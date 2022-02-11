Yurtdışı iyi iç pazar zor

Fehmi KÖFTEOĞLU

Geçen hafta 2022’nin dış pazarda iyi geçebileceğine ilişkin beklentilere dayanak olacak sevindirici iyi haberler geliyor demiştik, ama bu iç pazar için geçerli değil.

Yüzde 36 olarak açıklanan, tatil döneminde yüzde 50’yi geçmesi beklenen enflasyon nedeniyle tatil yerli turiste pahalı olacak. Bu anlamda daha önce slogan olan “Yabancıya ucuz, yerliye pahalı” bu yıl uygulamalı olarak gerçekleşecek. Zira TL’nin değer yitirmesi yabancıya ucuzluk, yerliye pahalılık getirdi.

Yurtdışı

TL’deki değer kaybı İngiltere’de erken rezervasyonlara yansıyor. İngiltere Seyahat Acenteleri Birliği' nin (ABTA) verilerine göre İngiliz tatilcilerin 2022 yaz tatili tercihinde Türkiye 10. sırada görünürken tur operatörleri de peş peşe yaptıkları açıklamalarda Türkiye rezervasyonlarının iyi gittiğini söylüyor.

Erken rezervasyon alışkanlığı Avrupa kadar yaygın olmayan Rusya’da da tur operatörleri 2022 yazı için erken rezervasyonların katlandığına ilişkin açıklamalar yapıyor.

İkinci kaynak pazar Almanya’da şu anda belirsiz olan durumun 19 Mart’ta korona ile ilgili kısıtlamaların kaldırılmasıyla diğer destinasyonlarla birlikte Türkiye’ye yönelik talebin de canlanması bekleniyor

Yükselen Ukrayna pazarında da Amerika’nın gün vererek çıkacağını söylediği savaş çıkmayacağı için Türkiye’nin burada yakaladığı yükseliş bu yıl da devam edecek.

Bu birkaç örnekten hareketle 2022 yazının yurtdışı açısından iyi olacağı söylenebilir.

İç turizm

Yurtdışında durum bu iken iç pazarda durum sıkıntılı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre otel fiyatlarındaki artış ortalamanın da üzerinde yüzde 50 olarak gerçekleşti. Otel maliyetlerindeki artış fiyatlara yansıyacak bu da iç pazarı zorlayacak.

Oteller ve seyahat acenteleri erken rezervasyonla banka kredileri yerine buradan sağladıkları finansman karşılığında tüketicilere fiyat avantajı sağlıyor. Ancak enfl asyonun erken rezervasyonlarla sağlanan indirimden daha yüksek olması nedeniyle etkili olmuyor. İç pazarın yarısından fazlasına sahip olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un şirketi başta olmak üzere televizyonlarda yerli müşteriye yönelik erken rezervasyon kampanyalarını duyuran reklamlardan beklenen sonuç alınmıyor.

Sektörün iç turizm alanında faaliyet gösteren temsilcileri “Pandemide iç pazar ve gurbetçiler bizi ayakta tutmuştu. 2022'de öyle olmayacak” diyor.

Turizmde krediler arttı, batık azaldı

2021 yılında turizmde işlerin “kötünün iyisi” olarak geçmesi işletmelerin banka borcu ödemelerine yansıdı. Sektöre kullandırılan kredi artarken halk arasında “batık kredi” olarak tanımlanan; tahsili gecikmiş, takibe alınan kredilerin oranı azaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2021 Aralık verilerine göre turizm sektörünün kredileri bir önceki yıla göre yüzde 46 arttı. Bu arada 2020’de tahsili gecikmiş takibe alınan kredilerin oranı yüzde 5,69 iken 2021’de yüzde 4,37’ye geriledi.

İstanbul’a gelen Arap sayısı arttı, oranı düştü

İstanbul’a Arap ülkelerinden gelen turist sayısı arttı ama toplamdaki payı azaldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre pandemi (küresel salgın) öncesi 2019 yılında İstanbul’a gelen toplam ziyaretçiler içinde yüzde 25’e ulaşan Arap ülke turistlerin oranı 2021’de yüzde 14.8’e düştü. Bu arada 2021’de Arap ülkelerinden gelenlerin sayısı 2020’ye göre arttı. 2020’de 986 bin olan Arap ziyaretçi sayısı 2021’de 1 milyon 337 bin 66 kişi oldu. İstanbul’a gelen Arap ziyaretçi sayısı arttığı halde toplamdaki payının düşmesi diğer ülkelerden gelenlerin artmasıyla oldu.

Fairmont Quasar İstanbul’da üst düzey atama

Fairmont markasının Türkiye’deki ilk oteli olan Fairmont Quasar Istanbul’a Yiyecek ve İçecek Müdürü olarak Volkan Önal atandı. Cambridge Koleji Otel Yönetimi bölümünden mezun olan Önal, sektörde 16 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler gibi lüks otellerde çalışan Önal, dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli Emirates Palace Kempinski, Rixos Premium Dubrovnik ve son olarak da Sofitel İstanbul Taksim’de görev aldı. Önal, küresel tecrübesini Ocak 2022 itibarıyla Fairmont Quasar Istanbul’da Yiyecek ve İçecek Müdürü olarak hayata geçiriyor.