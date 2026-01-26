Yüzde 10 daha az kurumlar vergisi ödeme imkânı

Gelirinizin %10’nu Girişim Sermayesi Fon­larına yatırırsanız, fona yatıracağınız bu tutar kadar kurumlar vergisi matrahınız dola­yısıyla verginiz azalacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun m. 10(1)(g) bendine göre, beyan edilecek gelirin %10’unu (öz sermayenin %20’sini aşmamak kaydıyla), izleyen yılda Girişim Sermayesi Fon Hesabı­na kaydedilmesi suretiyle (Vergi Usul Kanu­nu’nun 325/A maddesine göre) vergi dışı bıra­kılması mümkündür.

Tek şart fona alınan bu tutarla izleyen yılın sonuna kadar seçeceğiniz bir girişim sermaye­si fonuna yatırım yapmanızdır.

Bu fonun getirisini istediğiniz zaman satabi­lirsiniz. Altı ay içinde tekrar bir fona yatırırsa­nız vergilememe halini korursunuz.

Bu fonlardan elde edilen kar payları da (fon payının satışı halinde edinilecek kazanç hariç) kurumlar vergisi ve asgari kurumlar vergisine tabi değildir.

Bu düzenlemeden hem gelir vergisi mükel­lefleri hem de kurumlar vergisi mükellefleri yararlanır. Ancak girişim sermayesi fonu ola­rak ayrılan tutarlar bilançonun pasifinde geçi­ci bir hesapta tutulacağından bu müesseseden sadece bilanço esasına göre defter tutan mü­kellefler faydalanır.

2025 yılı kurumlar vergisi için yararlanabilirsiniz

2025 beyannamesinde vergi dışı (Kurum­lar ve asgari kurumlar vergisi) bırakılan tutarı, Aralık 2026 ‘ya kadar girişim sermayesi fonu­na yatırmanız halinde,2025 yılı kazancınızın %10’unu vergisiz hale getirebileceksiniz. Şayet 2026 içinde aldığınız fonu daha sonra (eliniz­de ne kadar tutmanız gerektiğine dair bir asga­ri süre şartı yok) satar, sattıktan sonra altı ay içinde tekrar girişim fonu alırsanız vergilen­meme halini sürdürebilirsiniz.

Fon payını elde tutup sonra satmanız halin­de, daha önce alınmayan vergi bir yıl cezasız faizsiz ertelenmiş olmaktadır.

Fonu satmaz elde tutarsanız fondan elde edeceğiniz kazanç da vergiye tabi değildir.

Geçici vergi dönemlerinde yararlanılamaz

Girişim sermayesi fonu geçmiş yıl karların­dan muhasebeleştirildiği için geçici vergi dö­nemlerinde bu fon uygulamasından yararlanıl­ması mümkün değildir.

İndirim şartlarını ihlal ederseniz ne olur?

2025 beyanında gelirinizin %10’unu (öz var­lığın %20’si de geçilemez) vergi matrahınızdan indirdiniz, bu tutarı fon olarak muhasebeleş­tirdiniz, ancak 2026 sonuna kadar herhangi bir girişim sermayesi fon payı satın alınmama­sı, yani şartların ihlali halinde , indirim konu­su yapılan tutar nedeniyle tahakkuk ettirile­cek vergi gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. İhlal durumunda vergi zıyaı cezası alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Düzenle­me sadece zamanında alınmayan vergiler ile gecikme faizlerinin birlikte tahsil edileceğine yöneliktir.

Fonun muhasebeleştirilmesi

Girişim sermayesi fonu ilgili dönem kazan­cından ayrılacağından, pasifte özel bir fon he­sabına (549-Özel Fonlar) alınacak tutar he­sap dönemi sonu itibariyle tespit edilebile­cektir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, izleyen hesap döneminin başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin ve­rildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. (01.01.20..- 30.04.20..).2025 kazançları için ay­rılacak fon 2026 kayıtlarında, kurumlar vergi­si beyan tarihine kadar ayrılabilecek ve 2026 Nisan ayında verilecek 2025 Kurumlar Vergisi beyanı için bu imkândan yararlanılabilecektir.

Ayrılan fonlar ne olacak?

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutar­ların;

* Amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi,

* İşletmeden çekilmesi

* Ortaklara dağıtılması,

* Dar mükelleflerce ana merkeze aktarıl­ması,

* Mükelleflerce işin terki,

* İşletmenin tasfiyesi, devredilmesi veya bölünmesi,

* Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları­nın hisse senetlerinin veya girişim sermaye­si yatırım fonu katılma paylarının elden çıka­rılmasından itibaren 6 ay içinde aynı amaçla yeniden kullanılmaması hallerinde, bu işlem­lerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönem­de diğer kazançlarla ilişkilendirilmeksin ver­giye tabi tutulur.