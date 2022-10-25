Bu aybaşında 04.10.2022 tarihli ve “İhracat Destekleri Kafa Karıştırıyor” başlıklı sohbetimizin yayınlanmıştı.

Sohbetimizden hemen kısa bir süre sonra 10.10.2022 tarihinde, yurtdışı pazar araştırması desteği ile ilgili uygulamaları kapsayan genelge yayınlandı ve aklımızda kalan soru işaretlerini aydınlattı.

İlgilenen dostlarımız, genelgeye sohbetimizin sonunda verdiğim adresten ulaşabilirler.

Yurt dışı pazar araştırması faaliyeti ile ilgili olarak bir seyahatte en fazla iki şirket çalışanının ulaşım ve konaklama giderlerine destek veriliyor.

Ulaşımda ekonomi sınıfı olmak kaydı ile uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücret giderleri destekleniyor. Bu koşul değişmemiş.

Konaklamada verilen destek, oda + kahvaltı olmak kaydı ile kişi başına günlük 2.500 TL’ye kadar. Eski destekte bu tutar kişi başına 150.- ABD doları idi. Bugünkü kurlarla küçük bir azalma ile yakın bir tutar oluyor.

Yurt dışı pazar araştırması faaliyetinin süreleri eski destek gibi bırakılmış.

Seyahatin yolculuk (Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş) hariç en az 2, en fazla 10 günlük kısmı destekleniyor. İki günlük destek tam günü kapsıyor. Pazartesi sabah gidip salı akşamı dönerseniz destek alamayabilirsiniz. Çünkü en az 2 gün araştırma yapılması zorunluluğu var. Seyahat süresi, araştırma yapılan ülkeye varış tarihinden sonraki günden itibaren sayılıyor.

Önemli bir başka nokta da yurt dışı pazar araştırması faaliyeti kapsamında Türkiye’den çıkılması ve Türkiye’ye dönüş yapılmasıdır.

Eğer Pazar araştırması seyahatiniz 10 günü aşar ise seyahat sürenizin, yol hariç olacak şekilde 20 günü aşmaması kaydıyla, ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 günlük kısmı ile Türkiye’den gidişe ve Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri destekleniyor.

Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da 20 günü aşan yurt dışı pazar araştırması faaliyetlerinin destek kapsamında değerlendirilmeye alınmayacağıdır.

Seyahat sırasında yapacağınız görüşmelerle ilgili kurallar değişmemiş.

Yurt dışında pazar araştırması yaptığınız her bir gün, o ülkede yerleşik birbirinden farklı en az 1 kurum/kuruluş veya şirket ile görüşme yapmanız gerekiyor.

Bunun istisnası, yolculuk (seyahat başlangıç ve bitiş günü) ve resmî tatil (hafta sonu tatil günü) günleridir. Bu günlerin dışında görüşme yapılmayan günler için konaklama giderleri için destek alamazsınız.

Resmî tatil günü olarak hafta sonunun vurgulandığına dikkat ediniz. Gittiğiniz ülkenin tatillerinin bol olduğu, örneğin Noel zamanı gitmeniz halinde, 10 gün kalıp 2 gün görüşme yaparsanız, destek almak konusunda sıkıntı çekebilirsiniz.

Ulaşım desteği alabilmek için Türkiye’den görüşme yapılan ülkeye gitmelisiniz ve görüşme Türkiye’ye dönüşünüz görüşme yapılan ülkeden olmalıdır. Görüşme yapılmayan ülkeye gidiş ve görüşme yapılmayan ülkeden dönüşe ilişkin ulaşım giderleriniz desteklenmez.

Ancak, görüşme yapılmayan ülkeden/şehirden görüşme yapılacak ülke/şehre gitmeniz halinde bu geçişle ilgili ulaşım giderleriniz desteklenir.

Yurt dışı pazar araştırması seyahatiniz sırasında görüşme yapmadığınız bir ülkeye gidilmesi durumunda, o ülkeye gidişte yapacağınız ulaşım giderleri ve o ülkedeki konaklama giderleriniz destek dışında kalacaktır.

Bir takvim yılı içerisinde, başka bir deyişle aynı yılın 01 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında, aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması faaliyeti destekleniyor.

Bir yurt dışı pazar araştırması seyahatine çıktığınızda, tek bir ülkede faaliyet yapabileceğiniz gibi en fazla üç ülkede de yapabilirsiniz.

Üçten fazla ülkeye giderseniz, gideceğiniz ilk üç ülkeye ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri ile Türkiye’den gidişe ve Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleriniz destekleniyor.

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/5973-sayili-ihracat-destekleri-hakkinda-karara-iliskin-genelgeler/yurt-disi-pazar-arastirmasi-destegi