmiyor çünkü aralık ayında da noel tatili vs. derken sığ piyasa günleri devam edecek gibi gözüküyor. Ek olarak 10 Aralık’taki Fed toplantısında Powell ve ekibi elinde fazla done olmadan bir karar açıklamak durumunda kalacaklar. Gerçekten merak ediyorum ne kadar verecekler ve nasıl bir açıklama yapacaklar.
Balinanın dümen suyu
Bilirsiniz, yurt içi piyasada hisse işlemi yapanlar büyük abilerin hangi kâğıda girdiğini görmeye çalışırlar ve onları takip ederler. Yurt dışında da bizler fonların hangi hisseye, hangi emtiaya girdiklerini görmeye çalışırız. Çünkü büyüklerin aldığı mal gider. Zaten bu doğada da böyledir, balina yavrusu annesinin dümen suyunda gider ki yorulmasın, bisiklet yarışlarında bir taktiktir, takım arkadaşı son sprinti yapacak olanın hemen önünde gider ve rüzgarı açar ki sprinter yorulmasın, enerjisini muhafaza etsin.
Peki kriptoda yolu açan balina, takip edilecek isim kim? Bence Trump ailesi. Daha 2 sene önce neredeyse sıfır seviyesinde kripto yatırımı olan Trump ailesinin artık milyar dolarlarla bahsedilen seviyede varlığı bulunuyor. Sizce bu aile bir mala girdiyse, o mal ne yapar?
|Borsa
|10.888,02
|-0,32 %
|Dolar
|42,4200
|0,00 %
|Euro
|48,9114
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1521
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.635,74
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|4.133,45
|0,02 %
|Brent
|62,8400
|-0,03 %