Yüzde 11 büyümeye rağmen genç nüfusta işsizlik %22,6

Türkiye’nin temel sorunlarının başında işsizlik geliyor. Milyonlarca genç iş arıyor. Sadece iş arayanlar değil mevcut işlerinden olma kaygısı taşıyanların da sayısı hayli yüksek. Oysaki Türkiye ekonomisi 2021’de %11 büyüdü. Büyüdük ancak enflasyonumuz katlandı. İşsizliğimiz korundu.

Refahı olmayan bir büyüme... Aynı dönemde genç nüfusta işsizlik %22,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2021’de bir önceki yıla göre 2,3 puan azalmasına rağmen %22’nin üzerindeki seyrini korudu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19,4, kadınlarda ise %28,7 olarak tahmin edildi.

TÜİK’E GÖRE İŞSİZLİK 2021'DE %12

TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2021 verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,7 iken kadınlarda ise %14,7 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,4

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 1,0 puan azalarak %24,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,8 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,0 olarak gerçekleşti.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Ev gençleri ordusu?

Çalışan, okuyan ve iş arayan gençlerin dışında kalanlara bu ad veriliyor artık. TÜİK bunları görmez, göremez. Zira bu yeni bir kategori... Ev genci olanlar artık iş bulma umudu da taşımıyor.

İşsizlikte en kötü görüldü mü?

Ekonomik verilerin seyri ve bozulan beklentiler en kötünün görülmediğine işaret ediyor.

NOT

İŞSİZLİK KORUNUYOR, UMURSAYAN YOK

Ülkede para politikasını takip etmekten işsizlere ayıracak zaman kalmıyor. Geçen ay Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch yine hareket halinde, kurum 2022 ve 2023 için GSYH büyüme tahminlerini %4,3 ve %3,5'ten %2,4 ve %3,2 seviyelerine indirdi.

Büyümenin yüksek oranı ancak ve ancak sürdürülebilir olursa işsizlik üzerinde etkili olabiliyor. Misal %5 üzeri (tercihan %7-9) büyümenin en az 5 çeyrek sürmesi halinde işsizlikte dramatik iyileşmeler yaşanabiliyor.

İstihdama yaramayan büyüme, şimdi de salgın, pahalı enerji, yüksek enflasyon ve savaş şartlarında yerini daha düşük büyümeye bırakınca, işsizlikle boğuşmayı sürdüreceğiz gibi görünüyor.