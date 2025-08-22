Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının emeklilik yolları (Güncel ve detaylı rehber)

1.Yurt dışı borçlanması (3201 sayılı Kanun)

-Yurtdışında çalışan veya ev kadı­nı olan Türk vatandaşları, yurtdışında geçirdikleri süreleri Türkiye’de borç­lanabilirler.

-Borçlanılan gün sayısı kadar Tür­kiye’de hizmet kazanılır.

-Ağustos 2019 öncesi: Borçlan­ma, kişinin Türkiye’deki son sigorta­lılık statüsüne sayılıyordu (SSK, Bağ­kur, Emekli Sandığı).

-Ağustos 2019 sonrası: Tüm borç­lanmalar Bağkur (4B) statüsüne sayıl­maktadır.

2.Borçlanma prim tutarı

-Günlük prim = Brüt asgari ücret × %45 ÷ 30

-En az ödeme ≈ 390 TL / gün (asga­ri ücret esas alınarak).

-İsteyen, asgari ücretin 7,5 katı­na kadar prim ödeyebilir, bu durum­da günlük en üst ödenecek tutar2.925 TL’ye kadar ödenebilir.

-İstediği kadar gün borçlanabi­lir (örneğin 360 gün, 5400 gün, 7200 gün vb.).

3.İşe başlama tarihi uygulaması

-Akit ülkeler listesi (Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Belçika, Avusturya vb.) ile Türkiye’nin yaptı­ğı sosyal güvenlik anlaşmalarına göre:

-Bu ülkelerde ilk defa çalışmaya başlama tarihi, Türkiye’de ilk işe baş­lama tarihi olarak kabul edilir.

-Bu hak, özellikle SSK’dan emekli olmak isteyenler için önemlidir.

-Önemli ayrım:

-Eğer kişi SSK’dan emekli ol­mak istiyorsa Bu ülkelerdeki ilk sigortalılık tarihi Türkiye’de ilk sigorta girişi sayılır.

-Eğer kişi Bağkur’dan emekli olacaksa Yurt dışı işe baş­lama tarihi kabul edilmez. Sadece yaptığı borçlanma kadar işe baş­lama tarihi geri gider.

-Örneğin: 2025’te 20 yıllık (7200 gün) borçlanma yapan kadının işe başlama tarihi 2005’e çekilir.

-Ancak Almanya, Fransa vb. an­laşmalı ülkelerde işe başlama tarihi varsa Son -261 günü Türkiye’de SSK’dan tamamlarsa SSK emekliliği mümkün olur.

-Bağkur emekliliğinde anlaşmalı ülke başlangıcı dikkate alınmaz, an­cak dava açarak mahkeme yoluyla başlangıcın Türkiye’den kabulü sağ­lanabilir.

4.Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)

-Türkiye’de sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olanlar, gerekli gün ve prim şartını borçlanarak tamamla­dıklarında EYT kapsamında yaş şartı olmadan emekli olabilirler.

-Yurtdışı sigorta başlangıç tarihi, anlaşmalı ülkelerde (örneğin Alman­ya) Türkiye’deki ilk işe giriş sayıldığı için EYT hakkı doğurabilir.

Ayrıca Türkiye’de sigorta başlangıcı olup öncesinde yurtdışında bulunan­lar yurtdışı borçlanması yaparak, işe başlama tarihlerini 8/9/1999 öncesi­ne çekerek ETY’li olabilirler.

5.Yurt dışında isteğe bağlı sigorta

-Genel kural: Yurt dışında çalışan­lar isteğe bağlı prim ödeyemez. İngil­tere hariç

-Çalışmayanlar (ev kadını, işsiz, öğrenci vb.): Türkiye’de isteğe bağlı sigorta yapabilir.

-İstisna ülkeler:

-Fransa, İsveç, İsviçre: Çalışmı­yorlarsa isteğe bağlı sigorta ödeyebi­lirler.

-İngiltere: Çalışsalar dahi isteğe bağlı sigorta ödeyebilirler.

-Diğer ülkelerde çalışanlar: İsteğe bağlı sigorta mümkün değildir.

6. Türkiye’den sigortalı gösterme yasağı

-Yurtdışında iken kendisini Türki­ye’de çalışıyor gibi gösterip SSK primi yatıramaz Bu sahte sigortalılık sayılır ve iptal edilir.

7.Türkiye’de Bağkur sigortalılığı

-Yurt dışında yaşayan kişi Türki­ye’de şahıs firması açıp fiilen çalışma­dığı halde Bağkur primi ödeyemez.

-Ancak Türkiye’de şirket ortağı olur­sa Bağkur primi ödeyebilir.

-Anlaşmalı ülke dışında yaşayan Türk vatandaşları da şirket ortaklığı üzerinden Bağkur primi yatırabilir.

8.Özet yollar

1.Yurt dışı borçlanması Prim gün­lerini borçlanarak Türkiye’de emeklilik.

2.EYT Yurt dışı sigorta başlangıcı sayesinde erken emeklilik hakkı.

3.İsteğe Bağlı Sigorta Sadece be­lirli ülkelerde (İsveç, İsviçre, Fransa, İngiltere).

4.Şirket ortaklığı Bağkur üzerin­den prim ödeyerek emeklilik.

5.Dava yolu Bağkur emekliliğinde yurtdışı başlangıcını Türkiye’de say­dırmak için açılabilecek davalar.

Yani “hangi ülkede işe başladığı, han­gi statüden emekli olacağı ve borçlan­mayı ne zaman yaptığı” yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının emek­lilik yolunu belirliyor. Önemli uyarı: Emeklilik için prim gün şartını tamam­lamak için 1 gün dahi yurtdışı borçlan­ması yaparak emekli olmak isteyenle­rin, emekli olabilmeleri için yurtdışın­da çalışmıyor, sosyal yardım ve işsizlik maaşı almıyor olması gerekir.