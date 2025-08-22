  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Özgür ERDURSUN
  4. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının emeklilik yolları (Güncel ve detaylı rehber)

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının emeklilik yolları (Güncel ve detaylı rehber)

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik ozgur.erdursun@dunya.com

1.Yurt dışı borçlanması (3201 sayılı Kanun)

-Yurtdışında çalışan veya ev kadı­nı olan Türk vatandaşları, yurtdışında geçirdikleri süreleri Türkiye’de borç­lanabilirler.

-Borçlanılan gün sayısı kadar Tür­kiye’de hizmet kazanılır.

-Ağustos 2019 öncesi: Borçlan­ma, kişinin Türkiye’deki son sigorta­lılık statüsüne sayılıyordu (SSK, Bağ­kur, Emekli Sandığı).

-Ağustos 2019 sonrası: Tüm borç­lanmalar Bağkur (4B) statüsüne sayıl­maktadır.

2.Borçlanma prim tutarı

-Günlük prim = Brüt asgari ücret × %45 ÷ 30

-En az ödeme ≈ 390 TL / gün (asga­ri ücret esas alınarak).

-İsteyen, asgari ücretin 7,5 katı­na kadar prim ödeyebilir, bu durum­da günlük en üst ödenecek tutar2.925 TL’ye kadar ödenebilir.

-İstediği kadar gün borçlanabi­lir (örneğin 360 gün, 5400 gün, 7200 gün vb.).

3.İşe başlama tarihi uygulaması

-Akit ülkeler listesi (Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Belçika, Avusturya vb.) ile Türkiye’nin yaptı­ğı sosyal güvenlik anlaşmalarına göre:

-Bu ülkelerde ilk defa çalışmaya başlama tarihi, Türkiye’de ilk işe baş­lama tarihi olarak kabul edilir.

-Bu hak, özellikle SSK’dan emekli olmak isteyenler için önemlidir.

-Önemli ayrım:

-Eğer kişi SSK’dan emekli ol­mak istiyorsa Bu ülkelerdeki ilk sigortalılık tarihi Türkiye’de ilk sigorta girişi sayılır.

-Eğer kişi Bağkur’dan emekli olacaksa Yurt dışı işe baş­lama tarihi kabul edilmez. Sadece yaptığı borçlanma kadar işe baş­lama tarihi geri gider.

-Örneğin: 2025’te 20 yıllık (7200 gün) borçlanma yapan kadının işe başlama tarihi 2005’e çekilir.

-Ancak Almanya, Fransa vb. an­laşmalı ülkelerde işe başlama tarihi varsa Son -261 günü Türkiye’de SSK’dan tamamlarsa SSK emekliliği mümkün olur.

-Bağkur emekliliğinde anlaşmalı ülke başlangıcı dikkate alınmaz, an­cak dava açarak mahkeme yoluyla başlangıcın Türkiye’den kabulü sağ­lanabilir.

4.Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)

-Türkiye’de sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olanlar, gerekli gün ve prim şartını borçlanarak tamamla­dıklarında EYT kapsamında yaş şartı olmadan emekli olabilirler.

-Yurtdışı sigorta başlangıç tarihi, anlaşmalı ülkelerde (örneğin Alman­ya) Türkiye’deki ilk işe giriş sayıldığı için EYT hakkı doğurabilir.

Ayrıca Türkiye’de sigorta başlangıcı olup öncesinde yurtdışında bulunan­lar yurtdışı borçlanması yaparak, işe başlama tarihlerini 8/9/1999 öncesi­ne çekerek ETY’li olabilirler.

5.Yurt dışında isteğe bağlı sigorta

-Genel kural: Yurt dışında çalışan­lar isteğe bağlı prim ödeyemez. İngil­tere hariç

-Çalışmayanlar (ev kadını, işsiz, öğrenci vb.): Türkiye’de isteğe bağlı sigorta yapabilir.

-İstisna ülkeler:

-Fransa, İsveç, İsviçre: Çalışmı­yorlarsa isteğe bağlı sigorta ödeyebi­lirler.

-İngiltere: Çalışsalar dahi isteğe bağlı sigorta ödeyebilirler.

-Diğer ülkelerde çalışanlar: İsteğe bağlı sigorta mümkün değildir.

6. Türkiye’den sigortalı gösterme yasağı

-Yurtdışında iken kendisini Türki­ye’de çalışıyor gibi gösterip SSK primi yatıramaz Bu sahte sigortalılık sayılır ve iptal edilir.

7.Türkiye’de Bağkur sigortalılığı

-Yurt dışında yaşayan kişi Türki­ye’de şahıs firması açıp fiilen çalışma­dığı halde Bağkur primi ödeyemez.

-Ancak Türkiye’de şirket ortağı olur­sa Bağkur primi ödeyebilir.

-Anlaşmalı ülke dışında yaşayan Türk vatandaşları da şirket ortaklığı üzerinden Bağkur primi yatırabilir.

8.Özet yollar

1.Yurt dışı borçlanması Prim gün­lerini borçlanarak Türkiye’de emeklilik.

2.EYT Yurt dışı sigorta başlangıcı sayesinde erken emeklilik hakkı.

3.İsteğe Bağlı Sigorta Sadece be­lirli ülkelerde (İsveç, İsviçre, Fransa, İngiltere).

4.Şirket ortaklığı Bağkur üzerin­den prim ödeyerek emeklilik.

5.Dava yolu Bağkur emekliliğinde yurtdışı başlangıcını Türkiye’de say­dırmak için açılabilecek davalar.

Yani “hangi ülkede işe başladığı, han­gi statüden emekli olacağı ve borçlan­mayı ne zaman yaptığı” yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının emek­lilik yolunu belirliyor. Önemli uyarı: Emeklilik için prim gün şartını tamam­lamak için 1 gün dahi yurtdışı borçlan­ması yaparak emekli olmak isteyenle­rin, emekli olabilmeleri için yurtdışın­da çalışmıyor, sosyal yardım ve işsizlik maaşı almıyor olması gerekir.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının emeklilik yolları (Güncel ve detaylı rehber) - Resim : 1

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Türkiye’de emekliliğin gerçek anlamı 18 Ağustos 2025
Memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme süreci 14 Ağustos 2025
Az ücret, az birikim, düşük emekli aylığı 11 Ağustos 2025
Kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilir mi? 07 Ağustos 2025
Ücretleri baskılayarak enflasyonla mücadele: 2026’ya doğru yeni strateji 04 Ağustos 2025
2025’te kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL! 31 Temmuz 2025
Adım adım nasıl takip edilir, süreç nasıl sonlanır? 28 Temmuz 2025
Düşük emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü 24 Temmuz 2025
Yeni bir hesaplama sistemine neden ihtiyacımız var? 21 Temmuz 2025
Turizmde yeni çalışma düzeni 17 Temmuz 2025