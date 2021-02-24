Yumuşak güç 2021

“Yumuşak Güç; Dünya Sizi Nasıl Görüyor?” başlıklı yazım geçen yıl Temmuz ayında yayınlanmıştı. O yazıda yumuşak gücü anlatmaya, Brand Finance tarafından 2019 yılında yürütülen ve 60 ülkede 55 bin kişiyi kapsayan araştırmanın hangi başlıklar altında yapıldığını açıklamaya çalışmıştım.

Söz konusu araştırmanın güncel olanı, “Global Soft Power Index, 2021” 25 Şubat günü açıklanacak. Araştırma bu kez 100 ülkede 75 bin kişiyi kapsayacak şekilde yürütüldü ve bu alanda dünyanın en kapsamlı araştırması olarak kabul ediliyor.

Araştırmadan Türkiye’yi ilgilendiren ve şehirler ile ilgili çıkarımlar yapmamıza imkan verecek alt başlıkları paylaşmak istiyorum. Öncelikle belirtmem gerekir ki bu bir algı araştırması. Bir ülkeyi, geri kalan 99 ülke insanın nasıl görüp algıladığı ile ilgili. Bu açıdan söz konusu ülkenin sonuçlara bakarak iyileştirmeler yapması ya da iyi olduğu alanlarda iletişimi etkin kılması mümkün.

“Dünyanın Sevdiği Yiyecekler” kırımında İtalya birinci sırada yer alırken Türkiye 5. sırada yer almaktadır. Bu algı, bu konum Türkiye ve şehirleri açısında önemli bir fırsatı işaret etmektedir. Bini aşkın coğrafi işaretli ürün ve 200’e yakın yemek fırsatı barındıran Türkiye ve şehirlerinin bu fırsatı kazanca çevirebileceği anlamına gelmektedir. Bunu gerçekleştirmek için ısrarla üzerinde durduğumuz gibi, coğrafi işaretli ürünlere kalite güvencesi verilmeli, tanıtılmalı ve pazarlanmalıdır. “Şu kadar coğrafi işaretli ürünümüz var” demek yerine o coğrafi işaretler ile o şehire ne kadar itibar ve gelir sağlandığı ile iftihar edilmelidir.

“Görmeye Değer Ülke” kırımında Avustralya birinci Türkiye ise 24. sırada yer almaktadır.

Avustralya’nın bu başarısı rastlantısal değildir. Avustralya uzun bir dönemdir şehirlerini, bölgelerini dahil ettiği akılcı strateji ve politikalar ile turizmini geliştirmektedir. Ders alınmalıdır. Bir başka yazımda yazdıklarımı tekrarlamakta fayda var: “4 denizde 8,333 km. uzunluğunda kıyı şeridi, onca medeniyete ev sahipliği yapmış toprakları, 100’e yakın antik şehri, zengin gelenek ve görenekleri, 1,337 coğrafi işaret varlığı olan, sadece bir şehri birden fazla imparatorluğa başşehir olmuş bir ülkeyi dünyaya anlatmak mümkün mü? Tek merkezden yönetilen bir organizasyon böyle zenginliklere sahip bir ülkeyi tanıtmaya yeter mi?” Şehirlerimizi bu denkleme dahil etmeden “görmeye değer ülke” sıralamasında yukarılara çıkmak mümkün olmayacaktır.

“Zengin Kültürel Miras” sıralamasında Mısır birinci Türkiye ise 10. sırada yer almaktadır. Bu alanda da iyileştirme ve geliştirmelere ihtiyacımız olacağı açıktır. Kültürel mirasımızı düz mantıkla değil de yaratıcı, yenilikçi çözümler eşliğinde zenginleştirebildiğimiz ve iletebildiğimiz zaman daha üst sıralara çıkacağımız kesindir. Burada da görev şehirlerimize düşecektir.

“Çevreyi Koruyan, Kollayan Ülke” sıralamasında Norveç birinci Türkiye ise 47. sırada yer almaktadır. Ziyaretçiler şehirlerimizde yeşil alan, temiz hava bulduğu zaman bu sıralama değişecektir. Burada görev kesinlikle şehirlerimize düşmektedir. Yenilenebilir enerji, elektromobilite alanında yaygın uygulamalar algıyı olumlu yönde değiştirecektir.

“Bilimde Lider” sıralamasında Japonya ilk sırada Türkiye ise 33. sırada yer almaktadır. “Teknolojide İleri” sıralamasında ise yine Japonya ilk sırada Türkiye 25. sırada yer almaktadır. Şehirlerin var olan yetenekli nüfusu elde tutması, hatta başka yerlerden cezbetmesi gerekecektir. Bunun için inovasyon mahallerine ihtiyaç olacaktır. Bir fikri olan, bu konuda heyecan duyan gençlerin yüreklendirilmesi, desteklenmesi için çaba gösterilmelidir.

Son olarak, COVID-19 ile mücadelede Yeni Zelanda ilk sırada yer alırken Türkiye 47. sırada yer almaktadır.

Haftanın Ülkesi: ALMANYA

“Global Soft Power Index, 2021” araştırmasında ilk sıraya yerleşen, altın madalyayı hak eden ülke Almanya olmuştur.

Güçlü ekonomisi, dünyaca beğenilen markaları yanında çevreci uygulamaları ile dünyanın algısını olumlu yönde etkileyen Almanya bu başarıyı hak etmiş olmaktadır.