Yüzde 10 daha az kurumlar vergisi ödeme imkânı
Gelirinizin %10’nu Girişim Sermayesi Fonlarına yatırırsanız, fona yatıracağınız bu tutar kadar kurumlar vergisi matrahınız dolayısıyla verginiz azalacak.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun m. 10(1)(g) bendine göre, beyan edilecek gelirin %10’unu (öz sermayenin %20’sini aşmamak kaydıyla), izleyen yılda Girişim Sermayesi Fon Hesabına kaydedilmesi suretiyle (Vergi Usul Kanunu’nun 325/A maddesine göre) vergi dışı bırakılması mümkündür.
Tek şart fona alınan bu tutarla izleyen yılın sonuna kadar seçeceğiniz bir girişim sermayesi fonuna yatırım yapmanızdır.
Bu fonun getirisini istediğiniz zaman satabilirsiniz. Altı ay içinde tekrar bir fona yatırırsanız vergilememe halini korursunuz.
Bu fonlardan elde edilen kar payları da (fon payının satışı halinde edinilecek kazanç hariç) kurumlar vergisi ve asgari kurumlar vergisine tabi değildir.
Bu düzenlemeden hem gelir vergisi mükellefleri hem de kurumlar vergisi mükellefleri yararlanır. Ancak girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar bilançonun pasifinde geçici bir hesapta tutulacağından bu müesseseden sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler faydalanır.
2025 yılı kurumlar vergisi için yararlanabilirsiniz
2025 beyannamesinde vergi dışı (Kurumlar ve asgari kurumlar vergisi) bırakılan tutarı, Aralık 2026 ‘ya kadar girişim sermayesi fonuna yatırmanız halinde,2025 yılı kazancınızın %10’unu vergisiz hale getirebileceksiniz. Şayet 2026 içinde aldığınız fonu daha sonra (elinizde ne kadar tutmanız gerektiğine dair bir asgari süre şartı yok) satar, sattıktan sonra altı ay içinde tekrar girişim fonu alırsanız vergilenmeme halini sürdürebilirsiniz.
Fon payını elde tutup sonra satmanız halinde, daha önce alınmayan vergi bir yıl cezasız faizsiz ertelenmiş olmaktadır.
Fonu satmaz elde tutarsanız fondan elde edeceğiniz kazanç da vergiye tabi değildir.
Geçici vergi dönemlerinde yararlanılamaz
Girişim sermayesi fonu geçmiş yıl karlarından muhasebeleştirildiği için geçici vergi dönemlerinde bu fon uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.
İndirim şartlarını ihlal ederseniz ne olur?
2025 beyanında gelirinizin %10’unu (öz varlığın %20’si de geçilemez) vergi matrahınızdan indirdiniz, bu tutarı fon olarak muhasebeleştirdiniz, ancak 2026 sonuna kadar herhangi bir girişim sermayesi fon payı satın alınmaması, yani şartların ihlali halinde , indirim konusu yapılan tutar nedeniyle tahakkuk ettirilecek vergi gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. İhlal durumunda vergi zıyaı cezası alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Düzenleme sadece zamanında alınmayan vergiler ile gecikme faizlerinin birlikte tahsil edileceğine yöneliktir.
Fonun muhasebeleştirilmesi
Girişim sermayesi fonu ilgili dönem kazancından ayrılacağından, pasifte özel bir fon hesabına (549-Özel Fonlar) alınacak tutar hesap dönemi sonu itibariyle tespit edilebilecektir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, izleyen hesap döneminin başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. (01.01.20..- 30.04.20..).2025 kazançları için ayrılacak fon 2026 kayıtlarında, kurumlar vergisi beyan tarihine kadar ayrılabilecek ve 2026 Nisan ayında verilecek 2025 Kurumlar Vergisi beyanı için bu imkândan yararlanılabilecektir.
Ayrılan fonlar ne olacak?
Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların;
* Amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi,
* İşletmeden çekilmesi
* Ortaklara dağıtılması,
* Dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması,
* Mükelleflerce işin terki,
* İşletmenin tasfiyesi, devredilmesi veya bölünmesi,
* Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren 6 ay içinde aynı amaçla yeniden kullanılmaması hallerinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde diğer kazançlarla ilişkilendirilmeksin vergiye tabi tutulur.
