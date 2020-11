Yunanistan pandemide yatırım çekiyor: Microsoft 1 milyar € bütçeli yatırım ile geliyor

Pandemi döneminde Yunanistan ekonomisi için önemli gelişmelerden biri yaşanıyor son günlerde: Microsoft, Yunanistan’a büyük ölçekli bir yatırım planladığını açıkladı. 28 yıldır faaliyette olduğu ülke için yaklaşık 1 milyar € bütçeli yeni bir yatırım planladığını belirten firma yetkilileri, yatırımın detaylarını geçtiğimiz günlerde paylaştı. Yatırım ile başkent Atina’da verileri bulut bilişimde (Cloud Computing) depolayan ve yöneten geniş bir veri merkezinin kurulması hedefleniyor. Yunan ekonomisinin içinde bulunduğu durum değerlendirildiğinde, son dönemin en büyük yatırım kararı olan bu gelişmenin hükümet tarafından da büyük bir memnuniyet ile karşılandığı şüphesiz bir gerçek olarak kabul edilmektedir.

Microsoft, bu büyük ölçekli yatırımı, Yunanistan halkı, hükümeti ve işletmelerini her ölçüde teknolojik olarak destekleyebilecek ve büyümede yeni olanaklar yaratabilecek bir bağlılık olarak nitelendirilen firmanın “GR for Growth” girişiminin bir parçası olarak açıkladı. Yılın ilk aylarında firma farklı bir proje ile ülkede işbirliği konusunda açıklama yapmıştı: Antik Olimpiya projesi. Olimpiyatların başlangıç yeri olan, arkeolojide önemli bir zenginliğe sahip tarihi alanın Microsoft ile birlikte artırılmış gerçeklik çalışmalarının yürütülerek tüm dünyadan erişimin sağlanabileceği bir yazılımın geliştirilmesi için işbirliğine gidildiği açıklanmıştı. Başbakan Miçotakis’in açıklamalarından, görüşmelerin 2020 yılı Davos etkinliğinde başlandığı ve Olimpiya projesi ile başlayan temasların yaklaşık 9 ay süren yoğun görüşmelere dönüşmesi neticesinde Microsoft’un bu yatırım kararını aldığı anlaşılmaktadır. Birbirini tetikleyen yatırım kararlarının bir örneği olan bu yatırım örneğinde, Microsoft bölgede teknoloji alanında, özellikle bulut teknolojisinde bir merkez olmayı hedeflemektedir. Yatırım kararının açıklanması sonrası Yunanistan’ın dev bankaları Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece, OTE Group, Pireaus Bank yatırımla gelecek hizmetlere şimdiden ilgi gösterdiklerini belirtti ki bu hizmetlerin sadece Yunanistan’daki yerleşik kurum ve kuruluşlar tarafından değil, yakın coğrafyaya da hitap etmesi bekleniyor.

Microsoft veri merkezlerinin bir kısmını Avrupa’da bulundurmakta, toplamda 26 veri merkezinin 7’si Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yer alıyor. Avrupa’da büyüme odaklı planlanan bu yatırımın Yunan ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak etkisi de yakından izlenmeli: ilk aşamada alınan bilgilere göre yatırım ile 1.000 kişinin uzun dönemde çalıştırılması, 2025 yılına kadar kamu ve özel sektörde çalışan toplam 100 bin kişinin dijitalleşme alanında eğitimlerden yararlanması hedeflenmektedir.

2019 yılı sonuna kadar ekonomisinde önemli iyileşmeler görülen Yunanistan’da, işsizlik oranında tek haneli rakamların artık hayal olmadığına inanan Yunan hükümeti için Covid-19 salgını sonrası her şey tekrardan sıfırlanmış oldu; 2008 krizi sonrası yaşanan sürece tekrar girildi, özellikle bu yıl için yaz dönemindeki turizm gelirlerine büyük umutlar bağlandı. İşsizlik bu dönemde %18,3’e yükseldi, 2020 yılı ikinci çeyreğinde ekonomide %15,2 daralma yaşandı. Avrupa Komisyonu’nun raporuna göre yıl sonunda Yunan ekonomisinde %9 düşüş bekleniyor ki global ekonominin %4,4 daraldığı bir ortamda Yunanistan’ın da ciddi bir şekilde pandemiden etkilenmesi tahmin ediliyor.

Gelişmiş teknoloji alanında fazla bir yatırım çeşitliliğine sahip olmayan Yunanistan’ın bu alanda yatırımları çekebilmesi, ülkenin turizm gelirleri dışında özellikle yüksek katma değere sahip yatırımların kazandırılması ve inovatif yatırımların teşvik edilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Microsoft’un yatırım açıklaması sonrası makro ölçekli teknoloji firmalarının da Yunanistan’a ilgi göstermesi beklenebilir; halihazırda Amazon’un da Güney Avrupa ve Ortadoğu bölgesine erişim amacıyla yeni bir dağıtım merkezi yatırımı için Yunan hükümetiyle görüştükleri basında yer almaktadır. Yabancı yatırımları çekmenin önemli bir başarı sayıldığı bu dönemde belki de Yunan hükümetinin en büyük beklentisi, 2008 krizi sonrası hızlı bir şekilde dışarı beyin göçü yaşayan ülkede, Microsoft’un çarpıcı yatırım kararı gibi gelişmeler ile nitelikli işgücünün tekrar ülkeye dönüşünün sağlanması olacaktır.