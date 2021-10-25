Yumurta B planım

Son dönemde yumurta fiyatlarındaki artışla ilgili çıkışlarıyla dikkatleri çeken ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Eskişehir’deki yatırımını ve hedeflerini DÜNYA’ya anlattı. Sanat programlarının yanı sıra kontrolü elde tutmak için her hafta Eskişehir’deki tesise gittiğini belirten Sabah, “Her zaman girişimciydim. Şimdi de gezen tavuk yumurtası üretiyorum. Talebe yetişemediğimizden ikinci tesis ve yem üretimi için plan yapıyorum” diyor.

Yıllardır udunun tellerine vurarak Türkiye’yi “anılar”la duygulandıran usta sanatçı Coşkun Sabah, bir gün çıkıp da “Üzgünüm ama bu maliyetlerle vatandaş kışın yumurtanın tanesini 2,5-3 liradan almak zorunda kalır” deyince bu kez ceplere dokundu. Gönül tellerini titreten ünlü sanatçı, mutfak bütçesini sarstı. Yumurta borsasının onca başrol oyuncusu varken haberi neden Coşkun Sabah’tan aldık derseniz, Sabah Yumurtaları’ndan henüz haberiniz yok demektir.

Udi bir sanatçının Eskişehir’de bir yumurta tesisinde, 14 bin tavuğun içinde ne işi var diye biz de merak ettik. Coşkun Sabah ile bir araya geldik. “Pandemi de tescilledi ki her sanatçının hayatını sürdürmek için bir B planına ihtiyacı var. Bu sıkıntılı piyasada benim B planım ise yumurta oldu” diyen Sabah, aslında babasından bu yana gelen bir girişimcilik geçmişi bulunduğunun altını çiziyor. Daha 20 yaşındayken Feriköy Pasajı’nda kaset dükkanı açtıklarını anlatan sanatçı, şöyle ticaretle ilişkisini şöyle anlatıyor: “2000’lerin başında sinema işlettim. Yatırım bir sanatçının savunma mekanizması. Bunu hep çalışır durumda tutuyorsunuz. Çünkü ekonomik krizlerden önce sanat piyasası etkilenir. Deprem, terör, kaza hepsinde önce konserler iptal edilir. Pandemide de 20 ay para kazanamadık. O dönemde Bursa’da bir arkadaşım yumurta işini önerdi. Böyle başladık.”

Atıl tesisi 100 bin TL’ye yeniledi

Coşkun Sabah’a arkadaşının önerisi, Eskişehir’de iki yıldır kullanılmayan bir yumurta tesisini ayağa kaldırmaktı. Üzerinde çok düşünmeden tesisi kiraladıklarını söyleyen Sabah, 100 bin TL’lik yatırımın yenileme işlemine yettiğini anlatıyor. Asıl yatırımı ise Afyon’dan getirilen yarka tavuklara yapmışlar. “Bunlar longman handy denilen, eti yenilmeyen, yumurta üretiminde verimli olan bir türdü. TARSİM ile sigortalayarak yatırımımızı yaptık. 1 milyon TL’lik yatırımla tesisi açtık” diyen Sabah, ilk etapta 15 bin tavuk aldıklarını anlatıyor.

İşe başladıktan sonra birçok şeyi bilmediklerini fark eden ünlü sanatçı, hikayeyi şöyle sürdürüyor: “Tavuklar Mart 2021’de geldi. 15 bin tavuğun bini öldü. Hazirana kadar zarar ettik. Ağustos ayında yumurtalar 0.65 grama ulaşınca marketlere satmaya başladık. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine veriyoruz. Sadece gezen tavuk yumurtası yapıyoruz. 2 bin metrekaresi kapalı, 3 bin metrekaresi açık bir tesisimiz var. Şu anda günlük 12 bin yumurta üretiyoruz ama talebe yetişemiyoruz.”

Cironun yüzde 70’i yeme gidiyor

Sabah’ın planında işi büyütmek var. Yumurta fiyatlarıyla ilgili çıkışlarını, yem maliyetlerine bağlayan ünlü sanatçı, cironun yüzde 70’inin yeme gittiğinin altını çiziyor. “Neden o parayı yem üreticisi cebine koysun, ben de bu işe gireyim” diyen Sabah, bir sonraki adım için hesaplamalarını yapmış. “Ben çok yüksek miktarlarda üretim yapmıyorum. Öte yandan talep çok olduğundan mevcut tesisin yakınında yeni bir çiftlik kiraladım. Orada işi büyütmeyi planlıyorum. Diğer yandan bu yem parasının cebimde kalmasını istiyorum. Haftalık yem maliyetim 46 bin TL. Her hafta zam geliyor. Araştırdım; yemin içinde vitaminler, mısır, buğday var. Büyük yatırım. Bana 2-3 milyonluk bir tesis yeter. Bunun için de teşvik kullanmayı planlıyorum” diyor.

‘Büyük üretici fiyat operasyonu yapıyor

Coşkun Sabah, yumurta fi yatlarının biraz da “Büyüklerin küçükleri silkeleme operasyonu” olduğunu iddia ediyor. Bunu da şöyle açıklıyor: “Bazı büyük yumurta üreticileri önce zararına da olsa yumurta fi yatlarını düşürüyor. Küçükler bununla başa çıkamıyor. Zarar ediyorlar. Tavuk dediğiniz canlı açlığa en fazla 48 saat dayanabiliyor. Yem alamayan üreticinin kümesine hastalık giriyor. Nisan-mayıshaziran döneminde bunu yaptılar. 30’luk paket yumurta 9 TL’ye satıldı, şu anda 30 oldu. Küçükler 9 TL ile başa çıkamadı. Mayıs-haziran döneminde 28 milyon tavuk kesime verildi. Bu kez de piyasada arz açığı oluştu ve fiyat birden arttı. Şu anda piyasada 25 milyon tavuk açığı var. Bu da fiyata yansıyor.”

‘Sanatçı-mekan sadakati yok’

Sanat piyasasındaki değişime de dikkat çeken Coşkun Sabah, 90’lı yıllardan çok farklı bir çalışma düzeni olduğunu söylüyor. Sabah, “Ben mesleğe başladığımda ekimden mayıs ayına kadar her gece program yapardık. Bir mekan bir sanatçıyla uzun dönem kontrat imzalardı. Her gece aynı yerde çıkardık. Şimdi mekan ve sanatçı sadakati yok” diyor. Şu anda nişan, düğün, bayi toplantısı gibi ekstra organizasyonlarda sahne aldıklarını anlatan Sabah’a göre sanat piyasasında geçmişten farklı olarak artık Anadolu da etkili. Sabah piyasadaki iş modelini şöyle anlatıyor: “Gazinolar 25-30 kişilik sanatçı listesi belirliyor. Dönüşümlü sahne alıyorsunuz. Sadece hafta sonu geceleri dolu. Ayda 8 gece sahneye çıkıyorsunuz, gerisi boş. Anadolu’daki oteller artık önemli oyuncular oldu.”