Yurt dışı gayrimenkulde gizlilik dönemi bitiyor

OECD’nin gayrimen­kuller hakkında otomatik bilgi değişi­mi için hazırladığı yeni çerçeve, birkaç yıl ön­cesine kadar teorik bir ihtimal olarak görülen bir alanı somutlaştırdı: Artık sadece banka he­sapları ve kripto varlık­lar değil, yurt dışındaki taşınmazlar da küresel vergi şef­faflığının konusu haline geliyor.

Geçtiğimiz hafta, yirmi altı ül­ke ortak yaptıkları açıklamayla 2029’dan itibaren yabancı ülke­lerdeki taşınmazlara ilişkin bil­gilerin otomatik olarak değişil­mesi konusunda niyet beyanını kamuoyuyla paylaştı. Yeni çer­çeve – Taşınmaz Mallar Hakkın­da Kolayca Erişilebilir Bilgile­rin Değişimine İlişkin Çok Ta­raflı Yetkili Makam Anlaşması (IPI MCAA) – OECD’nin finan­sal hesaplar, kripto varlıklar ve dijital platform işlemleri üze­rindeki otomatik bilgi değişimi için oluşturduğu mevcut mima­riye dayanmaktadır. Bu anlaşma, mülkiyet bilgileri, taşınmaz de­ğeri, işlem geçmişi ve kira gelir­leri dâhil olmak üzere vergi ida­relerinin “kolayca erişilebilir” bilgilere ulaşmasını sağlayarak, sınır ötesi vergi raporlamasın­da uzun süredir devam eden bir boşluğun kapatılmasını amaçla­maktadır*.

Türkiye henüz bu ülkeler ara­sında değil ama gireceğini ön­görmek veya girmesi gerektiğini söylemek mümkün. Türk gerçek kişiler ve şirketler, uzun süredir başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede ciddi bir gayrimenkul portföyü biriktirmiş durumda. Düzenleme, Türkiye açısından hem vergi idaresi hem de mükel­lef davranışları, uluslararası ver­gi uyumu, TMSF/BDDK deneti­mi, kara para ile mücadele, yurt dışı varlık beyanları gibi birçok alanda etki doğurma potansiye­line sahip. Peki bu yeni sistem devreye girdiğinde ne olacak?

Yurt dışı gayrimenkul artık “görünür” hale gelecek

Bugüne kadar bir Türk mükel­lefin Londra’da, Berlin’de, Liz­bon’da, Dubai’de ya da Miami’de bir dairesi olup olmadığını Tür­kiye’deki vergi idaresinin gör­mesi sanıldığı kadar kolay de­ğildi. Çoğu durumda bu bilgiler ancak ihbar, banka hareketleri, yurt dışı makamlarla tekil bilgi talepleri ya da tesadüfi tespitler üzerinden elde edilebiliyordu.

Gayrimenkul için otomatik bilgi değişimi ise bu tabloyu kök­ten değiştiriyor. Mülkiyet bilgi­leri, alım–satım tarihleri ve be­delleri, kira gelirleri gibi veriler, düzenli ve sistematik biçim­de paylaşılmaya başlandığında, yurt dışındaki taşınmazlar Türk vergi idaresi açısından artık “bi­linmeyen” olmaktan çıkacak.

Beyan dışı kira gelirleri ve değer artış kazançlarında yeni risk dönemi

Türkiye’de yerleşik bir kişi­nin yurt dışındaki taşınmazın­dan elde ettiği kira gelirini Türki­ye’de hiç beyan etmemesi, satış­tan doğan değer artış kazancını görmezden gelmesi, bugüne ka­dar birçok kişinin “nasıl olsa gö­rünmez” diye düşündüğü bir gri alandı.

Otomatik bilgi değişimi devre­ye girdiğinde ise ilgili ülkedeki tapu kayıtları, alış–satış bedel­leri ve tarihleri, taşınmazdan el­de edilen kira gelirlerine ilişkin bilgiler Türk vergi idaresinin ek­ranına düşebilecek. Bu da beyan dışı kira gelirleri ve gizlenen de­ğer artış kazançlarının riskli ha­le gelmesi anlamına geliyor. Kı­sacası, “yurt dışında ev var ama Türkiye’de hiç konuşmuyoruz” dönemi teknik olarak sona eriyor.

En zenginler artık daha “şeffaf”

Türkiye’de yıllardır süregelen bir tartışma var: “Servet vergisi olur mu, olmalı mı?” Bu tartış­manın önündeki en büyük tek­nik bariyer ise hep aynıydı: Veri yokluğu. Finansal hesaplar için otomatik bilgi değişimi zaten önemli bir dönüşüm yaratmıştı. Şimdi buna gayrimenkulün de eklenmesi, tabloyu daha da de­ğiştirecektir. Çünkü gayrimen­kul, özellikle yüksek gelir ve ser­vet grubunun en önemli varlık kalemlerinden biri. Bu sistemle birlikte, yurt dışında çok sayı­da taşınmazı olan, servetini bi­linçli olarak finansal sistem dı­şına kaydıran, şirket, trust veya paravan yapılar üzerinden gay­rimenkul tutan kişilerin varlık yapıları, en azından vergi idare­leri açısından daha görünür hale gelecek. Bu da gelecekte olası bir servet vergisi, artırılmış servet bildirimi veya yüksek gelir grup­larına yönelik özel vergi politi­kaları tartışmalarını teknik ola­rak daha yapılabilir kılacaktır.

Kara para aklama ve yolsuzlukla mücadelede etkisi

Uzun yıllardır yolsuzluk gelir­lerinin, suçtan kaynaklanan ge­lirlerin, politik nüfuz istismarı­nın önemli bir kısmının yaban­cı ülkelerdeki gayrimenkullere yönlendirildiği biliniyor.

Gayrimenkul bilgilerine iliş­kin otomatik değişim, yalnızca vergi idarelerinin değil; mali is­tihbarat birimleri ve savcılıkla­rın da araç setini genişletecek görünmektedir. Böylece politik nüfuz sahibi kişilerin yurt dışı taşınmazları, kamu kaynakları­nın kötüye kullanımıyla edinil­diği iddia edilen gayrimenkul­ler, şüpheli para hareketlerinin gayrimenkule dönüşmesi daha görünür ve izlenebilir hale gele­bilir. Bu açıdan bakıldığında, ye­ni çerçeve sadece vergi değil, hu­kukun diğer alanlarında da etkili olacak bir araçtır.

Çifte vergilendirme ve uyuşmazlık riski

Veri arttıkça, uyuşmazlıkla­rında artmasını beklemek ol­dukça doğal bir sonuç. Yurt dı­şındaki kira gelirleri ve taşın­maz satışlarından elde edilen kazançlar söz konusu olduğun­da, hangi ülkenin hangi gelir üzerinde öncelikli vergileme hakkına sahip olduğu, çifte ver­gilendirmenin nasıl önlenece­ği, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının (ÇVÖA) nasıl yo­rumlanacağı, Türkiye’de beyan zorunluluğu olup olmadığı ve mahsup imkânları giderek daha teknik ve daha sık tartışılan ko­nular haline gelecektir.

Bu da kaçınılmaz olarak, kar­şılıklı anlaşma usulü başvurula­rına ve yargısal uyuşmazlıklara olan talebi artırma potansiyeli­ne sahiptir.

Kısacası, OECD’nin gayri­menkul için getirdiği otomatik bilgi değişimi çerçevesi, Türki­ye açısından sadece teknik bir vergi idaresi konusu değil; aynı zamanda servet dağılımı, vergi adaleti, mali suçlarla mücadele ve mükellef davranışı ekseninde çok katmanlı bir dönüşüm anla­mına geliyor.

Yakın gelecekte yurt dışında­ki taşınmazlara ilişkin bilgiler, Türk vergi idaresinin erişebildi­ği bir veri setine dönüşecek. Baş­ka bir ifadeyle, “gizlilik dönemi kapanıyor”. Bu dönüşüm, vergi uyumu ve bireysel yatırım ka­rarları üzerinde doğrudan etkili olacak.

https://www.oecd.org/ en/about/news/announce­ments/2025/12/oecd-welco­mes-pledge-by-26-jurisdic­tions-to-implement-new-in­ternational-tax-transparen­cy-framework-for-offsho­re-real-estate.html