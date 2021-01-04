Yüzde 100 yerli ikinci asma köprüyü yaptı, dünyada ilk 4’e girdi

2012 yılı Ocak ayı, Adıyaman... Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır Karayolu’nu Atatürk Barajı üzerinde birleştiren köprünün temel atma töreni var:

♦ Nissibi Köprüsü...

Köprüyü yüzde 100 Türk mühendisliği ve işgücüyle inşa edecek Gülsan İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Gül, törende Binali Yıldırım’la şu düşüncesini paylaştı:

- Sayın Bakanım, Türkiye Nissibi gibi en az 10 köprüyü bu bölgede yapabilecek güçte. Belki araç geçişi az olabilir ama bu bölgede köprülerin çok önemi var.

Aradan 2 yıla yakın süre geçti, 4 Kasım 2013’te Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ile Yolu” yapım işini Doğuş İnşaat-Gülsan İnşaat ortaklığı üstlendi. Ocak 2014’te çalışmalara başlandı.

Haziran 2014’te Gülsan Şirketler Grubu’nun davetiyle Nissibi Köprüsü inşaatını gezmeye gittiğimizde Mehmet Gül, köprünün maliyetine işaret edip, düşüncesini aktardı:

- Nissibi Köprüsü 40 milyon dolara mal oluyor. Bu, Türkiye için artık büyük para değil. Fırat Nehri üzerine böyle 10 köprü yapıp, bölge insanının yaşamını kolaylaştırmak gerekiyor.

Mayıs 2015’te Nissibi Köprüsü’nün açılış törenine katıldım. Mehmet Gül, tören sırasında köprüyü işaret etti:

- Bu köprü yüzde 100 yerli yapım. Tasarımı, proje danışmanlığı, inşaatı, her şeyiyle Türkiye’nin bir eseri oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü bölge yöneticilerinden biri şu ayrıntının altını çizdi:

- Nissibi Köprüsü’nü yabancılara yaptırsaydık maliyeti 3 kat fazla olurdu.

Törenden sonra Mehmet Gül ve kızı Gülsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Gül ile birlikte Elazığ’a doğru yola çıktık. Onlar Elazığ’da konakladı, ben Malatya’ya geçtim. Mehmet Gül, sıkı sıkı tembih etti:

- Kömürhan Köprüsü inşaatını mutlaka görmelisin.

Ertesi gün Kömürhan Köprüsü şantiyesine gittim, Gülsan İnşaat Proje Müdürü Arif Erdiş’le karşılaştım:

- Nissibi’yi teslim ettik, şimdi sırada Kömürhan Köprüsü var.

Köprünün şu özelliğine vurgu yaptı:

- Kömürhan Köprüsü, dünyanın 4’üncü “Tek ayaklı, gergin eğik askılı köprüsü” olacak.

Malatya tarafında ayağın yükseleceği noktayı gösterdi:

- Tek ayağın yüksekliği 168.5 metre, köprünün orta açıklığı da 380 metre olacak.

Elazığ tarafındaki tünel çalışmasına dikkat çekti:

- Gidiş-dönüş 2 bin 400’er metrelik tünel yapıyoruz.

Toplam proje uzunluğunu aktardı:

- Köprünün uzunluğu 660 metre, tünelin yanısıra 2 bin 95 metre bağlantı yolu var. Toplam proje uzunluğu 5 bin 155 metre.

Kömürhan Köprüsü’nün açılışının gerçekleştiği gün Mehmet Gül’le konuştum, son durum bilgilerini istedim. Açılış töreninde Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’le birlikte hazır bulunan Gülsan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Gül ve Gökhan Gül’e yönlendirdi.

Gökhan Gül, şu bilgileri gönderdi:

• Kömürhan Köprüsü’nde 7 bin ton çelik kullanıldı. Paris’teki Eyfel Kulesi’ndeki çelik miktarıyla aynı düzeyde.

• Çelik imalatlarının montajı sırasında kullanılan kaynak çubuklarının toplam boyu 450 kilometreyi buldu.

• Çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu853kilometreye ulaştı.

Gülsan İnşaat, Doğuş İnşaat’la kol kola, Türkiye’de ikinci asma köprü işine de imza attı. Asma köprü inşasında söz sahibi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Fırat’ın türküsünde “Kömürhan Köprüsü Harput’a bakar” şeklinde geçen köprü, tek şeritliydi. Bir taraftan araç girdiğinde karşı taraftaki araç beklerdi.

O köprü, Karakaya Barajı’yla birlikte su altında kaldı. Üstüne yenisi yapıldı.

Tek ayaklı asma Kömürhan Köprüsü, mevcudun yanına ve daha yukarıda yapıldı.

Üstelik dünyada literatüre girdi...

Tek ayak neden Malatya tarafında?

HAZİRAN 2014’te Adıyaman’da Nissibi Köprüsü şantiyesinde Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Gül ile sohbet ederken tek ayaklı asma Kömürhan Köprüsü konusu açılınca merak ettim:

- Köprünün ayağı hangi tarafta? Malatya mı, Elazığ mı?

Gülsan İnşaat Teknik Koordinatörü Altok Kurşun yanıtladı:

- Tek ayak Malatya tarafında yükselecek.

Elazığlı olan Mehmet Gül araya girdi:

- Projeyi Karayolları Genel Müdürlüğü hazırladı. Köprünün ayağının Malatya tarafında olması kararı Karayolları’na ait.

Takıldım:

- Malatya tarafında zemin daha mı iyi acaba?

Aradan bir-iki yıl geçti, APS Giyim’in kurucusu Baskilli (Elazığ’ın ilçesi) Osman Benzeş aradı:

- Yanımda Mehmet Gül var, "Malatya toprağı kof ik çıktı" gibi bir şeyler söylüyor.

Ardından hoparlörü açtı, Mehmet Gül anlattı:

- Köprünün ayağı için inanılmaz miktarda beton enjekte ediyoruz. Hani sen, "Zemin daha iyi diye mi köprünün ayağı için Malatya tarafı seçildi Karayolları tarafından" demiştin ya. Zemin hiç öyle çıkmadı. Elbette gereğini yaptık, inşaat tekniğinin gerektirdiği ölçüde beton enjekte ettik.

Şakalaşma sonrası Nissibi Köprüsü’nü anımsattı:

- Türkiye’de ilk kez Nissibi’de "gergin eğik askı" yönetimini kullanmıştık.

Ardından ekledi:

- Kömürhan Köprüsü de kendi sınıfında dünyada literatüre giriyor.

İlk 2 sırada Rusya var

GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gül, tek ayaklı asma Kömürhan Köprüsü ile ilgili bir de liste gönderdi:

• Kömürhan Köprüsü Literatür Sıralaması

(Tek Pilonlu ve Ana Açıklık Kriterleri Kıyaslaması)

Sıralama şöyle:

• Zhivopinsy Köprüsü (Rusya): 410 metre

• Surgut Köprüsü (Rusya): 408 metre

• New Taipei Köprüsü (Tayvan): 400 metre

• Kömürhan Köprüsü (Türkiye): 380 metre