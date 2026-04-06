Yurtta dez-enflasyon cihanda deflasyon: Star Wars gününe doğru fiyatlar
"Sanki utandılar kavgadan ve sustular. Ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar." Gönül Aysel Gürel – Onno Tunç
Ekonoritmiks'in rampadayken ağırladığı Artemis II artık Ay yörüngesinde. Basra Körfezi'nde savaş yatayda yayılırken ("horizontal escalation") insanlık yeni bir büyük adımın peşinde.
Türkiye'nin cuma günü TÜİK tarafından açıklanan fiyat endeksleri de öyle. Savaş koşullarında zorlanan tedarik zincirine rağmen TÜFE aylık %2 altında kalan artışı mevsim normallerinde gerçekleşti. T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in, Londra temaslarında "WarFlation" teması ile vurguladığı gibi: Dez-enflasyon, yörüngesinde.
Alüminyum – bakır ayrışması: Global pusula
Dünya, seçici bir fiyat ayrışması yaşıyor. Hürmüz Boğazı’nın fiilen kısıtlanmasından doğrudan etkilenen hammadde ve ara mamuller hariç fiyatlar geri çekiliyor. Kalay %20, bakır ise %10’a yakın geriledi. Çinko, nikel ve kurşun düşüşe eşlik eden diğer metaller. Zira Orta Doğu geriliminin küresel büyüme görünümünü bozduğu malum.
Fed, faiz indirim patikasını değiştirmiyor. İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası salt enflasyon hedefleri nedeniyle belki geçici faiz arttırımları deneyebilirler. Altın neredeyse su kaynatacak kadar sıcak riske rağmen taban kurmakta zorlanıyor, düşüş eğilimi ağır basıyor. Merkez bankaları altın rezervlerini kullanmaktan imtina göstermiyorlar.
Küresel fiyatları iki eksende okuyabilmek gerekiyor:
Değer zinciri – mekânsal yaklaşım: Basra Körfezi’ne bağlı hammaddeler için özellikle enerjide sıkışıklık yüksek. Değer zinciri tırmanıldıkça, petrol, nafta, sülfür, doğal gaz, amonyak, metanol, ve alüminyum dışında piyasa yerinde.
Tedarik zinciri – zaman boyutu: Navlunun hangi dönemde fatura edildiği belirleyici. Örneğin güncel hasat gerilim öncesi gübre fiyatlarına göre şekilleniyor. Dolayısı ile her son mamulün Orta Doğu geriliminden etkilenme sürecinde saatin yelkovanı ve akrebi farklı atıyor.
Çok zamanlı dünya: Kademeli Etki
Yurt içinde dez-enflasyon otoritelerin proaktif süreç yönetimiyle şekilleniyor. Sıcak çatışmaların başlamasıyla devreye alınan gübre dış ticaret tedbirleri Cuma günü itibariyle bileşik gübrelere de yayıldı. Navlunda eşel-mobil devrede. Savaş, dalga dalga yayıldıkça otoriteler de dalga dalga tedbirler açıklıyorlar. Ani panik reflekslerle ekonomiyi bozmuyorlar.
ÜFE'de gübre fiyatları aylık %8 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise %29 oranında. Bu, 2024 yazının altında kalan bir değer. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Ukrayna savaşı dönemi gibi değil. Etkisi çok daha sınırlı. Küresel piyasalarda üre fiyatları (azotlu gübreler, N) Ukrayna savaşı döneminde ton başına 1.000 ABD Dolar eşiğini aşmıştı. Şimdi fiyatlar 800 dolar civarında. Keza fosforlu (P) gübreler.
Tahıllar: Akış dönüşümünün aynası
Şu anda piyasada aslında mal var. Ancak malın bir de bedeli var. Henüz tedarik zincirlerini COVID dönemi gibi kesintiye uğramadı. Geçtiğimiz hafta Ürdün, Tunus ve Cezayir buğday ihaleleri başarıyla tamamladılar, akış bozulmadı. Fiyatlar ton başına teslimatlı (CFR) 270 ila 275 ABD Dolar bandında mütevazı kaldı. Tahıl kompleksinde fiyat artışları sınırlı çünkü yoğun stoklar tamponluyor. 2008 gıda krizinde stoklar dip seviyedeydi. Aradan geçen süreçte artan verim, güçlü hasatlar ve daha ihtiyatlı envanter yönetimi siloları doldurdu. Envanter yönetim zihniyetinin “just-in-time”dan “just-in-case” şeklindeki dönüşümü global ekonominin şoklara direncini arttırdı.
Benzer bir durum diğer ürünler için de geçerli. Örneğin fosfat yani fosforlu (P) gübreler. Sülfür ve amonyak önemli bir ara mal. Savaşın etkisi hammaddelerden ara mamullere kaydıkça son mamullere etkisi ortaya çıkıyor. DAP ve MAP fiyatları geçen seneki ton başına 800 ABD Dolar zirvesine dayandı. Son gümrük uygulaması da bu yüzden devreye alındı. Azot, mahsul verimi için toprağı besleyen temel madde. Ancak bitkilerin cinsine göre daha spesifik besleyici mineraller de gerekiyor.
Hindistan, üre tedarikini çeşitlendiriyor, ikili kanalları güçlendiriyor. İhaleler ötelenebilir. Geçtiğimiz yıl, fiyatların sıçramasıyla fosfat tedarikinde uzun vade antlaşmalara yönelmişlerdi. Yukarıda belirttiğimiz ayrışma burada vücut buluyor: COVID ve Ukrayna savaşı dönemlerinden farklı bir gelişmeyle karşı karşıyayız: Jeoekonomik düzlemde yeniden şekillenen tedarik akışı. “Made In Europe” bir slogan değil. Dünya’nın içinden geçtiği jeopolitiğin “near-shoring”den “friend-shoring”e evrilmesinin temsili. Geçtiğimiz hafta Türkiye’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen BlackRock Başkanı Larry Fink’in ziyaretinin zamanlaması yeni fiziksel enerji ve dijital veri akışında Türkiye’nin üstlenebileceği rol ihtimalini güçlendiriyor: Kalkınma Yolu.
Yönetim disiplini: Bir sonraki hamleyi okuyabilmek
PPK Üyesi Sayın Cevdet Akçay önceki enflasyon raporu toplantısında “tehdit hamleye yeğdir” demişti. Şu anda konuşulan riskler geleceğe dönük. Eğer bu yaz yeteri gübre uygulanamazsa 2026 – 2027 sezonu mahsullerde bir şok görülebilir. Verim kaybından dolayı. Ancak ABD Tarım Bakanlığı geçtiğimiz hafta piyasayı şaşırtarak 95.3 milyon akre alanda mısır ekimi yapılacağını öngördü.
Mevcut haliyle küresel arzda kayıp bulunmuyor. Şunu da anlamak gerekiyor ki Hürmüz Boğazı’nın ters tarafındaki mallar halen arz tehdidi. Boğaz yeniden işler hale gelirse, piyasaya bu kez deflasyonist bir arz rahatlaması gelebilir. Denizde mahsur kalan yaptırımlı Rus petrolünün fiyatları nasıl gevşettiğini unutmamak gerekiyor. Küresel ekonomideki yavaşlama da talep üzerinden fiyatları aşağı çekecek.
Mevcut gübre ve diğer mamul fiyatları ileriki sezonu etkileyecek. Mevcut sezon zaten uygulandı. Dolayısı ile yakın vadede ani şok beklememek lazım. Kaldı ki mevsim normallerinin üzerine yağışla geçen kış mevsimi de yakın dönem yaş sebze meyve fiyatları için olumlu.
Sonuç: Star Wars gününden kaçış yok
Savaşın etkisi kaçınılmaz ve tartışılmaz. Cari dizel fiyatları özellikle soğuk zincirde anlık tedarik maliyetini yukarı itiyor. Dizel, görece daha ağır petrol damıtımlarından. Sene başındaki %20 altı patikaya kıyasla navlun şoku manşet enflasyonu 3,5 ila 4,5 puan yükseltebilir. Ancak ana yörünge sabit. Kaldı ki Reuters Breakingviews’daki analiz şokun gelişen ülkelerin çekirdek enflasyonları üzerinde 1,2 puan büyüklüğünde sınırlı ama ihmal edilemez bir etki gösterebileceğini tartışıyor. Şu anda otoritelerin proaktif tedbirleri Akçay’ın tehdit kanalı üzerinden dez-enflasyonu yörüngede tutuyor. Enflasyon mevsimsel desenini koruyor. 4 Mayıs 2026, “Star Wars” günü Nisan enflasyonu açıklandığında Apollo 8 astronotlarının “Earthrise”ını andıran daha iyi bir fotoğraf çekebileceğiz.
