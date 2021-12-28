Yurt dışına beyin göçü hızlanıyor

Türkiye’den beyin göçü son 3 yılda çok arttı. 60’lı yıllardaki Avrupa’ya niteliksiz emek göçünden sonra şimdi de göç tarihinde ‘’nitelikli beyin göçü‘’ ile yer almaya adayız...

Yurt dışına artan beyin göçü ile ilgili veriler doktor ve mühendislerin kısacası nitelikli işgücünün ilk sıralarda yer aldığını gösteriyor. Arkadaşımız Merve Yiğitcan’ın bugünkü DÜNYA’da yer alan haberinde, dövizli maaş teklifiyle ağırlıklı mühendis ve yazılımcıların yurt dışı şirketlerinde çalışmak için göç ettikleri bilgisi yer alıyor. Eğitimli yurt dışına göç konusundaki haberlerde doktorlar, mühendisler ilk sırada yer alıyorlar.

Yiğitcan’ın haberinde “Vizyon 100 Platformu”nun kurucusu Bülent Kutlu, dünyada küresel yetenek kıtlığının ciddi boyutlara ulaştığını, Türkiye’de önümüzdeki 5 yılda bu sorunun ciddi şekilde hissedileceğini söylüyor. Kutlu, “Avrupa’nın 1 milyon yazılımcıya ihtiyacı var. Almanya’da 750 yazılımcı varken, hala yazılımcı ithal ediliyor. Türkiye’nin 400 bin yazılımcıya ihtiyacı varken, sayı 150-200 bin” diyerek, beyin göçünü dile getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, New York Times’ta yer alan “Türkiye’den 250 bin entelektüelin göç ettiği” haberini yalanlayarak, böyle bir göç olmadığını açıkladı. Oysa TÜİK’e göre 2019 yılında Türkiye’den 677 bin 42 kişi yurt dışına göç etti. Nitekim Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in, “Yurt dışına gitme hevesi eğitimli gençlerde daha fazla” açıklaması üzerine, CHP İstanbul milletvekili Fethi Açıkel, beyin göçünün hızlandığını, 2016 ve 2018 rakamlarıyla göçün arttığını kanıtlayan bir tablo ortaya koydu.

2019 yılında İstanbul Erkek Lisesi mezunlarının yüzde 52.6’sı, Alman Lisesi mezunlarının yüzde 94‘ü, Galatasaray Lisesi mezunlarının yüzde 32’si, Almanya, Fransa ve ABD üniversitelerini tercih ederek yurt dışına gitti.

Göçte yer alan meslek grubunun başında yazılımcıların yanında doktorlar yer alıyor. 2021’in 9 ayında BBC’nin haberine göre gittikleri ülkeler İsveç, Almanya ve ABD.

Yurt dışına eğitimli beyin göçünü kaçınılmaz bir olgu. Belirsizlik ve düşük alım gücüne dayalı bir gelir sistemi onları bu göçe zorluyor.

60’lı yıllardaki Avrupa’ya niteliksiz emek göçünden sonra şimdi de göç tarihinde ‘’nitelikli beyin göçü‘’ ile yer almaya adayız...

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AB hukuk sistemine dayalı çıpayı oluşturarak uygulamaya geçmeliyiz, başka bir çözüm yok...