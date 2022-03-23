Yumuşak Güç; 2022

“Kaba güç çatışmayı kazanabilir, ancak, yumuşak güç her zaman savaşı kazanacaktır.”

Brand Finance tarafından ilki 2020 yılı Şubat ayında, ikincisi salgın nedeniyle çevrimiçi düzenlenen “Global Soft Power Summit - Küresel Yumuşak Güç Zirvesi”nin üçüncüsü ilki gibi fiziki olarak 15 Mart tarihinde Londra’da “Queen Elisabeth 2” etkinlik merkezinde düzenlendi. Zirvede, 120 ülkede ve 100,000 katılımcıyı kapsayan algı araştırmasının sonuçları ile hazırlanan “Yumuşak Güç Endeksi” paylaşıldı; 119 diğer ülke senin ülken ile ilgili neler düşünüyor?

Metodoloji 10 başlık altında uygulanıyor. Bunun üçü temel başlıklar, yedisi alt kırımları olan başlıklar. Temel başlıklar Yakınlık-Bilgi Sahibi Olmak, Etki ve İtibardan ibaret; insanlar o ülke hakkında ne kadar bilgi sahibi, ne kadar yakınlık duyuyor ve o ülke dünya çapında nasıl bir etkiye sahip, ne kadar etkili ve de o ülke küresel olarak ne kadar muteber, itibar sahibi? Alt kırımları olan diğer yedi başlık da şu şekilde sıralanıyor; iş ve ticaret, yönetişim, uluslararası ilişkiler, kültür ve miras, medya ve iletişim, eğitim ve bilim, insan ve değerler. Toplam 10 kırımda alınan 10 üzerinden puanlar toplanıyor ve her ülke 100 üzerinden aldığı puan ile sıralanıyor.

En bilinen ve dünya çapında en çok etkiye sahip ülke ABD. En muteber, en itibarlı ülke ise İsviçre. Türkiye toplam 47.8 puan ile 22. sırada yer alıyor. Üzerinde Yeni Zelanda ve Singapur, altında ise İsrail ve Suudi Arabistan var. Türkiye’nin diğer başlıklar altında puanları aşağıdaki şekilde:

Türkiye alt kırımlarda en yüksek puanı 7.0 ile “görülmeye değer yer” olarak alırken en düşük puanı da 1.0 “sporda liderlik” olarak almış. Yine düşük bir puan 2.4 “hukuka ve insan haklarına saygı” alt kırımında almış. “Dünyanın sevdiği yiyecekler” alt kırımında İtalya 8.1 ile en yüksek puanı alırken Türkiye’nin puanı 5.7 olmuş. Algıların olumlu yönde güçlendirilmesi için organize bir eylem planına ihtiyaç olacağı kesin.

Yakın zamanda Rusya’nın Ukrayna topraklarında başlattığı askeri harekât ve işgal, belli ülkelerde de olsa algı araştırmasını etkinlik öncesi tekrarlama ihtiyacı doğurdu. Arasında Türkiye’nin de yer aldığı bu ülkeler Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, Brezilya, ABD, G. Afrika, Hindistan ve Çin. Bu çatışmadan en çok hangi tarafın sorumlu tutulduğuna dair verilen cevaplar arasında Rusya, Ukrayna, ABD hatta NATO yer almakta. Rusya’yı en yüksek oranda Japonlar - %81 - sorumlu bulurken ilginç bir şekilde ABD’lilerin %21’i kendi ülkelerini de sorumlu tutmakta. Türkiye %30’a yakın oranda ABD’yi, %42 oranında Rusya’yı sorumlu bulmakta. Rusya en az - %11 - Çinliler tarafından sorumlu tutulmakta.

Etkinlik sonrası yaptığımız toplantıda yumuşak güç çalışmasının şehirler olarak da yapılması kararına vardık. Umuyorum 2023 yılında Türkiye’den bazı şehirleri de kapsayan bir algı araştırması yayınlanmış olacak. Bakalım, diğer 99 şehir bizim şehirlerimiz ile ilgili ne düşünüyor?

Haftanın Etkinliği: GLOBAL SOFT POWER SUMMIT, LONDRA

15 Mart 2022 günü düzenlenen zirvede birçok önemli konuşmacı yer aldı. Bunlar arasında geçmiş dönem başbakanları olarak Belçika’dan Guy Verhofstadt, Finlandiya’dan Alexander Stubb ve Danimarka’dan Helle Thorning-Schmidt bulunmaktaydı.

Ana konuşmacı Guy Verhofstad AB Parlamento Üyesi olarak ilginç noktalara temas etti. İngiltere ile birlikte AB ülkelerinin toplam savunma harcamasının 240 milyar dolara eriştiğini, bu rakamın Çin ve Rusya’nın savunma harcamalarından fazla olduğunu ve ABD’den sonra geldiğini belirtti. AB üyesi ülkelerin benzer (dublike) savunma sistemlerine para harcaması nedeniyle etkin, ortak bir savunma gücü oluşturulamadığından yakındı. En etkin internet platformlarının %60’nın ABD’de, %30’nun Çin’de ve çok küçük bir oranın AB ülkelerinde olduğunu söylerken bu alanda AB’nin çok geride kaldığını itiraf etti. ABD’li internet platformlarının serbest ve bedelsiz olduğunu, bedeli dolaylı yoldan kullanıcıların ödediğini, Çinli platformların ise kontrol altında tutulduğunu belirtti. AB’nin kullanıcıları kollayan, sahip olduklarından başkalarının değil kendilerinin kazanç edinmesini sağlayacak bir sistemi (blockchain) geliştirmesi gerektiğini savundu.

Finlandiya eski başbakanı A. Stubb uzun bir sınır ile Rusya’ya komşu olduklarını belirtti. Finlandiya halkının önceleri %50 oranında NATO karşıtı iken son olaylardan sonra %62 NATO’yu destekler hale gelindiğini açıkladı. Danimarka eski başbakanı Helle Thorning-Schmidt pek anlatacak hikayesi, mitolojisi olmayan küçük bir ülkenin yumuşak güç oluşturmak için nasıl iklim sorununa sahip çıktıklarını ve başarılı olduklarını anlattı. Panelistlerden Sarah Al Amiri’nin unvanı beni etkiledi; Birleşik Arap Emirlikleri İleri Teknolojiler Bakanı.