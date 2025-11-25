Yükselen değer

Son haftalarda yapay zekâ hisselerinin ge­rek yüksek değerlemeleri, gerekse ralliyi kaçırma korkusunun sona ermesinin ardın­dan piyasa, bu hisse grubunu satarak fiyatla­rı bir miktar normalleştirdi. Ancak bu süreç­te bir hisse grubu alıcısını buldu ve yükseldi. Özellikle temiz/yeşil enerji hisseleri olarak bilinen bu grup güç kazandı. Peki neden böy­le oldu? Çünkü yapay zekâ ile ilgili en büyük sorun bu temanın işleyebilmek için çok bü­yük bir enerji ihtiyacı olmasıydı ve elektrik şebekesinin bile bu ihtiyacı karşılayıp karşı­lamayacağı bir tartışma konusuydu.

Bu yeni bir durum değildi ama işte piya­sa bu, her şeyi görüp bilmesine rağmen fak­törleri birer birer fiyatlamayı sever. Bu za­mana kadar geleneksel enerji şirketlerinin pozitif fiyatlanmasına neden olan Trump politikaları bir anda önemini kaybetti ve solar, rüzgar, nükleer gibi alternatif ener­ji şirketleri ön plana çıktı. Diyecek bir söz yok, piyasa işte!

Diyecek bir şey yok ama şaka maka temiz enerji hisseleri 2025’te ortalama %50 yük­seldi. Bakarsanız muhteşem 7’liyi bile geri­de bıraktı. Gelecek zamanlarda teknolojik gelişmelerle enerji talebinin yaklaşık 4 kat artacağı üzerine yazılan raporlar okuyorum. Aslında bu değişim eskinin defansif şirket­leri olan elektrik dağıtım şirketlerini ciddi birer lojistik destek kaynağı haline getiri­yor. Doğrusu, bu bakış açısıyla 2026’nın iyi temalarından birisi elektrik şebekesi şirket­leri olacak gibi duruyor. Zaten eğer şirketler bu konuyu kotaramazlarsa yüksek enerji ta­lebi olan yapay zekâ temalı şirket hisseleri de performanslarında zayıflık gösterecek­lerdir. Örnek vermek gerekirse Microsoft’un enerji talebi son 10 yılda yapay zekanın ge­liştirilmesiyle birlikte 7 kattan fazla arttı. Örnekler sadece Microsoft ile sınırlı değil, diğer büyük teknoloji şirketlerin de benzer şekilde enerji ihtiyacı giderek artıyor.

Yapay zekâ işin vitrini ama paralelde ko­şan bir başka karakter ise enerji. Enerji te­masını enerji üretimi, enerji dağıtımı ve enerji depolaması olarak düşünmek gerekir. Fon yöneticilerinin bundan sonraki sevgili­leri belki de muhteşem 7’li yerine yukarıda bahsettiğim, güneş, rüzgar ve nükleer enerji şirketleri olacak.

Karanlıkta el yordamı

İlginç zamanlardan geçiyoruz… Eskiden sadece 15 dakikalık fiyat hareketlerine ne­den olan Fed başkanı açıklamaları veri yok­luğunda büyük etki yapıyor ve fiyatlamala­rın savrulmasına neden oluyor. Geçen haf­ta önce Cook’un varlık fiyatlarının yüksek olduğuna dair açıklamasıyla endekslere 1 günde sert satış geldi. Endeksler artıdan ek­siye geçerken hemen ertesi gün New York Fed Başkanı Williams’ın aralık toplantısın­da faiz indirimine sıcak baktığını açıklama­sı da birden alıma neden oldu. Tabi biliyor­sunuz bir söz vardır bizde, koyunun olmadı­ğı yerde keçi matahtır… İşte bu da onun gibi. Bir de bunun üstüne bu hafta Şükran Günü nedeniyle perşembe tatili geliyor. Genellik­le bu büyük aile tatili için piyasa oyuncuları­nın çoğu aradaki cumayı da izin alarak evin­de geçirir. Bu da sığ piyasa günleri demektir. Umarım böyle bir ortamda piyasada fiyatla­malar aşırı hareketlerle savrulmazlar.

Ne yazık ki zor günler sene sonuna kadar bitmiyor çünkü aralık ayında da noel tati­li vs. derken sığ piyasa günleri devam ede­cek gibi gözüküyor. Ek olarak 10 Aralık’ta­ki Fed toplantısında Powell ve ekibi elin­de fazla done olmadan bir karar açıklamak durumunda kalacaklar. Gerçekten merak ediyorum ne kadar verecekler ve nasıl bir açıklama yapacaklar.

Balinanın dümen suyu

Bilirsiniz, yurt içi piyasada hisse işlemi yapanlar büyük abilerin hangi kâğıda girdi­ğini görmeye çalışırlar ve onları takip eder­ler. Yurt dışında da bizler fonların hangi his­seye, hangi emtiaya girdiklerini görmeye ça­lışırız. Çünkü büyüklerin aldığı mal gider. Zaten bu doğada da böyledir, balina yavrusu annesinin dümen suyunda gider ki yorulma­sın, bisiklet yarışlarında bir taktiktir, takım arkadaşı son sprinti yapacak olanın hemen önünde gider ve rüzgarı açar ki sprinter yo­rulmasın, enerjisini muhafaza etsin.

Peki kriptoda yolu açan balina, takip edi­lecek isim kim? Bence Trump ailesi. Daha 2 sene önce neredeyse sıfır seviyesinde kripto yatırımı olan Trump ailesinin artık milyar dolarlarla bahsedilen seviyede varlığı bulu­nuyor. Sizce bu aile bir mala girdiyse, o mal ne yapar?