Yüzde 15’lik halka arz önemli bir kaynak girişi sağlayacak

Hüseyin Akay

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı

Tarih boyunca üretim ve ticaretin merkez noktalarının en iyileri arasında bulunan Kayseri’nin önemli bir değeri Kayseri Şeker, Türkiye’de pancardan şeker üreten 6 kooperatif fabrikasından üçüne sahip olarak yüzde 17 seviyesindeki kota hakkıyla sektöründe önemli bir konumda bulunuyor. 3 büyük fabrikası, 15 bin sözleşmeli çiftçisi ve 4 bin 500 çalışanıyla tarımsal başarıda, endüstride, istihdamda hem fabrikalarının bulunduğu şehirlere hem de ülkemize katma değer sağlıyor. Kayseri Şeker’in tarımsal ve endüstriyel alandaki yatırımları, gelişimci ve yenilikçi hamleleri daima olmuştur. Son zamanlarda ise sektöründe sosyal ve ekonomik katkıları ile büyük başarılar kazanmanın önünü açacak düzenlemelerle borsaya açılmaya hazırlanıyor.

Tüm işlemler tamamlandı

2017 yılında çıkarılan yasa ile kooperatif şirketlerine “Halka Açık Şirket” statüsü verilmesinin ardından Kayseri Şeker’de bir kooperatif şirketi olarak bu halka açıklık ifadesini fiili hale getirmek için çalışmalara başlamıştı. Kayseri Şeker'in sermaye yapısı, işlem hacmi ve büyüklüğü göz önünde bulundurularak Borsa İstanbul’un en üst seviyesindeki grup olan Yıldızlar Grubu’nda yer alacak şekilde düzenlemeler yapılmıştı. Bu doğrultuda da Kayseri Şeker’in kayıtlı sermaye tavanı yükseltilerek şirketin yüzde 15’inin halka arz edilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlanmış oldu.

Kayseri Şeker'in borsada işlem görebilen halka açık bir şirket olması kendi sektöründe bir ilke daha imza atmasının yanında; şeker sektörü açısından sürdürülebilir finansal bir yapıya kavuşması, denetim mekanizmasının güçlenmesi ve kurumsallaşmanın oturması uluslararası standartlarda ve kurumsallıkta yapılanan bir çiftçi kooperatifi olma yolunda önemli adımlara vesile olacaktır. Ayrıca şirketin borsaya açılmasının önemli yanlarından biri de Türkiye Varlık Fonu, Pankobirlik Genel Merkezi, 23 pancar kooperatifi, Kayseri Pancar Kooperatifi ve 4 şirket olmak üzere 30 kurumsal ortağına önemli bir kaynak girişi sağlayacak olmasıdır.

Kayseri Şeker’in borsaya açılması sadece mevcut ortaklar ve üreticiler için değil, aynı zamanda borsadaki diğer yatırımcılar içinde önemli avantajlar sunacaktır. Şeker sektörünün hesap dönemi diğer şirketlerden farklı olduğu için, borsanın durağanlaştığı dönemlerde sahada önemli hareketlilik sağlayacaktır.

Böylece Kayseri Şeker, Anadolu topraklarında başlayan ve ülkemiz insanının gönlüne ulaşan yolculuğuna eşlik eden, yeni ortaklarıyla, milyonlarca insanın hayatına dokunmaya devam edecektir.