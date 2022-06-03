Yurtseverliğin ekonomisi ve TEMSA örneğimiz

Değişimin hızlandığı dönemlerde fırsat ve tehditler yan yana akar. Olgu aynıdır da geleceğe hazır olana fırsat iken, bunu göremeyene tehdit görünecektir. Zira fırsatlar ancak ve ancak gelirken ve önü kesilerek yakalanır; ardından koşularak değil…

Dünya şu anda enflasyonu, petrolü, faizi, savaşı ve gerilimleri ile dramatik bir değişim sürecinden geçiyor. Bunu görebilenlerimiz olduğu gibi geçmişiyle övünmeyi seçen ve dününe kaçanlarımız da var. Oysa gelecek; bizimle pazarlık yapmıyor. Geliyor; yüceltiyor ve eziyor, günleşerek hızla dünleşiyor.

TEMSA bizim yüzünü geleceğe çevirmiş bir şirketimiz… Hele ki elektrikli otobüs üretimindeki başarısıyla ülkemizin yüz akı bir başarı öykümüz. Dünya fosilden yeşile koşarken, yerlilik ekonominin zarureti halini alırken, dış ticaret açığımız üç haneli artarken acaba hangi fırsattan söz ediyor olabiliriz?

Biliyoruz ki elinizde bir değer var ise: iyi taraflarını korumak, eksik taraflarını iyileştirmek, kötü taraflarını terk etmek ve olmayan taraflarını var etmek gerekir. TEMSA’nın iyi tarafı, elektrikli çağa hitap etmesi, kent ulaşımında kullanılması halinde her otobüsüyle 90 aracı yoldan alması…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Yarının teknolojisi neden hayati?

Çünkü yeşil ekonominin gereği, kirletmeyen çözümlere ihtiyaç var. Çünkü daha az kaynak kullanarak daha fazla üretecek sistemler kurabiliyor. Bu yüzden TEMSA gibi başarıları çoğaltmamız gerekiyor.

Teknolojik üretimin ekonomiye vaadi nedir?

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, yüksek teknolojiyi otomotivde kullanarak bir yandan ülkeye daha fazla katma değer sağlandığını diğer yanda ise yerli üretim zenginliği ile dışa bağımlılığın azaltıldığını belirtiyor.

NOT

YERLİSİ VARKEN YABANCI NEDEN?

Türkiye’de teknoloji üretiliyor. Hem de emsalleriyle boy ölçüşecek derecede ileri uygulamalarla… TEMSA da bunlardan biri… CEO Tolga Kaan Doğancıoğlu; “misal belediyelerin elindeki araçlar zorunlu olarak değişecekse elektrikliye dönüşsün” diyor.

Burada sorun; yerlisi varken neden yabancı tercih ediliyor oluşudur. Bursa tramvay üretir, komşusu gider 3 katına yabancıdan alır. Biz elektrikli üretiriz, belediye gider elin teknolojisiyle cari açık üretir.

Yurtseverliğin de bir ekonomisi var artık. Eğer içeride eşdeğerini üretebiliyorsak, kıt kanaat kazandığımız dövizleri ele güne saçmayalım. Yarının yerli teknolojisini tercih ederek kendi bilim insanlarımıza ve kabiliyetlerimize var olma alanı açalım.